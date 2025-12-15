ดราม่า PSA เปลี่ยนเกรดการ์ดหลังรับซื้อคืน สะเทือนความเชื่อมั่นนักสะสม!

กลายเป็นเรื่องสะเทือนวงการการ์ดสะสม เมื่อ PSA (Professional Sports Authenticator) บริษัทชั้นนำในการให้เกรดการ์ดสะสม รับซื้อการ์ดโปเกมอนที่ตัวเองให้คะแนนไว้ที่เกรด 9 ก่อนนำมาแก้ใหม่เป็นเกรด 10 ที่มูลค่าต่างกันหลายเท่า ทำให้ความน่าเชื่อถือของ PSA เริ่มสั่นคลอน
เรื่องเริ่มจากการที่ผู้ใช้ X นามว่า Preston ส่งเกรดการ์ดโปเกมอน Pikachu & Zekrom GX จำนวน 30 ใบ กับทาง PSA ซึ่งเขาคาดหวังว่าจะได้เกรด 10 สัก 10-12 ใบ แต่ปรากฎว่าได้เกรด 9 หมดทั้ง 30 ใบ จึงได้โพสต์ระบายผ่านทาง X
ต่อมา Preston ได้รับข้อเสนอจาก PSA ที่จะรับซื้อการ์ดโปเกมอนเกรด 9 เหล่านั้นในราคาใบละ 30 - 35 เหรียญฯ ซึ่ง Preston ตกลงที่จะขายให้กับ PSA ทั้งหมด แต่หลังจากนั้นไม่นาน Preston ลองตรวจสอบการ์ดที่เขาขายให้กับ PSA จาก Certification Number พบว่ามีการ์ด 11 ใบที่ถูกแก้คะแนนใหม่เป็นเกรด 10 ซึ่งมีราคาในตลาดสูงถึง 200 - 300 เหรียญฯ และมีบางใบถูกขายออกไปแล้ว หลังจากที่ Preston เปิดเผยเรื่องนี้ก็กลายเป็นดราม่าในวงการนักสะสมทันที พร้อมตั้งคำถามว่า PSA จงใจให้เกรดการ์ดต่ำ เพื่อรับซื้อการ์ดเหล่านั้นในราคาถูก แล้วค่อยแก้คะแนนเพื่อขายทำกำไรหรือไม่
สื่อและนักสะสมหลายคนได้สอบถามเรื่องนี้ไปทาง PSA โดยคุณ Nat Turner ผู้บริหารของ PSA ได้ออกมาชี้แจงผ่าน X ว่าเป็นความผิดพลาดของระบบ โดยพนักงานของ PSA ได้เห็นโพสต์ของ Preston จึงได้ตรวจสอบและพบว่ามีความผิดพลาดในกระบวนเกรดการ์ดของ Preston และได้รีบติดต่อเพื่อให้คุณ Preston ส่งการ์ดกลับมาให้ประเมินใหม่ แต่ทาง Preston ได้ตอบรับข้อเสนอรับซื้อการ์ดไปก่อนแล้ว จึงเกิดเป็นดราม่าดังกล่าว
ท้ายที่สุดแล้วทาง PSA ได้ทำการยกเลิกการซื้อขายการ์ดของ Preston และส่งคืนการ์ดทั้งหมด พร้อมการ์ด 11 ใบที่แก้ไขเป็นเกรด 10 เรียบร้อยแล้ว แม้เรื่องนี้จะจบลงด้วยดี แต่ก็ส่งผลกับชื่อเสียงของ PSA อย่างมาก หลายร้านค้าระงับการส่งเกรดกับ PSA ชั่วคราว นักสะสมเริ่มหันไปใช้บริการบริษัทอื่นอย่าง BGS (Beckett), CGC (Certified Guaranty Company) หรือ SGC Grading แทน ขณะที่ PSA ถูกตั้งคำถามถึงความโปร่งใส เนื่องจาก PSA เป็นผู้นำตลาดในวงการการ์ดสะสม การที่ PSA มีทั้งบริการเกรดการ์ดและรับซื้อขายการ์ด เท่ากับว่า PSA มีสิทธิ์กำหนดราคาตลาดของการ์ดแต่ละใบ แล้วการเกรดการ์ดของ PSA ยังคงมีความน่าเชื่อถืออยู่หรือไม่
คลิปอธิบายการเกรดการ์ดของ PSA
