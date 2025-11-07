"Pokemon Legends: Z-A" เผยเนื้อหาเสริม Mega Dimension วางจำหน่าย 10 ธ.ค.นี้!

The Pokemon Company เผยข้อมูลใหม่ล่าสุดของ "Pokemon Legends: Z-A" และเนื้อหาเสริมแบบมีค่าใช้จ่าย Mega Dimension เตรียมวางจำหน่ายในวันที่ 19 ธันวาคมนี้
1. เปิดเผยวิดีโอล่าสุดของ Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension!
2. ช่องว่างต่างมิติที่แผ่ขยายออกมาจากรอยบิดเบี้ยวลึกลับ
เมืองมิอาเรซิตี้ กลับมาสงบสุขอีกครั้งด้วยความทุ่มเทของทีม MZ ทว่าความสงบสุขนั้นกลับอยู่ได้ไม่นาน เหตุการณ์ประหลาดครั้งใหม่ได้เกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อ "รอยบิดเบี้ยวลึกลับ" ปรากฏขึ้นกลางเมือง ในเวลาเดียวกัน ตัวเอก ได้พบกับสาวน้อยลึกลับนามว่า อันเยอร์ และโปเกมอนมายาผู้ซุกซนอย่างฮูปา เมื่อฮูปาแสดงพลังวิเศษของมัน รูปร่างของรอยบิดเบี้ยวนั้นก็เปลี่ยนไป กลายเป็น "ประตูสู่ต่างมิติ" ที่เชื่อมต่อไปยังอีกโลกหนึ่งอันกว้างใหญ่ เหล่าตัวเอกจึงตัดสินใจก้าวผ่านประตูนั้นไปยังอีกฝั่ง ปลายทางที่พวกเขาไปถึงคือ "มิอาเรต่างมิติ" สถานที่สุดพิศวงที่แม้จะมีรูปลักษณ์คล้ายมิอาเรซิตี้ แต่กลับไม่ใช่มิอาเรซิตี้ที่พวกเขารู้จักอีกต่อไป ที่นั่นเต็มไปด้วยโปเกมอนสุดแข็งแกร่ง และมีระบบนิเวศที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากโลกเดิม มิอาเรต่างมิติ แท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่และสิ่งที่รออยู่ปลายทางของพวกเขาคืออะไร เรื่องราวบทใหม่ของทีม MZ ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
3. ล่าโปเกมอนที่มีเลเวลต่างมิติสุดแข็งแกร่ง
มิอาเรต่างมิติ คือสถานที่สุดพิศวงที่ภายนอกอาจดูคล้ายกับ มิอาเรซิตี้ ที่เราคุ้นเคย แต่แท้จริงแล้วกลับแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง ที่นั่นเต็มไปด้วยโปเกมอนสายพันธุ์ที่ไม่เคยพบในเมืองเดิม รวมถึงเหล่าโปเกมอนระดับพิเศษที่ถูกขนานนามว่า “เลเวลต่างมิติ” ซึ่งมีพลังเหนือกว่าขีดจำกัดทั่วไป และมีเลเวลทะลุ 100 ขึ้นไป พลังของพวกมันแข็งแกร่งถึงขั้นเรียกได้ว่า “อยู่ในระดับต่างมิติ” อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ภายในมิอาเรต่างมิติยังอาจมีโปเกมอนหายาก รวมถึงโปเกมอนเมก้าวิวัฒนาการที่ไม่เคยปรากฏให้เห็นมาก่อนในที่ใดบนโลกใบนี้ รอให้ผู้เล่นได้ค้นพบด้วยตนเอง
4. รวบรวมผลไม้มาทำโดนัทกัน
