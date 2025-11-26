"Battlefield 6" เปิดให้ลองฟรีแล้ว ตลอดทั้งสัปดาห์

สามเพลย์ลิสต์และสามแผนที่ในโหมดมัลติเพลย์เยอร์ของเกมชูตติ้งกระแสแรง เปิดต้อนรับผู้เล่นสายฟรีแล้ววันนี้โดยสามารถเข้าไปสนุกกันได้ผ่านสมรภูมิแบทเทิลรอยัล
Electronic Arts ประกาศเปิดช่วงเวลา Free Trial ให้เกมเมอร์ทุกคนได้เข้าไปลิ้มลองสัมผัสประสบการณ์มัลติเพลย์เยอร์ในเกม Battlefield 6 กันแล้วตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปจนสิ้นสุดถึงวันที่ 2 ธันวาคมปี 2025 รวมเบ็ดเสร็จเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็ม
สำหรับวิธีการเข้าร่วมช่วงทดลองฟรีนั้น ผู้เล่นเพียงแค่คลิกดาวน์โหลดเกม Battlefield REDSEC มาติดตั้งไว้ภายในเครื่อง แล้วจากนั้นจึงค่อยเลือกทดลองเล่นโหมดมัลติเพลย์เยอร์ Battlefield 6 ผ่านตัวเกมแบทเทิลรอยัลฟรีทูเพลย์ดังกล่าว
ในช่วงทดลองฟรีจะมีอยู่ 3 เพลย์ลิสต์ที่คุณสามารถเข้าไปเล่นสนุกได้ อันได้แก่ Close Quarters Battle, Initiation Breakthrough และ All-Out Warfare ซึ่งพวกมันจะพาคุณไปสัมผัสกฎกติกาการเล่นต่างๆอย่าง Breakthrough, Conquest, Team Deathmatch ไปจนถึง Sabotage ผ่าน 3 แม็พแผนที่ทั้ง Siege of Cairo, Eastwood และ Blackwell Fields
โดยผู้เล่นทุกคนที่ล็อกอินเข้าสู่เกมก่อนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน จะได้รับของรางวัลแจกฟรีเป็นแพคเกจอาวุธสกินลวดลาย Lethal Force สำหรับปืนซุ่มยิง M2010 ESR Sniper Rifle ไปครอบครอง โดยความคืบหน้าและคอนเทนต์ทุกอย่างที่คุณปลดล็อคได้รับในช่วงทดลองฟรีจะถูกโอนถ่ายย้ายไปยังเกม Battlefield 6 หากคุณตัดสินใจซื้อมันในภายหลัง
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
pcgamer
