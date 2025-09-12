Pokémon Legends: Z-A เผยร่างเมก้าสุดลึกลับ "เมก้าคาลามาเนโร"

The Pokémon Company เผยข้อมูลล่าสุดของ Pokémon Legends: Z-A ร่างวิวัฒนาการเมก้าของโปเกมอนหมุนกลับหัว "เมก้าคาลามาเนโร" ปลดปล่อยพลังจิตเปล่งประกายเหนือจินตนาการ
ร่างกายที่ทอประกายเจิดจ้าสีสันสดใส "เมก้าคาลามาเนโร"
เมก้าคาลามาเนโรชนิด: โปเกมอนหมุนกลับหัว
ประเภท: ความมืด / พลังจิต
ส่วนสูง: 2.9 m
น้ำหนัก: 69.8 kg
ด้วยพลังจิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ครอบงำได้แม้แต่บุคลิกภาพ
วิวัฒนาการเมก้าทำให้สมองโตขึ้น พลังจิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเอ่อล้นออกมาจากร่างกายและทอประกายเจิดจ้า แสงสีสันสดใสนี้มีพลังที่น่าหวาดกลัว เพราะมีคุณสมบัติที่ช่วยเสริมให้ผลของวิชาสะกดจิตอันทรงพลังรุนแรงยิ่งขึ้น สามารถดัดแปลงได้กระทั่งบุคลิกภาพและความทรงจำจนเปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคนได้ตามต้องการ
สติปัญญาสูงและนิสัยเจ้าเล่ห์เย่อหยิ่ง
ปลายหนวดเรืองแสงที่แกว่งไปมาสามารถรับและอ่านอารมณ์ของสิ่งมีชีวิตรอบ ๆ ได้ ชื่นชอบการต่อสู้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการวิเคราะห์สถานการณ์การต่อสู้ด้วยสติปัญญาสูงอย่างเยือกเย็น นอกจากนี้ แม้แต่เทรนเนอร์ก็มองเป็นแค่หมากของตัวเอง หากออกคำสั่งที่ดูขัดต่อความประสงค์ของตนก็อาจจะสะกดจิตเทรนเนอร์ในทันที จึงเป็นโปเกมอนที่รับมือได้ยากยิ่ง
เปิดตัวคลิปวิดีโอพิเศษที่ "เมก้าคาลามาเนโร" ปรากฏตัว
ที่มิอาเรซิตี้ ไปทางไหนก็คาลามาเนโร!? รายการข่าวพิเศษสืบหาความจริงเบื้องหลังความฮิตถล่มทลาย เปิดให้ทุกท่านรับชมแล้ว
Pokémon Legends: Z-A เตรียมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 ในวันที่ 16 ตุลาคมนี้
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://legends.pokemon.com/