เมื่อมอบโดนัทให้กับโปเกมอนมายา ฮูปา พลังแห่งห้วงมิติของมันจะตื่นขึ้นและรอยบิดเบี้ยวลึกลับจะขยายใหญ่ขึ้นอย่างมหาศาล และเปิดทางสู่ “ประตูเชื่อมต่างมิติ” ได้อีกครั้ง นอกจากนี้ “อันเยอร์” สาวน้อยลึกลับผู้พาฮูปามาด้วย ยังเป็นยอดฝีมือในการทำโดนัทอีกด้วย หากมอบผลไม้ให้เธอ เธอจะสามารถทำโดนัทชนิดต่าง ๆ ให้ได้ตามวัตถุดิบที่ใช้ โดนัทที่มอบให้ฮูปาจะสร้างเอฟเฟกต์พิเศษมากมาย เช่น การเพิ่มพลังให้เหล่าโปเกมอนพวกพ้อง โดยเอฟเฟกต์แต่ละแบบจะแตกต่างกันไปตามชนิดของผลไม้ที่ใช้ทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากใช้ผลไม้ต่างมิติ ผลไม้ล้ำค่าที่สามารถพบได้เพียงในมิอาเรต่างมิติ จะสามารถสร้างโดนัทที่มีพลังเอฟเฟกต์สูงกว่าปกติ และจะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้กับเหล่าโปเกมอนที่มีเลเวลต่างมิติสุดแข็งแกร่ง
5. เพื่อนพ้องใหม่ผู้ร่วมผจญภัยในมิอาเรต่างมิติ
เพื่อปกป้อง มิอาเรซิตี้ จากเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นอีกครั้ง เหล่าตัวเอกแห่งทีม MZ จะต้องออกตะลุยไปยังมิอาเรต่างมิติพร้อมกับเพื่อนพ้องคนใหม่
อันเยอร์: สาวน้อยปริศนาผู้พาโปเกมอนมายา “ฮูปา” มาด้วย เธอมีพรสวรรค์ในการทำโดนัทเป็นพิเศษและเมื่อฮูปาได้กินโดนัทที่อันเยอร์ทำ พลังของมันจะตื่นขึ้น และ “ประตูสู่ต่างมิติ” ก็จะเปิดออกอีกครั้ง
คอร์นี: ผู้สืบทอดวิวัฒนาการเมก้า เธอมุ่งมั่นที่จะใช้พลังเมก้าวิวัฒนาการในทุกรูปแบบอย่างให้ได้อย่างเชี่ยวชาญ ครั้งนี้ คอร์นีจะร่วมมือกับ ทีม MZ เพื่อเผชิญหน้ากับความผิดปกติฅที่ปกคลุมมิอาเรซิตี้ และไขปริศนาแห่งต่างมิติไปพร้อมกัน
6. แนะนําโปเกมอนวิวัฒนาการเมก้าตัวใหม่
■ วิวัฒนาการเมก้าของโปเกมอนกระดิ่งลม “ชิรีน” ปรากฏตัวแล้ว!
เมื่อเข้าสู่ร่างเมก้าวิวัฒนาการชิรีนจะเปลี่ยนรูปร่างอย่างน่าทึ่ง มีชิรีน “ร่างแยก” จำนวน 6 ตัวลอยวนรอบร่างหลัก ร่างของมันจะสั่นไหวอยู่ตลอดเวลาแม้ในยามที่ไร้สายลมพัดผ่าน และเมื่อชิรีนร่างหลักเปล่งเสียงร้อง เหล่าร่างแยกทั้งหกจะสั่นพ้องตามอย่างพร้อมเพรียง เสียงสะท้อนเหล่านั้นรวมกันกลายเป็นคลื่นเสียงมหาศาลที่สั่นสะเทือนไปทั่วอากาศและโจมตีศัตรูอย่างรุนแรง
เสียงร้องของเมก้าชิรีนมอบความรู้สึกเย็นสบายและสงบใจ ว่ากันว่าเสียงนั้นมีพลังในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและปลอบประโลมจิตใจของผู้ที่ได้ยินเป็น “เสียงแห่งการชำระล้าง” ที่ช่วยเยียวยาและนำความบริสุทธิ์กลับคืนสู่หัวใจของเทรนเนอร์ แต่ในอีกด้านหนึ่ง... เสียงเดียวกันนั้นกลับซ่อนพลังอันน่าหวาดกลัวไว้ภายใน
เมื่อเมก้าชิรีนปลดปล่อยคลื่นเสียงออกมา มันจะโจมตี ลึกเข้าไปถึงจิตใจและวิญญาณของศัตรู เสียงสะท้อนเหล่านั้นทำให้คู่ต่อสู้ สิ้นเรี่ยวแรงต่อต้าน จนบางครั้งถึงขั้น หลงลืมตัวตนของตนเอง และแม้จะสามารถเอาชนะเมก้าชิรีนได้ในที่สุด เสียง “แตกสะท้อน” ราวกระจกแตก ที่ดังขึ้นในวินาทีที่มันล้มลงก็จะยังคงดังก้องอยู่ในใจของศัตรู...ทำให้พวกเขาต้องตกอยู่ในภาวะช็อกแม้จะเป็น “ฝ่ายชนะ” ก็ตาม
■ ร่างวิวัฒนาการเมก้าของโปเกมอนมังกรน้ำแข็ง “เซเกลฟ” ปรากฏตัวแล้ว!
