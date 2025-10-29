"Full Sense" คว้าแชมป์ครั้งแรกศึก RoV Pro League 2025 Winter

ปิดฉากการแข่งขันทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ต รายการ RoV Pro League 2025 Winter ด้วยชัยชนะของ Full Sense หลัง ‘เปิดเกมรุก-ปิดเกมเร็ว’ เอาชนะ Bacon Time ด้วยสกอร์ 4 - 1 ในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้น ณ BITEC LIVE เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา
การแข่งขัน RoV Pro League 2025 Winter จัดขึ้นภายใต้สโลแกน ‘Beyond the Horizon’ โดยเริ่มการแข่งขันในรอบ Regular Season ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมา และมีสโมสรกีฬาอีสปอร์ตเข้าร่วมแข่งขันถึง 8 สโมสร ได้แก่ Bacon Time, PSG Esports, Full Sense, Buriram United Esports, eArena, Talon, Hydra และ King of Gamers Club โดยแข่งขันขับเคี่ยวกันเป็นเวลากว่า 8 สัปดาห์ ก่อนที่ 4 ทีมสุดท้ายที่มีคะแนนสะสมสูงสุดจะได้ร่วมชิงชัยในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ Bacon Time, Full Sense, PSG Esports และ Buriram United Esports
ในการแข่งขันแมตช์แรกของคู่สายบน Bacon Time ซึ่งเข้ารอบมาด้วยคะแนนสะสมอันดับหนึ่ง พ่ายให้ Full Sense ไปด้วยสกอร์ 2 - 4 ส่งผลให้ Full Sense ลอยลำเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรก ขณะที่ PSG Esports พ่ายแพ้ให้กับ Buriram United Esports ไปด้วยสกอร์ 0 - 4 ปิดฉากการเดินทางในฤดูกาลนี้ ทำให้ Buriram United Esports มีโอกาสลุ้นตั๋วใบสุดท้ายสู่รอบชิงชนะเลิศอีกครั้ง ในแมตช์ชี้ชะตาร่วมกับ Bacon Time ก่อนที่ Bacon Time จะเฉือนเอาชนะไปด้วยสกอร์ 4 - 3 คว้าโอกาสเข้าไปชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศโดยพบกับ Full Sense อีกครั้ง
ในรอบชิงชนะเลิศ Bacon Time พลิกเกมกลับมาชนะได้ในเกมแรกหลังโดนออกนำไปก่อนในช่วงต้นเกม ก่อนที่ Full Sense จะเดินเครื่องเปิดเกมรุก ปิดเกมเร็ว เอาชนะต่อเนื่อง 4 เกมติดต่อกัน จนคว้าแชมป์ไปได้ในที่สุด ขึ้นแท่นเป็นแชมป์ทีมใหม่ของการแข่งขัน RoV Pro League พร้อมคว้าเงินรางวัลสูงถึง 6,000,000 บาท ขณะที่รางวัล Final Most Valuable Player (FMVP) ของการแข่งขันครั้งนี้ตกเป็นของ Agetsive ผู้เล่นตำแหน่ง Mid Lane จากทีม Full Sense ที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบชิงชนะเลิศ คว้าเงินรางวัลเพิ่มอีก 40,000 บาท
Full Sense ถือเป็นสโมสรน้องใหม่ในลีก RoV Pro League ของประเทศไทย โดยเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกในรายการ RoV Pro League 2024 Summer โดยในการแข่งขันฤดูกาลล่าสุด Full Sense ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันทั้งฤดูกาล โดยเฉพาะตั้งแต่ในรอบเก็บคะแนนครึ่งหลังเป็นต้นมา จนสามารถผ่านเข้าสู่รอบ 4 ทีมสุดท้ายในสายบนได้เป็นครั้งแรก ก่อนที่งัดฟอร์มสุดเข้ม และแผนเด็ดเหนือคู่แข่ง และคว้าแชมป์ได้เป็นครั้งแรกในที่สุด ขึ้นแท่นเป็นทีมแชมป์หน้าใหม่ในประวัติศาสตร์ RoV Pro League
การแข่งขัน RoV Pro League (RPL) เป็นลีกการแข่งขัน RoV ระดับอาชีพที่สูงสุดของไทย โดย RoV Pro League 2025 Winter ถือเป็นการจัดการแข่งขันฤดูกาลที่ 16 และมีเงินรางวัลรวมสูงถึง 10,000,000 บาท มีผู้ร่วมงานออฟไลน์ตลอดสองวันกว่า 30,000 คน และผู้ชมออนไลน์พร้อมกันสูงสุดถึง 339,129 คน โดยการแข่งขัน RoV Pro League มีการจัดการแข่งขันปีละสองฤดูกาล ได้แก่ RoV Pro League Summer และ RoV Pro League Winter
