"Pokémon Legends: Z-A" เผยร่างเมก้าของโปเกมอนเริ่มต้น XY พร้อม DLC Mega Dimension

The Pokémon Company ปล่อยข้อมูลล่าสุดของ "Pokémon Legends: Z-A" เผยร่างวิวัฒนาการเมก้าของบริการอน มาฟ็อกซี และเก็คโคกะ พร้อมเปิดตัวคอนเทนต์เสริม Mega Dimension มีกำหนดวางจำหน่ายระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์นี้
ค้นพบร่างวิวัฒนาการเมก้าใหม่ อย่าง เมก้าบริการอน เมก้ามาฟ็อกซี และเมก้าเก็คโคกะ
หลังจากที่บริการอน, มาฟ็อกซี และเก็คโคกะได้ออกมาปรากฏตัวครั้งแรกใน Pokémon X และ Pokémon Y ในปี 2013 ตอนนี้พวกเขาทั้งสามตัวก็ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับการค้นพบวิวัฒนาการร่างเมก้า
■ร่างวิวัฒนาการเมก้าของโปเกมอนเกราะหนาม บริการอน "เมก้าบริการอน"
เกราะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นและมอบพลังป้องกันสูงสุด เมื่อถอดออกมาใช้เป็นอาวุธโจมตี มันจะกลายเป็นอาวุธทรงอานุภาพที่สามารถโจมตีศัตรูให้ราบคาบได้
ความแข็งแรงของเปลือกนอกและพลังป้องกันที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล
พลังงานจากวิวัฒนาการเมก้าไหลเข้าสู่เปลือกนอกและส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้พลังป้องกันโดยรวมของเมก้าบริการอนเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล นอกจากนี้ ขนตามร่างกายที่ยาวขึ้นบางส่วนยังทำหน้าที่เหมือนผ้าคลุม ช่วยดูดซับแรงกระแทก ทำให้มันมั่นใจได้ว่าจะสามารถต้านทานการโจมตีได้ทุกรูปแบบ พร้อมจิตใจมั่นคงแน่วแน่ ไม่เคยตื่นตระหนกใด ๆ
ชิ้นส่วนเกราะที่ไหล่ทั้งสองข้างกลายเป็นอาวุธทรงอานุภาพที่มีพลังทำลายล้างสูง
เมื่อถอดชิ้นส่วนเกราะตรงไหล่ที่มีความแข็งแรงสูงออก หนามบนตัวจะยืดออกมาและกลายเป็นอาวุธคล้ายขวานที่มีด้ามยาว โดยที่ส่วนเกราะตรงปลายมีน้ำหนักมากเสียจนแม้พละกำลังอันมหาศาลของเมก้าบริการอนก็ยากที่จะกวัดแกว่งด้วยมือเดียวได้ แต่เมื่อ ใช้แขน 2 ข้างควบคุมอย่างมั่นคง ก็สามารถโจมตีได้อย่างแม่นยำเหนือกว่าใคร และสามารถเล่นงานอีกฝ่ายให้ราบคาบได้
■ร่างวิวัฒนาการเมก้าของโปเกมอนจิ้งจอก มาฟ็อกซี "เมก้ามาฟ็อกซี"
รูปแบบการต่อสู้เปลี่ยนไปแบบมีชั้นเชิงด้วยการใช้พลังจิตทำให้อีกฝ่ายสับสนไปพร้อมกับสร้างแดเมจอย่างแม่นยำ
ใช้พลังจิตควบคุมกิ่งไม้ได้อย่างอิสระและทำให้อีกฝ่ายสับสนในการต่อสู้
ความสามารถพลังจิตของเมก้ามาฟ็อกซีเพิ่มสูงขึ้น สามารถควบคุมกิ่งไม้ 2 กิ่งที่ลอยอยู่ให้เคลื่อนไหวราวกับมีชีวิต ทำให้คู่ต่อสู้ที่มองอยู่สับสนยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เมก้ามาฟ็อกซียังคงขี่กิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ติดไฟลอยอยู่เหนือพื้น สร้างความฉงนให้คู่ต่อสู้มากขึ้น แต่ตัวมันกลับสงบนิ่งเยือกเย็น พร้อมโจมตีสร้างความเสียหายอย่างแม่นยำ
