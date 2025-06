Andy Bogard ร่วมสังเวียน "FATAL FURY: City of the Wolves" 24 มิ.ย.นี้

* FATAL FURY: City of the Wolves วางจำหน่ายเพียงรูปแบบ Special Edition

* ไม่มีแผนการวางจำหน่ายเกมพื้นฐานและ Season Pass 1 รูปแบบแยกในขณะนี้







อาวุธสังหารในร่างมนุษย์ ปรมาจารย์แห่งศิลปะการต่อสู้ระยะประชิดสไตล์ชิรานุอิ (ไทจุตสึ) ชิโนบิในตำนานของเมือง South Town คนนี้กำลังช่วยงาน Mai อยู่ในหมู่บ้านของเธอเพื่อฝึกฝนเหล่านักสู้รุ่นใหม่ แต่ในเมื่อ Hokutomaru ศิษย์เอกของเขาได้เติบใหญ่ Andy ก็เฝ้ารอวันที่ทั้งคู่จะได้ปะทะกันอีกครั้งในสังเวียน ไม่ใช่เพียงแค่ในฐานะศิษย์และอาจารย์ แต่ในฐานะลูกผู้ชาย ขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าอีกหนึ่งปมในใจยังคงค้างคา นั่นคือการแข่งขันที่เขาเฝ้ารอมาตลอด บุรุษผู้นี้เกิดมาเพื่อต่อสู้พา Andy ออกตะลุยไปในภารกิจสุดโหดบนถนนแห่งความท้าทายในโหมดแนวสวมบทบาทของเกมอย่าง Episodes of South Town (EOST) จะมีเหตุการณ์อะไรรออยู่ข้างหน้าเขากันนะ? นี่คือโหมดที่แฟนเกม Fatal Fury ไม่ควรพลาดสำหรับผู้เล่นเกมต่อสู้สายดั้งเดิมก็สามารถเลือก Andy ออกต่อสู้ในโหมด Arcade ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวการเป็นคู่แข่งทางสายเลือดกับพี่ชายของเขา Terry สู่จุดไคลแม็กซ์ไปด้วยกันAndy กำลังจะได้ร่วมสังเวียนกับ Ken และ Chun-Li จากเกม Street Fighter พร้อมด้วยพลพรรคนักสู้จาก South Town อย่าง Joe Higashi และ Mr. Big!FATAL FURY: City of the Wolves เกมต่อสู้ภาคล่าสุดของซีรีส์ Fatal Fury มาพร้อมกับงานภาพที่มีเอกลักษณ์ที่จะทำให้ทุกสัมผัสของผู้เล่นอัดฉีดด้วยความร้อนแรง พร้อมกับระบบ REV System ที่เพิ่มความตื่นเต้นในระดับซูเปอร์ และยังมีระบบการต่อสู้อีกมากมายที่จัดเต็มยิ่งกว่าที่เคย นอกจากนี้เกมยังปลุกความมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งด้วยระบบควบคุมสองรูปแบบเพื่อให้ผู้เล่นทั้งมือใหม่และรุ่นเก๋าได้สนุกกับเกมอย่างเต็มที่ พร้อมกับฟีเจอร์และองค์ประกอบใหม่อื่น ๆ อีกมากมายFATAL FURY: City of the Wolves วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S และ PC (Steam / Epic Games Store) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.snk-corp.co.jp X และ Instagram