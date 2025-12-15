Carroll Prep จัดงาน “Carroll Prep Christmas Gala 2025: A Night to Give” ณ SOHO House Bangkok

โรงเรียนแคร์โรลล์ เพรพ (Carroll Preparatory Primary and Preschool) เตรียมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีด้วยงานกาล่าดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Carroll Prep Christmas Gala 2025: A Night to Give” ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2025 ตั้งแต่เวลา 19.00–24.00 น. ณ SOHO House Bangkok
งานกาล่าครั้งนี้จะนำแขกผู้ร่วมงานเข้าสู่บรรยากาศ Winter Wonderland ที่อบอวลด้วยเสียงดนตรี ความสุข และการให้ โดยเปิดบ้าน SOHO House ให้เป็นพื้นที่พิเศษสำหรับทั้งครอบครัวของ Carroll Prep และชุมชนชาวกรุงเทพฯ ที่มองหาประสบการณ์ค่ำคืนแห่งความอบอุ่นและความหมาย
ผู้ร่วมงานทุกท่านจะได้รับ Welcome Drink และของว่างในธีมคริสต์มาส พร้อมบัตรร่วมลุ้นรางวัล (Raffle Ticket) อีกทั้งยังร่วมสนุกด้วย “Ugly Christmas Sweater Tradition” ที่เพิ่มสีสันให้ค่ำคืนเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนาน
ไฮไลต์ของงาน
ค่ำคืนจะเปิดด้วยการแสดงจาก Wei Wei The Voice และ Joey Sriglindee ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ต่อด้วยมินิคอนเสิร์ตอะคูสติกจาก Paradox และ Pae MVL (MILD) ซึ่งจะเล่นอยู่คนละชั้นของสถานที่เพื่อสร้าง “Two Floors, Two Moods” ให้ผู้เข้าร่วมงานเดินสลับบรรยากาศได้อย่างอิสระ ปิดท้ายค่ำคืนด้วยดีเจเซตสุดสนุกจาก DJ Plengpletch และ DJ Lulu จากไต้หวัน
นอกจากนี้ภายในงานยังมี มินิอาร์ตแบทเทิล (Mini Art Battle) และการประมูลงานศิลปะจาก Martin Reid ศิลปินชาวอังกฤษ ศศิวิมล ชลลบุตร แชมป์ Art Battle Grand ปี 2025 โดยรายได้จากการประมูลจะมอบให้ทั้งตัวศิลปินและ Bangkok Community Help Foundation เพื่อสนับสนุนงานด้านสังคมและชุมชน
ค่ำคืนนี้จะจบลงด้วย Charity Raffle เพื่อนำรายได้สนับสนุนภารกิจของ Carroll Prep ในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมและรองรับเด็กทุกความต้องการและความสามารถ โดยโรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์ ความเห็นอกเห็นใจ ความหลากหลาย ทักษะอนาคต ความคิดยืดหยุ่น การคิดวิเคราะห์ และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับรากฐานทางวิชาการที่แข็งแรง
บัตรเข้าร่วมงาน
จำหน่ายผ่าน Luma: https://luma.com/lmbzegkm และ Line Shopping : https://shop.line.me/@carrollprep
• Limited Community Access (3,500 บาท) — ถึงวันที่ 18 ธันวาคม*
• Regular (5,000 บาท) — ถึงวันที่ 20 ธันวาคม**
- *ไม่มีจำหน่ายหน้างาน ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น
- **ราคานี้รวมเครื่องดื่ม ของว่าง และบัตรลุ้นรางวัล
บริการดูแลเด็กภายในงาน
Carroll Prep จะจัดบริการดูแลเด็กในห้องที่โรงแรมใกล้เคียงสถานที่จัดงาน โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอดช่วงเวลาของงาน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมกาล่าได้อย่างสบายใจ
บริการนี้ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น และมีจำนวนจำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม: www.carrollprep.ac.th