หลังจากทำให้อีกฝ่ายสับสนด้วยการโจมตีสุดพิศวงแสนซับซ้อน ก็เผาอีกฝ่ายให้วอดวายด้วยเปลวไฟอันร้อนแรง
เมก้ามาฟ็อกซีบุกโจมตีโดยประสานกับกิ่งไม้ทั้ง 2 กิ่งที่ติดไฟและลอยอยู่ได้อย่างเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมเปลวไฟจำนวนมากให้เคลื่อนไหวอย่างอิสระ ทำให้คู่ต่อสู้สับสนยิ่งขึ้น และเมื่อผสมผสานกับเปลวไฟที่พ่นออกมาจากปาก จะกลายเป็นลูกบอลเพลิงขนาดยักษ์ที่โอบล้อมและเผาทำลายคู่ต่อสู้ให้มอดไหม้อย่างรุนแรง
■ร่างวิวัฒนาการเมก้าของโปเกมอนนินจา เก็คโคกะ "เมก้าเก็คโคกะ"
ระหว่างที่คู่ต่อสู้เสียสมาธิไปกับร่างที่เกาะอยู่ที่ดาวกระจายน้ำยักษ์ ก็เปิดฉากโจมตีด้วยความเร็วในการตอบสนองที่น่าเหลือเชื่อ
แม้จะเป็นโปเกมอนนินจาแต่ก็ไม่หลบซ่อน ใช้ความเร็วในการตอบสนองที่พัฒนาขึ้นอย่างไม่ธรรมดาให้เป็นประโยชน์
การปลดปล่อยพลังงานจากวิวัฒนาการเมก้าทำให้ความเร็วในการ ตอบสนองพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน จงใจแสดงตัวให้อีกฝ่ายเห็น ทำให้อีก ฝ่ายจำเป็นต้องโจมตี และเมื่อตรวจจับสัญญาณการจู่โจมของอีกฝ่ายได้ ก็จะชิงเปิดฉากโจมตีก่อนอย่างรวดเร็ว แม้ว่าเก็คโคกะมักจะผลุบ ๆ โผล่ ๆ เหมือนนินจา แต่เมื่อวิวัฒนาการเมก้า มันกลับเผยตัวให้เห็น เพื่อเป็นการประกาศให้รู้ว่าตัวมันจะเป็นผู้คว้าชัยอย่างแน่นอน
เกาะกลับหัวอยู่ใต้ดาวกระจายน้ำยักษ์ที่หมุนด้วยความเร็วสูงอยู่ตลอดเวลา
ทำให้ดาวกระจายน้ำยักษ์ที่สร้างจากเยื่อเมือกในสภาพเจลที่หลั่ง ออกมาจากตัวลอยอยู่ในอากาศ แล้วเกาะกลับหัวอยู่ด้านใต้ ขณะที่อีก ฝ่ายกำลังตกตะลึงกับสภาพของมัน ก็จะโจมตีช่องโหว่นั้นโดยใช้ลิ้นยาว รัดพันเพื่อปิดกั้นการโจมตีของอีกฝ่าย ในขณะที่คู่ต่อสู้ถูกหยุดการ เคลื่อนไหว ก็จะโจมตีด้วยการพุ่งเข้าจู่โจมพร้อมกับดาวกระจายน้ำ ยักษ์ที่หมุนด้วยความเร็วสูง
■ประชันฝีมือกับเทรนเนอร์จากทั่วโลกในแรงก์แบตเทิล "Z-A Battle Club" แล้วคว้าเมก้าสโตนมาครอบครอง
สามารถรับเมก้าสโตนที่ทำให้บริการอน, มาฟ็อกซี และเก็คโคกะเกิดวิวัฒนาการเมก้า เป็นรางวัลได้จากการเข้าร่วมแรงก์แบตเทิล "Z-A Battle Club" โดยจะมีรางวัล 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลต่อสู้ที่จะได้รับทุกครั้งหลังการต่อสู้, รางวัลเลื่อนระดับที่จะได้รับเมื่อระดับแรงก์ของตัวเองเพิ่มขึ้น และรางวัลที่จะได้รับตามระดับที่ไต่ไปถึงในตอนสิ้นสุดฤดูกาลนั้น ๆ
