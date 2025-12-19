เวียดนามซิวเหรียญทองซีเกมส์ RoV ทีมชาติไทยทำเต็มที่ คว้าเหรียญเงินสมศักดิ์ศรี

ปิดฉากศึกอีสปอร์ต Arena of Valor (RoV) ประเภททีมชาย ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ทีมชาติเวียดนามที่คว้าเหรียญทองอย่างสมศักดิ์ศรี ขณะที่ทีมชาติไทยทำเต็มที่ คว้าเหรียญเงิน เมื่อ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา
การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกม Arena of Valor (RoV) ประเภททีมชาย รอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้น ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแมตช์รอบชิงชนะเลิศเป็นนัดล้างตาระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนาม หลังทีมชาติเวียดนามเฉือนเอาชนะทีมชาติไทยไปได้ในแมตช์สายบน (Upper-bracket Final) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา ก่อนที่ทีมชาติไทยจะคว้าโควต้ารอบชิงชนะเลิศหลังเอาชนะทีมชาติลาวในแมตช์สายล่าง ในช่วงเช้าวันที่ 19 ธันวาคม การดวลกันในรอบชิงชนะเลิศจึงเป็นนัดล้างตาที่ทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามได้โคจรกลับมาพบกันอีกครั้งเพื่อช่วงชิงเหรียญทองในรายการนี้
ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมชาติเวียดนามขึ้นนำไปก่อนในเกมที่หนึ่ง ก่อนที่ทีมชาติไทยจะตีตื้นขึ้นมาเสมอได้ในเกมที่สอง จากนั้นทีมชาติเวียดนามเร่งเครื่องขึ้นนำอีกสองเกม ส่งผลให้สกอร์รวมอยู่ที่ 3-1 ในเกมชี้ชะตา ทีมชาติไทยฮึดตามขึ้นมาได้อีกครั้งในเกมที่ห้า ก่อนที่ทีมชาติเวียดนามจะระเบิดฟอร์มเดือดเอาชนะไปได้ในเกมที่หก ผงาดคว้าเหรียญทองด้วยสกอร์ 4-2 ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบแข่งขันด้วยเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ด้านทีมชาติลาว คว้าเหรียญทองแดง
ทัพนักกีฬาอีสปอร์ตเกม Arena of Valor (RoV) ทีมชาติไทย ประเภททีมชาย ผู้คว้าเหรียญเงินในการแข่งขันครั้งนี้ นำโดย สิทธิกร สมวรรณ (THA CHITTIKORN) หรือ “Littleboyz” ตำแหน่ง Dark Slayer Lane, สรวิชญ์ ศรีสำราญ (THA SORAWIT) หรือ “Kanashi” ตำแหน่ง Jungle, สุนิธิ สิงหถนัดกิจ (THA SUNITI) หรือ “PogPog” ตำแหน่ง Jungle, อนุรักษ์ แสงจันทร์ (THA ANURUK) หรือ “NuNu” ตำแหน่ง Mid Lane, ยศพัฒน์ ขุนเณร (THA YOSSAPAT) หรือ “Ligky” ตำแหน่ง Abyssal Dragon Lane, ดนัยณัฐ รุ่งพาณิชย์ (THA DANAINAT) หรือ “Deawwy” ตำแหน่ง Support, และสรวิชญ์ ศรีสำราญ (THA PAKINAI) หรือ “KSSA” ตำแหน่งโค้ช
โดยบรรยากาศการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เต็มไปด้วยความมันจากเสียงเชียร์กระหึ่มของแฟน ๆ RoV รวมทั้งอินฟลูเอนเซอร์ของวงการ RoV มากมาย ที่มาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยลุยศึกรอบชิงชนะเลิศอย่างคึกคัก
พร้อม ๆ กับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่มีแฟนอีสปอร์ตร่วมส่งแรงเชียร์ติดขอบสนามอย่างเข้มข้น ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Garena RoV ยังจัดกิจกรรม Watch Party เชิญชวนแฟนอีสปอร์ตร่วมส่งแรงเชียร์นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย ณ ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ โดยภายในงานมีเหล่าสตรีมเมอร์และนักกีฬาอีสปอร์ตเกม RoV ร่วมพบปะแฟน ๆ รวมทั้งโชว์สุดพิเศษจาก TIMETHAI (ธามไท แพลงศิลป์) เจ้าของพบเพลง “BE MY QUEEN” ซึ่งเป็นเพลงประกอบการเปิดตัวสกินไทย “Tossakan Maloch” ภายในเกม RoV เมื่อเร็ว ๆ นี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและพลังของเหล่าแฟนอีสปอร์ตที่มาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยอย่างเนืองแน่น
