ไทวัสดุ x BnB Home - ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ เฮ! กำลังซื้อผู้บริโภคไตรมาส 2 โต ดันยอดขายทะยานวันแรกในงาน “Furniture Fair ครั้งที่ 43”

แม้สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทย จะยังอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่สำหรับงาน The Biggest Fair 2025 ที่จัดโดย บริษัท ยูเนี่ยนแพน เอ๊กซิบิชั่นส์ จำกัด กลับคึกคัก ท่ามกลางการจับจ่ายใช้สอย ชองกลุ่มผู้บริโภค ที่มองหาเฟอร์นิเจอร์ และ ของตกแต่งบ้านใหม่ ที่เพิ่มมากขึ้น โดยเชื่อมั่นว่า กำลังซื้อดังกล่าวจะช่วยดันยอดขายตลอดการจัดงาน โตขึ้นมากกว่าเท่าตัว ขณะที่ ไทวัสดุ x BnB Home และ ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ พร้อมใจกันจัดเต็มกับโปรโมชั่น แจก แถม และส่วนลดสูงสุดกว่า 70 % ตลอด 9 วันของการจัดงาน Furniture Fair ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค (ไบเทค บางนา) EH 102-104ปรีชา ไชยวารี หัวหน้าแผนก ไทวัสดุ ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง และของตกแต่งบ้าน เปิดเผยว่า ภาพรวมของธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และของตกแต่งบ้านของ ไทวัสดุ และ BnB Home ในช่วงไตรมาส 2 ปีนี้ อาจเรียกว่า ค่อนข้างดีทีเดียว โดยเฉพาะ หลังจากที่ผ่านเหตุการณ์แผ่นดินไหว ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา “นั่นทำให้ ลูกค้าจำนวนไม่น้อย กลับมาเลือกซื้อสิ่งของ รวมถึงอุปกรณ์ และวัสุดก่อสร้างเพื่อการซ่อมแซมบ้านเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นสัญญาณที่ดี ที่จะมาช่วยกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศให้กลับมากระเตื้องขึ้นอีกครั้ง ขณะที่ ภาพรวมการเติบโตในธุรกิจ เราคาดการณ์ไว้เบื้องต้นว่า จะต้องเกินกว่า 1% ท่ามกลางกำลังซื้อที่ค่อยๆ ฟื้นตัว นอกจากนี้ ภายในงาน The Biggest Fair 2025 เรายังนำสินค้ามากกว่า 1200 รายการ มาให้ลูกค้าได้เลือกซื้ออย่างถูกใจ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องครัว ชุดจาน เครื่องแก้ว รวมไปถึง ของตกแต่งบ้านอื่นๆ รวมถึง เรายังมีโปรโมชั่น และ ส่วนลดอีกมากมายด้วยด้านกลุ่มธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์ นำโดย กฤตภาส เกตุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูเอส เซนต์โปโล จำกัด เชื่อว่า วันนี้ ทิศทางธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ เตียงนอน และที่นอน รวมถึง โซฟา มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยดูจากยอดขายที่พิ่มขึ้น “เราในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์มองว่า ลูกค้าที่มองหาเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน มีแนวโน้มดีขึ้น ขณะที่เราเองก็ปรับตัวด้วยการปรับลดราคาวสินค้าบางรายการลงมา เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคในยุคนี้ให้กลับมา ยิ่งกว่านั้น เรายังได้จัดส่วนลดสูงสุดกว่า 70% พร้อมของแจก และของแถมมากมายเข้ามาดึงดูดใจลูกค้าด้วย”อภิชาต แก้วชาลี ผู้บริหารระดับสูง บริษัท รีริช สลิป จำกัด เจ้าของแบรนด์ เฟอร์นิเจอร์ และที่นอน BONSONO กล่าว่า ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ของ รีสิช สลิปปีนี้โตขึ้น และก็เป็นการเติบโตที่มากกว่าปีที่ผ่านมา “เนื่องจากสินค้าของเราเป็นแบรนด์จากอิตาลี ที่มาพร้อมาคุณภาพ และ มาตรฐาน ขณะที่ราคาไม่แพงเกินไป ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้อย่างไม่ต้องกังวลใจ ยิ่งไปกว่านั้น เรายังโรงงานที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์เองด้วย ขณะเดียวกัน เรายังมีกลุ่มลูกค้าที่เป็น โรงแรม และรีสอร์ท ทั่วประเทศ จึงทำให้เรายังคงเติบโตได้ต่อเนื่อง และเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพมาตรฐานของเรา เราจึงจัดโปรโมชั่น ลดสูงสุดกว่า 70% ในงาน The Biggest Fair 2025 อีกด้วย”นภสร ก่อวานิชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรท ลิฟวิ่ง ดีไซน์ จำกัด กล่าวถึงภาพรวมของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ในวันนี้ว่า มีแนวโน้มที่ดีขึ้น “เราจะเห็นลูกค้า มีการซื้อเฟอร์นิเจอร์ เข้าบ้านเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ กลุ่มลูกค้าที่กำลังสร้างครอบครัว ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากความเชื่อมั่นในตัวสินค้าที่มีคุณภาพของเรา นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่อง การปรับตัวของผู้ประกอบการเพื่อให้สอดรับกับกลุ่มลูกค้า ทั้งการจัดโปรโมชั่น และลดราคาเฟอร์นิเจอร์ ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจในยุคนี้ รวมไปถึง การจัดการโปรโมทสินค้า ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคจริงๆ โดยเฉพาะ การจัดส่วนลดที่มากกว่า 70% ที่มาพร้อมของแจก ของแถม เพื่อดึงดูดความสนใจ ให้กับกลุ่มลูกค้าด้วย”กนกวรรณ ดอกพุฒซ้อน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ของ Windawell กล่าวว่า วันนี้ จะเห็นได้ว่า แวดวงธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ มีความคึกคักมากขึ้น ท่ามกลางการปรับตัวของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเรื่องของดีไซน์ที่มีความทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม “นอกจากนี้ ทางผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ ยังมีการพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์ ผ่านนวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะ ของทาง Windawell เรามีการดีไซน์ และเสริมเทคโนโลยีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ ทำให้ช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้มากขึ้น และช่วงนี้ ก็ยิ่งเข้าใกล้ช่วงกลางปี ก็ทำให้มีการคาดการณ์กันว่า ผู้ประกอบการ จะสามารถชายสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้น ตามเป้าที่ตั้งใว้”ณัฐกันต์ ดุลยพาณิชน์กุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เอ็กซ์คลูซีฟ บ็อกซ์ กล่าวถึงมุมมองที่แตกต่างไปจาก ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์รายอื่นๆ โดยเฉพาะ ภาพรวมของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ที่เชื่อว่า ยังคงทรงตัว ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวที่หวือหวามากนัก “เรียกว่า ยังคงขายสินค้าได้เรื่อยๆ โดยเฉพาะ เฟอร์นิเจอร์ ที่เกี่ยวกับ โต๊ะรับประทานอาหาร ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเปลี่ยน หรือซื้อใหม่ของกลุ่มลูกค้า ในฐานะที่เราเป็น ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์โต๊ะรับประทานอาหาร เรายังต้องมีการพัฒนา และนำวัสดุใหม่ๆ มาใช้ โดยเฉพาะแผ่นหินเทียม ที่นำมาใช้แทนแผ่นไม้ เพราะมีความทนทาน และสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า รวมถึง มีความสวยงามไม่ซ้ำใคร โดยในงาน เราได้มาพร้อมกับ โปรโมชั่น และส่วนลดให้กับลูกค้าอย่างถูกใจ”ขัติยากร ราห์มาเดียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บูมมิรัส ลีฟวิ่ง จำกัด หนึ่งในผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ ชั้นนำ ของประเทศไทย เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัว กลุ่มผู้บริโภค ระดับกลาง จนถึงระดับบน ไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยสักเท่าไร “สำหรับทางบูมมิรัสแล้ว ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ยังให้ความสนใจ ในเรื่องเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของบูมมิรัส อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเราใช้วัสดุในการทำเฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพ และยังมาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยงาม พรีเมี่ยม และมีความคลาสสิก ตลอดจน ยังมีการนำเสนอโปรโมชั่น และส่วนลดพิเศษสูงสุดกว่า 70% (เฉพาะบางรุ่น) โดยเฉพาะในงาน The Biggest Fair 2025 ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้เข้ามาเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์กับเรามากขึ้นด้วย”ศิริพงษ์ เนียมริน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท ไฮเบด (Hi Bed) กล่าวว่า หากพูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจ กับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ก็มองว่ายังคงนิ่งๆ ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวอะไรมากนัก “แต่ก็ไม่ได้นิ่งจนเกินไป ยังคงมีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ อยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะ เตียง ที่นอน หรือโซฟา ก็ถือว่า อยู่ในระดับที่ดี ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากวัสดุที่เรานำมาใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์แต่ละประเภท ที่มีความพรีเมี่ยม และนำเข้ามาจากต่างประเทศ รวมถึง ยังมีความคุ้มค่า โดยเฉพาะ ราคาที่คุ้ม และถูกกว่า เสมือนลูกค้าซื้อในราคาต้นทุน และเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อสินค้าได้อย่างสบายกระเป๋ามากขึ้น ภายในงาน เรายังได้จัดโปรโมชั่น และส่วนลด ให้ลูกค้าด้วย”เชาวราช คำรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เจริญฟูแสง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ และที่นอน แบรนด์ ZENO กล่าวว่า วันนี้จะเห็นได้ว่า ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ได้กลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้ง “กลุ่มลูกค้ามีความคึกคักขึ้นมากกว่าเดิม อาจเรียกว่า เยอะขึ้นก็ว่าได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้ประกอบการ ต่างก็มีการพัฒนาสินค้า และออกแบบเฟอร์นิเจอร์แต่ละประเภท โดยเฉพาะ ทางแบรนด์ ZENO ซึ่งมี โซฟ่า ที่นอน และเตียง ทั่งขนาดใหญ่ และขนาดกระทัดรัด เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในคอนโดมิเนียม ทำให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะเลือกซื้อได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ การจัดโปรโมชั่น และ ส่วนลด ก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยเรา มีส่วนลดสูงสุดมากกว่า 80% เพื่อมาเอาใจลูกค้าภายในงานด้วย”ด้านที่นอนเอกลักษณ์ โดยคุณนพดล รอดคง ผู้จัดการสาขา เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทำให้ผู้ประกอบการ ต้องพยายามพัฒนาสินค้าของตัวเองมากขึ้น “ที่นอนเอกลักษณ์ ของเราก็มีการปรับตัวเหมือนกัน ซึ่งแต่เดิมสินค้าของเรา อาจจะเป็น ที่นอนแบรนด์ชั้นนำต่างๆ รวมถึง เตียงเป็นหลักแล้ว ในวันนี้ เราได้พัฒนาสินค้าด้วยการเพิ่ม โซฟา เข้ามาด้วย เพื่อให้ลูกค้าได้มีทางเลือกในการซื้อเฟอร์นิเจอร์มากขึ้น นอกจากนี้ภายในงาน The Biggest Fair เรายังมีการจัดโปรโมชั่น และส่วนลด ให้กับลูกค้า อีกด้วย”ภูวดล โวหาญ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท จัสยู เบดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “ด้วยเฟอร์นิเจอร์ ของทางบริษัทเราเป็นแบรนด์ที่นอน ซึ่งใช้เทคโนโลยีนำเข้าจากประเทศเยอรมนี นอกจากนี้ เรายังใช้นวัตกรรม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาที่นอน ซึ่งก็รวมถึง การนำระบบไฟฟ้ามาใช้ ซี่งทำให้เรามีความแตกต่างไปจากที่นอนเฟอร์นิเจอร์ ของหลายๆ แบรนด์ จึงทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และเลือกซื้อที่นอนของเรามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกลุ่มลูกค้าของเรา ยังมีการบอกต่อๆ กันถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของเรามากขึ้น เรายังได้จัดโปรโมชั่น และ ส่วนลดสูงสุดกว่า 70% มาไว้ในงานด้วย”พูนศักดิ์ สุกานนท์ บริษัท สมาร์ท เท็กซ์ เบดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ในปีนี้ ก็ยังคงไปได้ ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง “เรามีการปรับกลยุทธ์การตลาด ของเราให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน รวมถึง เข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง แต่ทั้งนี้ สิ่งที่เรามุ่งเน้นมาตลอด ก็คือ เรื่องของการบริการ โดยเฉพาะบริการหลังการขาย ที่ถือเป็นจุดเด่นของเรา เพื่อดูแล และช่วยเหลือลูกค้าหากเกิดปัญหากับที่นอน หรือ เฟอร์นิเจอร์ของเรา สำหรับโปรโมชั่นของเรา ที่จัดเตรียมไว้สำหรับลูกค้าในงานนี้ ก็มีทั้งส่วนลด และโปรโมชั่น ต่างๆ อีกมากมาย”สุพจน์ ถวายพุ่ม ผู้จัดการ บริษัท ที่นอนพระราม 9 จำกัด กล่าวว่า ด้วยจุดเด่นของ ที่นอนพระราม 9 ซึ่งเป็นหนี่งในแบรนด์ ที่ได้รับความเชื่อถือจาก ผู้ประกอบการโรงแรม และ รีสอร์ต มาอย่างยาวนาน ทำให้ ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิขที่ชะลอตัวลงอย่างในวันนี้ “ขณะเดียวกัน เรายังได้มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้า ด้วยการนำเทคโนโลยี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ ที่ช่วยปรับระดับการนั่ง หรือ การนอน ให้เหมาะกับสรีระของลูกค้า นอกจากนี้ เรายังมาพร้อมกับส่วนลดสุดพิเศษ อาทิ ซื้อที่นอน ฟรีเตียง ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 19,900 บาท ไม่เพียงเท่านั้น เรายังเอาใจลูกค้าด้วยการรับออกแบบเตียง และโซฟา ที่ช่วยตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี”เจนจินตรา แสนจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท เจสสิก้า เบดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ในวันนี้ โดยเฉพาะ ของเจสสิกา เรียกว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดี “เพราะเรามีสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ที่นอน เตียง ผ้าปู และอื่นๆ นอกจากนี้ เรายังมีลูกค้า อย่าง โรงแรม และรีสอร์ต ที่ใช้สินค้าของเรามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เรายังมีการจัดโปรโมชั่น และส่วนลดสุดพิเศษกว่า 70% ให้กับลูกค้าอีกด้วยปิดท้ายกันที่ จิรายุ วิโรจนกูฏ บริษัท ที่นอนถูกใจ จำกัด เชื่อว่า เฟอร์นิเจอร์ โดยเฉพาะ ที่นอน เตียง หรือแม้แต่โซฟา ยังคงเป็นสินค้าที่ทุกคนต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และที่นอน ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ แม้สภาพเศรษฐกิจจะยังชะลอตัวอยู่ในเวลานี้ก็ตาม “ผมเชื่อว่า ทุกคนต้องการใช้ที่นอน เรียกง่ายๆ ว่า เป็นเฟอร์นิเจอร์ ที่ทุกบ้านต้องมี ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ทำให้ธุรกิจของเรายังสามารถเติบโตได้ แม้จะต้องเผชิญหน้ากับสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างชะลอตัวก็ตาม นอกจากนี้ ภายในงาน เรายังจัดโปรโมชั่น และส่วนลดแบบจัดเต็ม ให้กับลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าขจองเร่าภายในงาน The Biggest Fair 2025 อีกด้วย”พบกับ เฟอร์นิเจอร์ ที่นอน และวัสดุก่อสร้าง รวมถึง ของตกแต่งบ้าน ที่พร้อมใจกันลดกระหน่ำเฟอร์นิเจอร์ มากกว่า 70% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ได้ที่งาน The Biggest Fair 2025 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค (ไบเทค บางนา)