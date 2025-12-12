"Clair Obscur Expedition 33" คว้าเกมแห่งปีพ่วงรางวัลอื่น ๆ รวม 9 รางวัลในงาน TGA

เรียกว่าไม่พลิกโผสำหรับ "Clair Obscur Expedition 33" เกมเทิร์นเบสอาร์พีจีจากสตูดิโอ Sandfall Interactive ที่คว้ารางวัลเกมยอดเยี่ยมแห่งปีไปตามคาดในงาน The Game Awards 2025 และยังกวาดรางวัลอื่น ๆ รวมถึง 9 รางวัล
The Game Awards (TGA) งานประกาศรางวัลประจำปีสำหรับวงการเกม ริเริ่มโดย Geoff Keighley นักข่าว นักเขียน และพิธีกรชื่อดังของวงการเกม TGA ได้รับการยกย่องว่าเป็นรางวัลออสการ์ของอุตสาหกรรมเกม ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะประจำปี 2025 โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่ลอสแอนเจลิสเมื่อเช้าวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา
งาน TGA ปีนี้มีการมอบรางวัลทั้งหมด 29 รางวัล โดยคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสื่อและอินฟลูเอนเซอร์กว่า 100 แห่งทั่วโลก คณะกรรมการได้ประเมินเกมที่วางจำหน่ายในปีนั้น เพื่อคัดเลือกผู้เข้าชิงรางวัลแต่ละประเภท โดยผู้ชนะจะถูกเลือกจากคะแนนของคณะกรรมการ (90%) และคะแนนโหวตจากคนทั่วไป (10%) หนึ่งในผู้เข้าชิงคือ "Clair Obscur Expedition 33" เกมเปิดตัวจากทีม Sandfall Interactive ทีมพัฒนาสัญชาติฝรั่งเศสที่กำลังมาแรง ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลถึง 12 สาขา (3 สาขาจาก "การแสดงยอดเยี่ยม") และในที่สุดก็คว้าไปได้ถึง 9 รางวัล รวมถึงรางวัลเกมยอดเยี่ยมแห่งปี พลาดเพียงรางวัลเดียวคือ "การออกแบบเสียงยอดเยี่ยม" ที่เกม "Battlefield VI" คว้าไป ทำให้ "Clair Obscur Expedition 33" เป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีอย่างแท้จริง
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*