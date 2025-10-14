"Crossfire: Legends" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้!

สิ้นสุดการรอคอย "Crossfire: Legends" เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (FPS) เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างเป็นทางการแล้วบน Google Play และ App Store
ผู้เล่นใน อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ไทย, และฟิลิปปินส์ เตรียมพร้อมสำหรับ การกลับมาของโหมด Mutation อันเป็นเอกลักษณ์ โหมดที่ความตื่นเต้นเร้าใจนี้จะส่งทหารเข้าสู่สมรภูมิที่เข้มข้นเพื่อต่อสู้กับเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์ เต็มไปด้วยเหตุการณ์ไม่คาดคิด โดนไล่ล่าแบบไม่หยุดพัก และเผชิญหน้ากับเดิมพันต่อการอยู่รอดของชีวิต ทุกช่วงเวลาจะรวดเร็ว ดุดัน และน่าจดจำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบความท้าทายและการแข่งขันที่ไม่รู้จบ
โหมดการเล่นใหม่ ตอบโจทย์ทุกสไตล์ของผู้เล่น
โหมด Search & Destroy (ค้นหาและทำลาย) ที่น่าตื่นเต้นเร้าใจ: เตรียมพร้อมสำหรับแอ็กชัน 5v5 สุดเข้มข้น โดยผู้เล่น 10 คนจะแบ่งออกเป็นสองทีม: Black List และ Global Risk ทีมหนึ่งมีหน้าที่วางระเบิดและบุกโจมตี ขณะที่อีกทีมต้องป้องกันและพยายามเก็บกู้ระเบิด การต่อสู้โหมดนี้เต็มไปด้วยความรวดเร็ว ความดุเดือด และต้องอาศัยทั้งการวางกลยุทธ์ ความแม่นยำ และการทำงานเป็นทีมในทุกรอบ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวางกลยุทธ์หรือนักแม่นปืน โหมดนี้จะดึงศักยภาพการแข่งขันในตัวคุณออกมาอย่างเต็มที่
โหมด Team Deathmatch ที่รวดเร็ว: สำหรับผู้เล่นที่ชอบการยิงกันอย่างดุเดือดและรวดเร็ว โหมดนี้จะทดสอบทั้งปฏิกิริยาการตอบสนอง ความเข้าใจในแผนที่ และการจัดตำแหน่งตัวผู้เล่นในทุก ๆ รอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เล่นที่หลงใหลในการแข่งขันแบบเข้มข้น
ลงทะเบียนล่วงหน้ารับสิทธิ์เข้าเล่นก่อนใคร (Early Access) พร้อมรางวัลพิเศษ (Exclusive Rewards) อาทิ เพชรในเกม รวมถึงอาวุธพิเศษอย่าง M4A1-Ultimate Silver, Desert Eagle-Fire Dragon และ AK47-Gold Black Dragon ผู้เล่นยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรม "Fortune's Choice" เพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษ รวมถึงกระสุนทองคำจริง
Crossfire: Legends เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างเป็นทางการแล้วบน Google Play และ App Store ติดตามข้อมูล ข่าวสารล่าสุดได้ที่ Facebook, YouTube, TikTok, Discord
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*