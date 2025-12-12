xs
"Clair Obscur Expedition 33" คว้าเกมแห่งปีพ่วงรางวัลอื่น ๆ รวม 9 รางวัลในงาน TGA

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรียกว่าไม่พลิกโผสำหรับ "Clair Obscur Expedition 33" เกมเทิร์นเบสอาร์พีจีจากสตูดิโอ Sandfall Interactive ที่คว้ารางวัลเกมยอดเยี่ยมแห่งปีไปตามคาดในงาน The Game Awards 2025 และยังกวาดรางวัลอื่น ๆ รวมถึง 9 รางวัล

The Game Awards (TGA) งานประกาศรางวัลประจำปีสำหรับวงการเกม ริเริ่มโดย Geoff Keighley นักข่าว นักเขียน และพิธีกรชื่อดังของวงการเกม TGA ได้รับการยกย่องว่าเป็นรางวัลออสการ์ของอุตสาหกรรมเกม ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะประจำปี 2025 โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่ลอสแอนเจลิสเมื่อเช้าวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา


งาน TGA ปีนี้มีการมอบรางวัลทั้งหมด 29 รางวัล โดยคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสื่อและอินฟลูเอนเซอร์กว่า 100 แห่งทั่วโลก คณะกรรมการได้ประเมินเกมที่วางจำหน่ายในปีนั้น เพื่อคัดเลือกผู้เข้าชิงรางวัลแต่ละประเภท โดยผู้ชนะจะถูกเลือกจากคะแนนของคณะกรรมการ (90%) และคะแนนโหวตจากคนทั่วไป (10%) หนึ่งในผู้เข้าชิงคือ "Clair Obscur Expedition 33" เกมเปิดตัวจากทีม Sandfall Interactive ทีมพัฒนาสัญชาติฝรั่งเศสที่กำลังมาแรง ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลถึง 12 สาขา (3 สาขาจาก "การแสดงยอดเยี่ยม") และในที่สุดก็คว้าไปได้ถึง 9 รางวัล รวมถึงรางวัลเกมยอดเยี่ยมแห่งปี พลาดเพียงรางวัลเดียวคือ "การออกแบบเสียงยอดเยี่ยม" ที่เกม "Battlefield VI" คว้าไป ทำให้ "Clair Obscur Expedition 33" เป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีอย่างแท้จริง

รางวัลสาขา Game of the Year ผู้ชนะ: Clair Obscur: Expedition 33

รางวัลสาขา Best Game Direction ผู้ชนะ: Clair Obscur: Expedition 33

รางวัลสาขา Best Narrative ผู้ชนะ: Clair Obscur: Expedition 33

รางวัลสาขา Best Art Direction ผู้ชนะ: Clair Obscur: Expedition 33

รางวัลสาขา Best Score and Music ผู้ชนะ: Clair Obscur: Expedition 33

รางวัลสาขา Best Audio Design ผู้ชนะ: Battlefield 6

รางวัลสาขา Best Performance ผู้ชนะ: Clair Obscur: Expedition 33 (Jennifer English - Maelle)

รางวัลสาขา Innovation in Accessibility ผู้ชนะ: Doom: The Dark Ages

รางวัลสาขา Games for Impact ผู้ชนะ: South of Midnight

รางวัลสาขา Best Ongoing Game ผู้ชนะ: No Mans Sky

รางวัลสาขา Community Support ผู้ชนะ: Baldurs Gate 3

รางวัลสาขา Best Independent Game ผู้ชนะ: Clair Obscur: Expedition 33

รางวัลสาขา Debut Indie Game ผู้ชนะ: Clair Obscur: Expedition 33

รางวัลสาขา Best Mobile Game ผู้ชนะ: Umamusume: Pretty Derby

รางวัลสาขา Best VR/AR Game ผู้ชนะ: The Midnight Walk

รางวัลสาขา Best Action ผู้ชนะ: Hades II

รางวัลสาขา Best Action/Adventure Game ผู้ชนะ: Hollow Knight: Silksong

รางวัลสาขา Best RPG ผู้ชนะ: Clair Obscur: Expedition 33

รางวัลสาขา Best Fighting Game ผู้ชนะ: Fatal Fury: City of the Wolves

รางวัลสาขา Best Family Game ผู้ชนะ: Donkey Kong Bananza

รางวัลสาขา Best Strategy/Sim Game ผู้ชนะ: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

รางวัลสาขา Best Sports/Racing Game ผู้ชนะ: Mario Kart World

รางวัลสาขา Best Multiplayer ผู้ชนะ: Arc Raiders

รางวัลสาขา Best Adaptation ผู้ชนะ: The Last of Us season 2

รางวัลสาขา Most Anticipated Game ผู้ชนะ: Grand Theft Auto VI

รางวัลสาขา Content Creator of the Year ผู้ชนะ: MoistCr1tikal

รางวัลสาขา Best Esports Game ผู้ชนะ: Counter-Strike 2

รางวัลสาขา Best Esports Athlete ผู้ชนะ: Chovy

รางวัลสาขา Best Esports Team ผู้ชนะ: Team Vitality (Counter-Strike 2)

รางวัลสาขา Players Voice ผู้ชนะ: Wuthering Waves