เมื่อวิวัฒนาการเมก้าเริ่มต้นขึ้น ปริมาณพลังงานน้ำแข็งที่แผ่ออกจากร่างของ เซเกลฟ จะพุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาล ดาบน้ำแข็งยักษ์บนครีบหลังของมันขยายใหญ่โตจนดูราวกับภูเขาแห่งน้ำแข็ง ความหนักหน่วงนั้นกลายเป็น พลังโจมตีมหาศาล มันสามารถใช้แรงจากน้ำหนักดาบเพื่อ ผ่าทุกสิ่งเป็นสองส่วน หรือ บดให้แหลกละเอียด ได้ในพริบตา
บนลำตัวของ เมก้าเซเกลฟปรากฏ “ด้ามจับน้ำแข็ง” บริเวณลิ้นปี่ นอกจากดาบยักษ์บนครีบหลังที่ขยายใหญ่โตจนสง่างามแล้ว เสาน้ำแข็งนี้ยังมีรูปร่างคล้ายกับ “ด้ามจับของดาบ” ที่เปล่งประกายด้วยพลังน้ำแข็งเข้มข้น เมก้าเซเกลฟสามารถรวมรวมพลังงานน้ำแข็งไว้ในบริเวณนี้ก่อนจะปลดปล่อยท่าพิเศษออกมาจากได้อย่างทรงพลัง ด้ามจับน้ำแข็งนี้ยังทำหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ปรับสมดุลของร่างกายที่ถูกดึงไปทางด้านหลังจากน้ำหนักของดาบยักษ์บนครีบหลัง จึงทำให้เมก้าเซเกลฟสามารถเคลื่อนไหวอย่างมั่นคงแม้ในขณะใช้ท่าจู่โจมอันรุนแรง
วิวัฒนาการเมก้าทำให้พลังน้ำแข็งของเมก้าเซเกลฟ แผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย ทั้งอวัยวะภายในและเส้นประสาท ล้วนถูกพลังเยือกแข็งนี้แทรกซึมจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกาย ผลลัพธ์คือ ความเร็วในการตอบสนองที่เฉียบคมขึ้น และพลังระเบิดจากกล้ามเนื้อที่ทวีความแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม
■ เลื่อนระดับในแรงก์แบตเทิล (Z-A Battle Club) แล้วคว้าเซเกลฟไนต์มาครอบครอง!
