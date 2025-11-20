Pokemon Legends: Z-A เผยโฉม "เมก้าเซราโอรา" โปเกมอนสายฟ้าสุดทรงพลัง!

The Pokémon Company เผยข้อมูลของ "เมก้าเซราโอรา" ร่างวิวัฒนาการเมก้าของโปเกมอนมายาเซราโอรา ที่ผู้เล่นจะได้พบใน Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension เนื้อหาเสริมแบบจ่ายเงินที่จะวางจำหน่ายในวันที่ 10 ธันวาคมนี้
พบกับร่างวิวัฒนาการเมก้าของโปเกมอนมายา "เมก้าเซราโอรา" ใน Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension
เมก้าเซราโอรา
ชนิด: โปเกมอนสายฟ้า
ประเภท: ไฟฟ้า
ส่วนสูง: 1.5 m
น้ำหนัก: 44.5 kg
พลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บไว้ในร่างกายมีปริมาณเทียบเท่าฟ้าผ่า 10 ครั้ง ส่วนโหนกบริเวณหน้าผาก หน้าอก แผ่นหลัง และหลังมือ คือจุดที่พลังงานไฟฟ้ารวมตัวกันอย่างหนาแน่น และเปล่งแสงสีขาวอมฟ้าอยู่ตลอดเวลา
หากใช้ท่าโจมตีในขณะที่สะสมพลังงานไว้เป็นจำนวนมาก อานุภาพของมันจะรุนแรงถึงขั้นสามารถจัดการศัตรูรอบตัวได้ทั้งหมดในครั้งเดียว
ความลับของพลังที่ว่ากันว่าอยู่ในระดับแกร่งสุดของโปเกมอนไฟฟ้าอยู่ที่การปลดลิมิตเตอร์
เดิมที เซราโอรานั้นมีพลังสูงเป็นพิเศษอยู่แล้ว แต่ในสภาวะปกติ พลังงานไฟฟ้าที่สะสมไว้ในร่างกายจะถูกลิมิตเตอร์ควบคุมเอาไว้ คาดกันว่าวิวัฒนาการเมก้าทำให้มันเข้าสู่สภาวะที่หลุดพ้นจากการควบคุมของลิมิตเตอร์
กุญแจสำคัญอยู่ที่ว่าเทรนเนอร์จะสามารถประสานจังหวะกับเมก้าเซราโอราได้หรือไม่
เมก้าเซราโอราสามารถควบคุมจังหวะในการปลดปล่อยพลังงานเพื่อแสดงพลังเต็มที่ได้ตามต้องการ เทรนเนอร์ที่เป็นคู่หูกับเมก้าเซราโอราจำเป็นต้องปล่อยให้มันทำตามเจตจำนง หรือไม่ก็ต้องประสานงานกับมันได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถจับจังหวะนั้นได้
Pokemon Legends: Z-A วางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 ส่วนเนื้อหาเสริม Mega Dimension จะวางจำหน่ายในวันที่ 10 ธันวาคมนี้ สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ที่ Nintendo eShop ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://legends.pokemon.com/en-us/dlc
