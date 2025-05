FATAL FURY จับมือแรปเปอร์ไทย MILLI ร่วมทำมิวสิควิดีโอใหม่

มิวสิควิดีโอการร่วมมือพิเศษของ MILLI ได้ถูกเนรมิตขึ้นมาจากคอนเซปต์ "REV IT UP" ของเกม FATAL FURY: City of the Wolves พร้อมโชว์ความแข็งแรงของท่าต่อสู้จาก Preecha นักสู้ผู้ใช้ศิลปะมวยไทยภายในเกม Fatal Fury ทำให้การโคจรมาพบกันครั้งนี้กลายเป็นผลงานเพลงที่ไม่ควรพลาดMILLI (วันเกิด: 13 พฤศจิกายน 2002) เป็นศิลปินแรปเปอร์, นักร้อง และนักแต่งเพลงชาวไทยที่นับเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะศิลปินชาวไทยคนแรกที่ขึ้นแสดงบนเวทีเทศกาลดนตรีโคเชลลาปี 2022 และเป็นที่รู้จักในการปรับโฉมเช่นเดียวกับถ่ายทอดจังหวะการแรปที่ร้อนแรงพร้อมขึ้นแท่นเป็นศิลปินแถวหน้าภายใต้การดูแลของ YUPP! EntertainmentMILLI ปล่อยซิงเกิลเดบิวต์ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 กับเพลง "พักก่อน" และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ซึ่งเพลงและมิวสิควิดีโอได้กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วพร้อมยอดเข้าชมบน YouTube สูงถึงสี่ล้านครั้งภายในเวลาเพียงสี่วันจนทำให้เธอเป็นศิลปินเดี่ยวหญิงคนแรกของประเทศไทยที่สามารถทำสถิติดังกล่าวได้ความสามารถของ MILLI ได้รับความสนใจจากศิลปินในค่ายเพลงต่างๆ หลังจากมีเพลงฮิตถึงสองผลงานติดต่อกัน จนทำให้มีการร่วมมือกันหลายครั้ง โดยผลงานเพลงที่มีการคอลแลปที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดอีกหนึ่งเพลงคือ "Just Being Friendly - เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน" ที่มีการจับมือกับวงดนตรีสัญชาติไทย Tilly Birds ที่ทำยอดเข้าชมสูงกว่า 100 ล้านครั้งบน YouTube เช่นเดียวกับการฟีเจอร์ริงในเพลง "Mirror Mirror" ร่วมกับ F. Hero และ Changbin จาก Stray Kids ที่ทำยอดผู้เข้าชมทะลุ 100 ล้านครั้งเช่นกัน นอกเหนือจากความสำเร็จเหล่านี้แล้ว MILLI ยังได้มีโอกาสร่วมงานกับค่ายเพลงระดับสากล 88rising ในการทำเพลงรีมิกซ์ของ BIBI อย่าง "The Weekend" ที่ได้ยอดผู้เข้าชมมากกว่า 80 ล้านครั้งบน YouTube และการจับมือร่วมกันกับ Jacksong Wang ในเพลง "Mind Games" ที่ได้รับการจับตามองจากผู้ที่ชื่นชอบในเสียงเพลงทั่วทุกมุมโลกด้วยลักษณะส่วนตัวและเอกลักษณ์ที่ชัดเจน แน่นอนว่าความโด่งดังของ MILLI ได้พุ่งทะยานไปไกลเกินกว่าอุตสาหกรรมเพลงทั้งในระดับประเทศไทยและสากล เธอได้ปรากฎตัวในโฆษณาหลายชิ้นและแคมเปญที่หลากหลายอันเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถที่รอบด้าน ต่อยอดจากการเป็นศิลปินสู่แบรนด์แอมบาสซาเดอร์ที่ยิ่งใหญ่ และภาพลักษณ์ที่แข็งแรง กล้าหาญ เช่นเดียวกับความสร้างสรรค์ของเธอก็ยังคงเสริมพลังให้กับอิทธิพลที่มีต่ออุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดย MILLI จะเผยแพร่อัลบั้มเต็มที่สองของเธอในเดือนมิถุนายน 2025 นี้ สามารถติดตามผลงานของเธอได้ที่ Instagram Facebook และ Spotify ซีรีส์ Fatal Fury ของ SNK ได้เปิดตัวครั้งแรกในปี 1991 พร้อมปูทางสู่เทรนด์เกมต่อสู้ที่ได้รับความนิยมในคริสต์ทศวรรษ 1990s โดยในปี 1999 ก็ได้มี GAROU: MARK OF THE WOLVES ที่เป็นภาคต่อล่าสุด แต่ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อ 26 ปีต่อมา เกมภาคต่ออย่างเป็นทางการอย่าง FATAL FURY: City of the Wolves ได้มาถึง!มาพร้อมกับงานภาพที่มีเอกลักษณ์ที่จะทำให้ทุกสัมผัสของผู้เล่นอัดฉีดด้วยความร้อนแรง พร้อมกับระบบ REV System ที่เพิ่มความตื่นเต้นในระดับซูเปอร์ และยังมีระบบการต่อสู้อีกมากมายที่จัดเต็มยิ่งกว่าที่เคย นอกจากนี้เกมยังปลุกความมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งด้วยระบบควบคุมสองรูปแบบเพื่อให้ผู้เล่นทั้งมือใหม่และรุ่นเก๋าได้สนุกกับเกมอย่างเต็มที่ พร้อมกับฟีเจอร์และองค์ประกอบใหม่อื่นๆ อีกมากมายถนนแห่ง South Town อันได้ชื่อเป็นดินแดนแห่งแอ็กชันสุดร้อนแรง, ความฝันที่เปล่าเปลี่ยว และความทะเยอทะยานที่ดุร้ายยิ่งกว่า และในที่สุดตำนานบทใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว…FATAL FURY: City of the Wolves วางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Steam และ Epic Games ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Official Site X และ Instagram