สามารถรับ เมก้าสโตน สำหรับวิวัฒนาการเซเกลฟเป็นเมก้าเป็นรางวัลเลื่อนระดับจากแรงก์แบตเทิลผ่านการประลองทางอินเทอร์เน็ต
*จำเป็นต้องสมัคร Nintendo Switch Online (มีค่าบริการ) หากต้องการร่วมเล่นเกมและแรงก์แบตเทิลออนไลน์
*สามารถเล่น Z-A Battle Club ด้วย Pokémon Legends: Z-A และ Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition
<ฤดูกาล ที่ 4>
ระยะเวลา: เริ่มหลังฤดูกาลที่ 3
รางวัล: เซเกลฟไนต์
*เซเกลฟไนต์ไม่สามารถรับได้จากการเล่นเกมปกติ
*จะมีการแจก เมก้าสโตน เป็นรางวัลเลื่อนระดับอีกครั้งในฤดูกาลถัดไป
*เมก้าสโตนแต่ละชนิดสามารถครอบครองได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น หากมีอยู่แล้ว จะไม่สามารถรับซ้ำจากแรงก์แบตเทิลได้
*สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ประกาศภายในเกม
อัปเดตใหม่ Pokemon Legends: Z-A
1. เผยแพร่ภารกิจเสริม EX "แสงระยิบระยับดุจอัญมณี"! เอาโปเกมอนมายา "ดีแอนซี" มาเป็นพวกพ้อง และคว้าดีแอนซิไนต์มาครอบครอง
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ผู้เล่นสามารถรับ ดีแอนซิไนต์จาก “ของขวัญลึกลับ” ภายใน Pokémon Legends: Z-A นอกจากนี้ยังสามารถเล่น ภารกิจเสริม EX “แสงระยิบระยับดุจอัญมณี” ได้อีกด้วย โดยเมื่อทำภารกิจเสริมสำเร็จ จะได้รับ โปเกมอนมายา “ดีแอนซี” เป็นเพื่อนพ้อง
*เพื่อเล่นภารกิจเสริม EX “แสงระยิบระยับดุจอัญมณี” ผู้เล่นจำเป็นต้อง ผ่านตอนจบของ Pokémon Legends: Z-A หรือ Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition เสียก่อน
วิธีเล่นภารกิจเสริม EX “แสงระยิบระยับดุจอัญมณี”
เพื่อเล่น ภารกิจเสริม EX “แสงระยิบระยับดุจอัญมณี”ผู้เล่นจำเป็นต้องมีไอเท็มดีแอนซิไนต์ก่อน สามารถตรวจสอบได้ในช่องเก็บ “เมก้าสโตน” ในกระเป๋าของผู้เล่น
(1) รับ “ดีแอนซิไนต์”
เข้าไปที่ “ของขวัญลึกลับ” ในเกมแล้วเลือก “รับทางอินเทอร์เน็ต”
สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.pokemon.co.jp/support-sp/uketori_legends_z-a.html (Japanese)
(2) ไปที่แฮนซัมเฮาส์
หลังจากได้รับ ดีแอนซิไนต์ แล้ว ให้ไปที่แฮนซัมเฮาส์และพูดคุยกับโมโคโอะซึ่งเป็นคู่หูของมาตีแยร์ โมโคโอะจะเกิดความสนใจในไอเท็มดีแอนซิไนต์และนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจ
*สามารถเล่นภารกิจเสริม EX ด้วย Pokémon Legends: Z-A และ Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition
*เครื่อง Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
*ผู้เล่นต้อง ผูก User บนเครื่องกับบัญชี Nintendo Account ก่อน ถึงจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (ไม่จำเป็นต้องสมัครบริการ Nintendo Switch Online ที่มีค่าบริการ)