*หมายเหตุ: จำเป็นต้องสมัคร Nintendo Switch Online (มีค่าบริการ) หากต้องการเล่นเกมออนไลน์ รวมถึงแรงก์แบตเทิล
ฤดูกาลที่ 1
ระยะเวลา: กำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคมเป็นต้นไป
รางวัล: เก็คโคกะไนต์
ฤดูกาลที่ 2
ระยะเวลา: เริ่มตามลำดับหลังจากฤดูกาลที่ 1 สิ้นสุดลง
รางวัล: มาฟ็อกซิไนต์
ฤดูกาลที่ 3
ระยะเวลา: เริ่มตามลำดับหลังฤดูกาลที่ 2 สิ้นสุดลง
รางวัล: บริการอไนต์
*เก็คโคกะไนต์ มาฟ็อกซิไนต์และบริการอไนต์ ไม่สามารถรับได้จากการเล่นเกมปกติ
*เหล่านี้จะมีการแจกเป็น รางวัลเลื่อนระดับ อีกครั้งในฤดูกาลต่อไป
*เมก้าสโตนแต่ละชนิด สามารถครอบครองได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น ในกรณีที่มีในครอบครองแล้ว จะไม่สามารถรับจากแรงก์แบตเทิลได้อีก
*สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศภายในเกม
*บางภูมิภาคจะไม่สามารถใช้บริการ Nintendo eShop และ My Nintendo Store ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนเปิดให้บริการ Nintendo eShop ในสิงคโปร์, ไทย, มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension
เปิดตัวคอนเทนต์เสริม Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension ค้นพบร่างวิวัฒนาการเมก้าของไรชู ทั้งเมก้าไรชู X และเมก้าไรชู Y คว้าไอเท็มแฟชั่นสุดพิเศษ ชุดสไตล์โฮโล X & Y มาครอง เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้ว พร้อมรับของสมนาคุณสุดพิเศษ "ชุดโปเกบอลดีไซน์สุดหรู"
ยกระดับความสนุกกับ Pokémon Legends: Z-A ไปอีกขั้นด้วยการเชื่อมต่อกับ Pokémon HOME
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Pokémon Legends: Z-A กับ Pokémon HOME มีกำหนดเปิดให้ใช้งานในปี 2026 โดยหลังจากการเชื่อมข้อมูล ผู้เล่นจะสามารถนำโปเกมอนที่จับได้ในเกมนี้เข้าไปฝากไว้หรือนำโปเกมอนที่เคยร่วมผจญภัยในเกมอื่น ๆ ของซีรีส์ Pokémon มาร่วมโลดแล่นด้วยกันในมิอาเรซิตี้ได้อีกด้วย สนุกกับการผจญภัยใน มิอาเรซิตี้ให้มากขึ้นไปพร้อมกับเหล่าโปเกมอน!
*ไม่สามารถส่งโปเกมอนที่จับได้ใน Pokémon Legends: Z-A ไปยังเกมอื่น ๆ ของซีรีส์ Pokémon ได้
*แม้จะเป็นโปเกมอนที่จับได้ในเกมอื่นที่ผ่านมาในซีรีส์ Pokémon หากส่งไปยัง Pokémon Legends: Z-A แล้วครั้งหนึ่ง จะไม่สามารถส่งไปยังเกมอื่น ๆ ในซีรีส์ Pokémon ได้อีก
*โปรดตรวจสอบรายละเอียดของเกมอื่น ๆ
Pokémon Legends: Z-A เตรียมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 ในวันที่ 16 ตุลาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://legends.pokemon.com/
