Fatal Fury เผยตัวอย่างสไตล์อนิเมะต้อนรับ "Chun-Li" จาก Street Fighter

SNK เผยวิดีโอตัวอย่างสไตล์อนิเมะของตัวละครนักสู้ Chun-Li ที่กำลังจะเข้ามาร่วมสังเวียนของเกม FATAL FURY: City of the Wolves ในฐานะส่วนหนึ่งของการร่วมมือกับซีรีส์ Street Fighter ช่วงฤดูหนาวนี้
Fatal Fury x Street Fighter: การครอสโอเวอร์แห่งความฝัน!
Chun-Li จากแฟรนไชส์เกมต่อสู้ชื่อดัง Street Fighter (CAPCOM) พร้อมกับอีกหนึ่งพรรคพวกจากเมือง Metro City ขาประจำอย่าง Ken ในเกม FATAL FURY: City of the Wolves การเข้าร่วมของพวกเขาทั้งคู่สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อการครอสโอเวอร์ระดับตำนานอย่างไม่มีใครเหมือน เช่นเดียวกับ Terry Bogard และ Mai Shiranui จากเกม Fatal Fury ที่ได้อยู่ในสนามรบของเกม Street Fighter 6 เรียบร้อยแล้ว โดย Ken และ Chun-Li เป็นส่วนหนึ่งของซีซันพาสลำดับที่หนึ่ง ซึ่ง Ken ได้เปิดให้เล่นเมื่อ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา ขณะที่ Chun-Li จะตามมาในฤดูหนาวของปี 2025 นี้
ผู้ให้เสียงพากย์ Chun-Li: Jennie Kwan (ภาษาอังกฤษ), Fumiko Orikasa (ภาษาญี่ปุ่น)
เจ้าหน้าที่จากเมือง Metro City ผู้ฟันฝ่าการต่อสู้มานักต่อนักได้เดินทางมายัง South Town จากการร้องขอเพื่อตรวจสอบการลุกฮือของเหล่าอาชญากรที่หวังร้ายต่อเมืองแห่งนี้ มีเพียงหมาป่าไม่กี่ตัวเท่านั้นที่จะสามารถเทียบเคียงความแข็งแกร่ง สไตล์ และความสง่างามของนักรบระดับโลก หรือแม้กระทั่งเพียงคิดจะเอาชนะก็อย่าหวัง บางทีผู้เดียวที่สามารถปะทะความร้อนแรงนี้ได้จะมีเพียงไฟแห่งคุโนอิจิจากตระกูล ชิรานุอิ ก็ได้
Chun-Li มาพร้อมกับชุดจีนคลาสสิกอันเป็นเอกลักษณ์ ผู้เล่นยังสามารถเลือกชุดแต่งกายสุดไอคอนิกของ Chun-Li จากเกม Street Fighter 6 ใน Outfit 2 ได้อีกด้วย
เนื้อเรื่องใหม่ใน Arcade Mode และ EOST (Episodes of South Town)!
Arcade: Chun-Li สร้างความตกตะลึงให้แก่เมือง South Town ด้วยการมาถึงของเธอเพื่อเป้าหมายในการสืบค้นข่าวลือของกลุ่มผู้ก่อการร้าย Shadaloo
EOST: การผจญภัยแบบผู้เล่นเดียวสไตล์ RPG ของ Chun-Li พูดถึงเรื่องราวของการได้รับเทียบเชิญเพื่อให้เธอมาแบ่งปันความรู้เรื่องศิลปะกังฟูให้กับผู้คนในเมือง South Town
"FATAL FURY: City of the Wolves" ภาคต่ออย่างเป็นทางการของซีรีส์เกมต่อสู้จาก SNK มาพร้อมงานภาพที่มีเอกลักษณ์ที่จะทำให้ทุกสัมผัสของผู้เล่นอัดฉีดด้วยความร้อนแรง พร้อมกับระบบ REV System ที่เพิ่มความตื่นเต้นในระดับซูเปอร์ และยังมีระบบการต่อสู้อีกมากมายที่จัดเต็มยิ่งกว่าที่เคย นอกจากนี้เกมยังปลุกความมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งด้วยระบบควบคุมสองรูปแบบเพื่อให้ผู้เล่นทั้งมือใหม่และรุ่นเก๋าได้สนุกกับเกมอย่างเต็มที่ พร้อมกับฟีเจอร์และองค์ประกอบใหม่อื่น ๆ อีกมากมาย
"FATAL FURY: City of the Wolves" พร้อมวางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Steam และ Epic Games Store (Digital) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.snk-corp.co.jp/us/games/fatalfury-cotw/ และช่องทางโซเชียลทั้ง X และ Instagram
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*