*ผู้เล่นควรเล่นเกมประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนเพื่อใช้งาน “ของขวัญลึกลับ” ได้
*สามารถรับ ดีแอนซิไนต์ ทั้งจากเวอร์ชันแพ็กเกจและเวอร์ชันดาวน์โหลด
2. เปิดเผยร่างวิวัฒนาการของโปเกมอนคู่หูตัวแรก
■ร่างวิวัฒนาการเมก้าของโปเกมอนสมุนไพร เมกาเนียม
วิวัฒนาการเมก้าทำให้ เมก้าเมกาเนียมเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ร่างกายขยายใหญ่ขึ้น ดอกไม้ที่บริเวณคอเพิ่มเป็น 4 ดอก หนวดสัมผัสพัฒนาขึ้นสามารถ ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ช่วยค้นหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับ สังเคราะห์แสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมก้าเมกาเนียมสามารถ ปลดปล่อยพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนมหาศาล ที่สะสมอยู่ในดอกไม้ทั้ง 4 ดอก เพื่อโจมตีด้วยท่า โซลาร์บีม (Solar Beam) ซึ่งท่านี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า “ปืนใหญ่เมก้าโซลาร์”
หลังวิวัฒนาการเมก้า เมก้าเมกาเนียมจะเพิ่มประเภท แฟรี่ เข้ามา ทำให้กลายเป็นโปเกมอนประเภทหญ้าและแฟรี่ พร้อมกับสารกลิ่นที่ปล่อยออกมาจากกลีบดอกไม้พัฒนาขึ้น ดอกไม้ทั้ง 4 ดอกสะสมพลังงานแสงอาทิตย์เต็มเปี่ยม และปล่อยสารกลิ่นพิเศษออกมา หากใช้สารนี้ในปริมาณพอเหมาะ จะช่วยให้จิตใจสงบ แต่หากสูดมากเกินไปจะกระตุ้นให้ตื่นตัว
ร่างกายของเมก้าเมกาเนียมขยายใหญ่ขึ้น ทำให้วิธีการต่อสู้กล้าและบ้าบิ่นมากขึ้น พลังงานแสงอาทิตย์จากดอกไม้ทั้ง 4 ดอกสามารถปล่อยเป็น โซลาร์บีม ได้ทันที นอกจากนี้ความแข็งแกร่งของร่างช่วยให้สามารถต่อสู้ระยะประชิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเหยียบศัตรูที่พยายามหลบโซลาร์บีม วิวัฒนาการเมก้ายังทำให้วิธีต่อสู้ของมันกล้าและบ้าบิ่นยิ่งขึ้น แม้บางครั้งอาจดูเหมือนต่อสู้แบบหยาบ ๆ ไปบ้าง แต่เต็มไปด้วยพลังและประสิทธิภาพ
■ ร่างวิวัฒนาการเมก้าของโปเกมอนหมูไฟยักษ์ เอ็นบูโอ
วิวัฒนาการเมก้าของ เอ็นบูโอ ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมกับร่างกายขยายใหญ่ขึ้นราวหนึ่งขั้น ไฟที่ลุกโชนอยู่บนร่างกายก็ร้อนแรงและยิ่งใหญ่กว่าเดิม ห่อหุ้มร่างส่วนบนเหมือนเป็น เครื่องป้องกันธรรมชาติ นอกจากนี้ พลังในการควบคุมเปลวไฟก็พัฒนาขึ้นอย่างมาก เอ็นบูโอสามารถปล่อยพลังงานไฟที่สะสมในร่างกายออกจากฝ่ามือเพื่อสร้างก้อนไฟทรงคล้ายหอกงู ซึ่งสามารถนำไปใช้โจมตีคู่ต่อสู้ได้อย่างทรงพลังและแม่นยำ
