Pokémon Legends: Z-A เผยร่างวิวัฒนาการ "เมก้าลูคาริโอ Z"

The Pokémon Company เผยข้อมูลล่าสุดของ "Pokémon Legends: Z-A" เปิดตัวร่างวิวัฒนาการเมก้าใหม่ "เมก้าลูคาริโอ Z" และภารกิจเสริม EX ที่ผู้เล่นจะได้พบกับโปเกมอนในตํานาน "มิวทู" พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้
พบกับร่างวิวัฒนาการเมก้าของโปเกมอนคลื่นพลัง "เมก้าลูคาริโอ Z" ใน Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension!
ขนยาวที่งอกจากสะโพกและหัว รวมถึงหางที่ปลายแผ่กว้าง ทำให้ศัตรูจับท่าทางการเคลื่อนไหวของเมก้าลูคาริโอ Z ได้ยาก จึงช่วยให้หลอกล่อศัตรูในระยะประชิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และพลังงานเหล็กกล้าทำให้บางส่วนของร่างกาย เช่น หลังมือและหน้าผาก แข็งตัว เมื่อถูกโจมตีหรือกระทบกับส่วนที่แข็งนี้ จะสร้างแรงปะทะมากกว่าที่ตาเห็น
เมก้าลูคาริโอ Z
ชนิด: โปเกมอนคลื่นพลัง ประเภท: ต่อสู้ / โลหะ
ส่วนสูง: 1.3 m
นํ้าหนัก: 49.4 kg
ร่างใหม่ของลูคาริโอ
ได้รับการยืนยันแล้วว่า เมก้าสโตนทำให้ลูคาริโอเปลี่ยนเป็นร่างนี้ เนื่องจากมีพลังเหนือกว่าลูคาริโอตามปกติอย่างมาก จึงไม่ถือว่าเป็นวิวัฒนาการธรรมดา แต่เป็นการวิวัฒนาการเมก้า และเพื่อให้แยกจากเมก้าลูคาริโอที่พบมาก่อน ร่างนี้จึงถูกเรียกว่า “เมก้าลูคาริโอ Z”
มันสามารถใช้คลื่นพลังได้หลากหลายมากขึ้น
ต่างจากเมก้าลูคาริโอเดิมที่รวมคลื่นพลังขนาดใหญ่เพื่อสร้างพลังทำลายล้างเพียงอย่างเดียว ร่างนี้ทำให้คลื่นพลังไหลเวียนทั่วร่าง ห่อหุ้มร่างกายไว้ เพิ่มพลังป้องกัน ความยืดหยุ่น และความคล่องตัวสูงขึ้น มันสามารถใช้คลื่นพลังได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแผ่คลื่นบาง ๆ ทำหน้าที่เหมือนโล่ หรือรวมคลื่นพลังไปที่ส่วนเฉพาะของร่างกาย เช่น ขา หรือกำปั้น แล้วโจมตีด้วยความแรงสูง
แนะนําร่างวิวัฒนาการเมก้าที่มีตัวอักษร Z ในชื่อ
วิวัฒนาการเมก้าของลูคาริโอ “เมก้าลูคาริโอ” จะปรากฏตัวใน Pokémon Legends: Z-A ส่วนร่างใหม่ล่าสุด “เมก้าลูคาริโอ Z” จะปรากฏใน Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension
ร่างวิวัฒนาการเมก้าที่มีตัว Z ในชื่อ เช่น เมก้าลูคาริโอ Z จะมีระยะเวลาในการชาร์จพลังสั้นลงตั้งแต่ได้รับคำสั่งจนถึงปล่อยท่า แต่ในทางกลับกัน การใช้พลังเมก้าจะสิ้นเปลืองมาก จึงไม่เหมาะกับการต่อสู้ระยะยาว ดังนั้นจึงควรจัดการปิดฉากศึกให้เร็วที่สุด
เปิดเผยภารกิจเสริม EX "โปรเจกต์โค้ด : M" ดึงโปเกมอนในตํานาน "มิวทู" เข้าสู่ทีม
ตั้งแต่วันนี้ ผู้เล่นสามารถรับ “มิวทูไนต์ X” และ “มิวทูไนต์ Y” จาก “ของขวัญลึกลับ” ภายใน Pokémon Legends: Z-A และ Pokémon Legends: Z-A Nintendo Switch 2 Edition นอกจากนี้ ยังสามารถเล่นภารกิจเสริม EX “โปรเจกต์โค้ด: M” ได้อีกด้วย
เมื่อเล่นภารกิจเสริมจบ ผู้เล่นจะได้รับโปเกมอนในตำนาน “มิวทู” มาเป็นเพื่อนพ้อง หากให้มิวทูที่ได้มาถือเมก้าสโตนจาก “ของขวัญลึกลับ” จะสามารถวิวัฒนาการเมก้าเป็น “เมก้ามิวทู X” หรือ “เมก้ามิวทู Y” ได้
หมายเหตุ: เพื่อเล่นภารกิจเสริม EX “โปรเจกต์โค้ด: M” ผู้เล่นจำเป็นต้องผ่านตอนจบของ Pokémon Legends: Z-A หรือ Pokémon Legends: Z-A Nintendo Switch 2 Edition ก่อน
วิธีเล่นภารกิจเสริม EX "โปรเจกต์โค๊ด : M"
เพื่อที่จะเล่น "โปรเจกต์โค๊ด: M" ผู้เล่นจําเป็นต้องรับไอเท็ม "มิวทูไนต์ X" "มิวทูไนต์ Y" ใน Pokémon Legends: Z-A เสียก่อน สามารถตรวจสอบเมก้าสโตนที่ได้รับมาได้ที่ช่องเก็บ "เมก้าสโตน" ในกระเป๋า
1. รับ "มิวทูไนต์ X" "มิวทูไนต์ Y"
สามารถรับได้โดยการเข้าไปที่ "ของขวัญลึกลับ" แล้วเลือก "รับทางอินเทอร์เน็ต" ในเกม
2. ไปยังเฟลอร์เดอลีคาเฟ่
หลังจากรับ “มิวทูไนต์ X” และ “มิวทูไนต์ Y” แล้ว ให้ลองไปที่คาเฟ่เฟลอร์เดอลี เมื่อไปถึงส่วนลึกที่สุดของห้องวิจัย ระบบจะตอบสนองต่อเมก้าสโตน ทำให้ส่วนหนึ่งของระบบเริ่มทำงานใหม่อีกครั้ง
*สามารถเล่นภารกิจเสริม EX “โปรเจกต์โค้ด: M” ได้ทั้งใน Pokémon Legends: Z-A และ Pokémon Legends: Z-A Nintendo Switch 2 Edition
*เครื่อง Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
*ผู้เล่นจำเป็นต้องผูกบัญชีผู้ใช้ที่สร้างบนตัวเครื่องกับบัญชี Nintendo Account ก่อน จึงจะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (ไม่จำเป็นต้องสมัครบริการ “Nintendo Switch Online” ที่มีค่าบริการ)
*ผู้เล่นจำเป็นต้องเล่นเกมประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อสามารถใช้งาน “ของขวัญลึกลับ”
*สามารถรับ “มิวทูไนต์ X” และ “มิวทูไนต์ Y” ได้ทั้งจากเวอร์ชันแพ็กเกจและเวอร์ชันดาวน์โหลด
Pokemon Legends: Z-A วางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 ส่วนเนื้อหาเสริม Mega Dimension จะวางจำหน่ายในวันที่ 10 ธันวาคมนี้ สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ที่ Nintendo eShop ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://legends.pokemon.com/en-us/dlc
