หลุดวันเปิดตัว "2XKO" เกมต่อสู้จาก Riot Games พร้อมเล่น 20 ม.ค. 2026

Riot Games เผลอเปิดเผยวันเปิดให้บริการของ 2XKO เกมต่อสู้ Free-to-Play รวมตัวละครจากจักรวาล League of Legends โดยมีกำหนดเปิดให้เล่นเต็มรูปแบบในวันที่ 20 มกราคม 2026
Riot Games ได้ปล่อยตัวอย่างใหม่ของเกม 2XKO ออกมาในวันนี้ (ขณะนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นวิดีโอส่วนตัวแล้ว) วิดีโอดังกล่าวประกาศว่า 2XKO จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในวันที่ 20 มกราคม 2026 บน PC, PlayStation 5 และ Xbox Series X|S แม้ว่าวิดีโอจะถูกเปลี่ยนเป็นวิดีโอส่วนตัวในทันที แต่ก็มีผู้เล่นต่างประเทศตาไวหลายคนแคปภาพหน้าจอไว้ทัน
2XKO เป็นเกมต่อสู้ที่อยู่ในจักรวาล Runeterra ของ League of Legends โดยผสมผสานการเล่นแบบ Co-op สองคนเข้ากับการโจมตีและการป้องกันที่รวดเร็ว และมีทักษะคอมโบที่ซับซ้อนซึ่งเข้าถึงได้ง่ายผ่านการควบคุมที่ใช้งานง่าย ผู้เล่นสามารถเลือกฮีโร่สองตัวและสลับไปมาได้อิสระในระหว่างการต่อสู้ สร้างจังหวะการโจมตีและการป้องกันที่หลากหลายผ่านการผสมผสานทักษะและจังหวะเวลา เมื่อเล่นกับเพื่อน ผู้เล่นแต่ละคนสามารถควบคุมฮีโร่ได้หนึ่งตัว สนับสนุนซึ่งกันและกันในการต่อสู้และสร้างคอมโบผสานร่วมกัน
2XKO เวอร์ชัน PC เปิดให้เล่นแบบ Early Access มาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่ง Riot Games เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะเปิดตัวในเดือนมกราคมปี 2026 แต่จากวิดีโอที่หลุดออกมา ทำให้คาดว่าจะเปิดให้บริการในวันที่ 20 มกราคม 2026 อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Riot เคยปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับ Blitzcrank ที่จะเข้าร่วมในรายชื่อตัวละครของ 2XKO ผ่านทางภาพบนเว็บไซต์มาก่อน ทำให้ผู้เล่นบางคนเชื่อว่า "การรั่วไหลโดยไม่ได้ตั้งใจ" ครั้งนี้อาจเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาดเท่านั้น
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*