เอ็นบูโอเป็น จอมพยศแสนมุทะลุ ที่รีบรุดไปช่วยเหลือเพื่อนพ้องในสถานการณ์คับขัน แม้จะมีนิสัยใจร้อน แต่ก็ใจกว้าง กล้าหาญ และเด็ดเดี่ยว หลังวิวัฒนาการเมก้า มันรู้สึกฮึกเหิมอยู่ตลอดเวลาและเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ จะท้าทายศัตรูตรงหน้าอย่างไม่เลือกหน้า มักลุยเดี่ยวและไล่ตามอีกฝ่ายจนเกินไป ทำให้เทรนเนอร์ที่ชี้นำเมก้าเอ็นบูโอจำเป็นต้องมีฝีมือสูง ในขณะเดียวกัน ความซื่อสัตย์และความผูกพันกับเพื่อนพ้องก็ยังคงไม่เปลี่ยน มันจะรีบรุดไปช่วยเพื่อนที่ตกอยู่ในสถานการณ์คับขันเสมอ และต่อสู้โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
กล้ามเนื้อและพลังงานไฟของ เมก้าเอ็นบูโอ เพิ่มพูนและแข็งแกร่งขึ้นอย่างมหาศาล กล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นทำให้แม้เพียง หมัดเบา ๆ ครั้งเดียว ก็มีอานุภาพถึงขั้นทำให้ ตึกคอนกรีตเสริมเหล็กพังครึ่งหนึ่ง นอกจากกล้ามเนื้อแล้ว พลังงานไฟ ก็เพิ่มขึ้นและร้อนแรงยิ่งขึ้นตามความฮึกเหิม เคราไฟบนร่างลุกโชนอย่างรุนแรงจนในสภาพตื่นตัว ความร้อนทนทานจน แทบไม่สามารถเข้าใกล้ได้ เมื่ออารมณ์ฮึกเหิมถึงขีดสุด อุณหภูมิที่ปลายหอกงูซึ่งสร้างจากฝ่ามือสามารถสูงถึง 10,000 องศาเซลเซียส พลังทำลายล้างและความดุดันของเมก้าเอ็นบูโอจึงอยู่ในระดับที่เหนือชั้นที่สุด
■ ร่างวิวัฒนาการเมก้าของโปเกมอนกรามใหญ่ ออไดล์
วิวัฒนาการเมก้าทำให้ ครีบหลังของเมก้าออไดล์ขยายใหญ่ขึ้นอย่างมาก มันสามารถใช้ครีบหลังร่วมกับแรงแขนเพื่อสร้าง แรงกัดมหาศาล พุ่งสูงขึ้นกว่าออไดล์ก่อนวิวัฒนาการเมก้าเกิน 10 เท่า
วิวัฒนาการเมก้าทำให้เมก้าออไดล์สามารถกัดขย้ำสิ่งของขนาดใหญ่เกินกว่าที่ออไดล์ปกติจะงับได้ มันจะใช้แขนทั้งสองข้างร่วมกับครีบหลังที่ขยายใหญ่ขึ้น ทำให้แรงกัดทรงพลังและทำลายล้างได้อย่างเหนือชั้น
วิวัฒนาการเมก้าทำให้เมก้าออไดล์กลายเป็นประเภทน้ำและมังกร ครีบหลังที่ขยายใหญ่ขึ้นช่วยเพิ่มแรงกัดขย้ำอย่างมาก อีกทั้งยังมีฟังก์ชันพิเศษหลายอย่าง ใช้ครีบแข็งคลุมศีรษะเพื่อลดความเสียหายจากการโจมตีทางกายภาพ และช่วยระบายความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังวิวัฒนาการ เมก้าออไดล์จึงทั้งทรงพลังและปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมร้อน
เหตุผลที่ครีบหลังของเมก้าออไดล์มีลักษณะคล้ายหัววานิโนโกะยังคงเป็นปริศนา รูปร่างของครีบหลังเปลี่ยนไป มีขนาดใหญ่ขึ้นและถูกเรียกว่า "หน้ากากวานิโนโกะ" หนึ่งในทฤษฎีระบุว่ารูปทรงหัวของวานิโนโกะเหมาะกับการกัดติด การวิวัฒนาการเมก้าจึงอาจทำให้ลักษณะทางพันธุกรรมนี้ฟื้นกลับมาในรูปแบบของ "หน้ากากวานิโนโกะ" แต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัด
3. แนะนําหนึ่งในศัตรูสุดแกร่งกับโปเกมอนคู่หูที่ต้องเผชิญหน้าในการแข่งเลื่อนระดับแรงก์
