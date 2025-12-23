"Battlefield 6" โดนแฟนจับผิดใช้ AI สร้างคอนเทนต์

เดี๋ยวนี้ค่อนข้างเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน สำหรับการเลือกใช้ AI มาช่วยแบ่งเบาภาระในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งล่าสุดชาวเน็ตก็ได้ไปจอดรถทัวร์ที่หน้าบริษัท EA เรียบร้อย
เรียกว่าเป็นข่าวฉาวที่ทำเอาชื่อเสียงเกมยิงทหารระดับคว้ารางวัลต้องมัวหมองไปพอสมควร เมื่อตัวเกม Battlefield 6 ถูกชาวเน็ตกล่าวหาว่าแอบใช้ AI มาช่วยดีไซน์ออกแบบคอนเทนต์ให้ ซึ่งเป็นข้อหาแบบเดียวกันกับที่เกมยิงคู่แข่งอย่าง Call of Duty: Black Ops 7 เคยโดนถล่มสวดยับมาก่อนหน้านี้
โดยสมาชิกเว็บบอร์ด reddit รายหนึ่ง ได้ออกมาโพสต์จับผิดภาพชุดแพคบันเดิล Windchill ที่วางขายอยู่บนหน้าร้านค้าของเกมแบทเทิลฟิลด์ ภายในประกอบไปด้วยไอเทมจำนวน 6 ชิ้นด้วยกัน ซึ่งรวมไปถึงสติกเกอร์นามบัตรผู้เล่น Winter Warning ที่กำลังเป็นประเด็นดราม่า นั่นเพราะว่าหากซูมสังเกตไปตรงที่ปลายกระบอกปืน M4A1 ดีๆจะเห็นได้ว่า มันเบิ้ลแถมมาให้ถึงสองลำกล้อง!!
ภายหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกโพสต์ลง ก็มีหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันมากมาย และกระแสส่วนใหญ่ก็ออกไปทางตำหนิติเตียนบริษัท EA ที่กล้านำคอนเทนต์ AI คุณภาพต่ำมาวางขาย บางคนก็แอบรู้สึกผิดหวังกับทีมงาน ในขณะที่เจ้าของโพสต์คนต้นเรื่องก็เรียกร้องให้ถอดถอนคอนเทนต์ AI เหล่านี้ออกไปจากเกม โดยระบุว่าเขายอมปล่อยให้นามบัตรโล้นว่างเปล่าดีกว่าแปะประดับงานเผาชุ่ยๆของ AI
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
ign
clawsomegamer
