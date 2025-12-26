"โลแกน พอล" ขายการ์ดโปเกมอนหายาก เตรียมทำลายสถิติราคาแพงที่สุดในโลก!

โลแกน พอล อินฟลูเอนเซอร์ชาวอเมริกันชื่อดัง ได้ประกาศขายการ์ดโปเกมอนหายากราคาแพงที่สุดในโลกแล้ว หลังจากที่เขาจ่ายเงินซื้อการ์ดใบนี้มาในราคาสูงถึง 5.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อหลายปีก่อน
การ์ดโปเกมอนใบดังกล่าวคือ Pikachu Illustrator การ์ดสุดหายากที่มูลค่าสูงที่สุดในโลก ถูกผลิตออกมาในปี 1998 เพียง 39 ใบ เพื่อมอบให้กับผู้ชนะการประกวดวาดภาพประกอบที่จัดโดยนิตยสาร CoroCoro และงานพิเศษอื่น ๆ ทำให้การ์ดใบนี้ถูกยกให้เป็น "Holy Grail" ของวงการสะสมการ์ดโปเกมอน
โลแกน พอล อินฟลูเอนเซอร์ที่ผันตัวมาเป็นนักมวยปล้ำ WWE ได้สร้างสถิติโลกสำหรับการ์ดโปเกมอนที่แพงที่สุด หลังจากซื้อมันในการประมูลส่วนตัว ด้วยราคา 5.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสวมใส่การ์ดนี้ในระหว่างการเปิดตัวใน WrestleMania แต่ล่าสุด พอล ตกลงที่จะขายการ์ดใบนี้แล้ว และจะนำออกประมูลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2026
ในซีซั่นล่าสุดของรายการ King Of Collectibles: The Goldin Touch ที่ฉายทาง Netflix พอลได้เจรจาขายการ์ดโปเกมอนหายากของเขาให้กับ เคน โกลดิน ผู้จัดการประมูล ระหว่างการเจรจา โกลดิน อธิบายว่าเขาต้องการจัดงานประมูลโปเกมอนและ TCG ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยพอลได้รับเงินล่วงหน้า 2.5 ล้านดอลลาร์ และส่วนแบ่งรายได้จากการประมูล
“เคน โกลดิน พยายามโน้มน้าวให้ผมขายการ์ดหายากใบนี้มาหลายปีแล้ว และในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จ” พอลโพสต์บนอินสตาแกรม “นี่เป็นการตัดสินใจที่ยากมาก และผมไม่แน่ใจว่าเราจะได้เห็นการ์ดใบนี้วางขายอีกครั้งหรือไม่ แต่ผมมั่นใจ 60% ว่าตัดสินใจถูกแล้วที่ขายมัน”
“ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ งานประมูลโปเกมอนและ TCG ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคของเราจะจัดขึ้น โดยมีไฮไลท์คือการ์ด Pikachu Illustrator ระดับ PSA 10 ของผม ซึ่งเป็นการ์ดโปเกมอนที่หายากและมีมูลค่ามากที่สุดในโลก มาพร้อมกับสร้อยคอสั่งทำพิเศษ และผมจะนำไปส่งให้ผู้ชนะการประมูลด้วยตัวเอง”
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*