■ นักสตรีมเกมชื่อดัง คานารี
นักสตรีมเกมชื่อดังที่กำลังได้รับความสนใจทั้งในมิอาเรซิตี้และทั่วคาลอส คือ คานารี เธอเกิดและเติบโตที่มิอาเร โดยเรียกแฟน ๆ ของเธอว่า สหายคานา และมักจัดการแข่งขันควิซเฉพาะกลุ่มในงานแฟนมีตติ้ง แฟนคลับของเธอมีชื่อว่า DYN4MO (DG4) นอกจากนี้ ปูร์ สมาชิกทีม MZก็เป็นแฟนตัวยงของเธอเช่นกัน โดยคานารีมีคู่อริหลักคือ ชิบิรูดอน
■ ร่างวิวัฒนาการเมก้าของโปเกมอนปลาไฟฟ้า ชิบิรูดอน
วิวัฒนาการเมก้าทำให้อวัยวะผลิตไฟฟ้าสีเหลืองที่แขนและลำตัวของชิบิรูดอนพัฒนาขึ้นอย่างมาก ไม่เพียงแต่เพิ่มกำลังในการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้าง เมือกที่อาบไฟฟ้า ปล่อยออกมาจากปลายแขนทั้งสอง พร้อมสร้างสิ่งที่มีรูปร่างคล้าย ชิบิบีล ขึ้นมาอีกด้วย พลังไฟฟ้าที่สะสมในร่างกายทำให้เมก้าชิบิรูดอนสามารถลอยตัวอยู่เหนือพื้นได้อย่างมั่นคง
อวัยวะผลิตไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นทำให้เมก้าชิบิรูดอนสามารถสร้าง เมือกอาบไฟฟ้า เมือกนี้จะไหลออกจากลำตัวและปลายแขน มีลักษณะคล้ายเยลลี่หรือกัมมี่ เมือกก่อตัวขึ้นที่แขนทั้งสองและมีรูปร่างคล้าย ชิบิบีล นักวิชาการเรียกแขนขวาว่า ขวาบิบีล แขนซ้ายว่า ซ้ายบิบีล และเรียกรวมกันว่า ชิบิบีลปลอม ชิบิบีลปลอมช่วยให้เมก้าชิบิรูดอนรักษาสมดุลระหว่างว่ายน้ำได้ดีขึ้น ทำให้ความเร็วในการว่ายน้ำสูงขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับก่อนวิวัฒนาการเมก้า พลังงานไฟฟ้าที่ทรงพลังของเมก้าชิบิรูดอน สามารถทำให้โปเกมอนขนาดใหญ่ยักษ์ เช่น เวลโอชา ขยับตัวไม่ได้เลยแทบทั้งหมด พลังงานไฟฟ้านี้แทบทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง ชิบิบีลปลอมขวา เมื่อสิ้นสุดสภาวะวิวัฒนาการเมก้า
เมือกที่ก่อตัวเป็นชิบิบีลปลอมจะละลายหายไป หากอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส เมือกจะยังคงอยู่ในสภาพเยลลี่ บางครั้งจึงถูกนำไปใช้ซ้ำในด้านความงามและการฝึกกล้ามเนื้อ แม้ว่าจะยังไม่แน่ชัดว่ามีผลจริงหรือไม่
4. รวบรวม "สกรูหลากสี" แล้วนําไปแลก "ตุ๊กตาคานารี" กัน
ระหว่างการผจญภัยใน มิอาเรซิตี้ บางครั้งผู้เล่นอาจเจอสกรูหลากสี เมื่อรวบรวมสกรูเหล่านี้แล้วไปพูดคุยกับพนักงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างราซีนในมิอาเรซิตี้ จะสามารถแลกเป็น ตุ๊กตาคานารี ได้ การมี ตุ๊กตาคานารี จะมอบเอฟเฟกต์ต่าง ๆ เช่น เพิ่มโอกาสในการจับโปเกมอน วิธีเก็บสกรูได้มาก ๆ คือ วิ่งขึ้นไปบนหลังคาหรือนั่งร้านตามจุดต่าง ๆ ในเมือง แล้วรวบรวมสกรูให้ได้เยอะที่สุด
Pokemon LEGENDS Z-A วางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2
