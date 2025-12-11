"FC Online" ทีมชาติไทย เตรียมลงสนามป้องกันเหรียญทองซีเกมส์ 13 - 14 ธ.ค.นี้

EA Sports FC Online เชิญชวนคนไทยร่วมส่งแรงเชียร์นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย คว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 13 - 14 ธันวาคมนี้
มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือภายใต้ชื่อ “THAILAND 2025” นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย เกม FC Online นำโดย TDKeane (ธีเดช ทรงสายสกุล) พี่ใหญ่ผู้คว้าแชมป์โลกเดี่ยว มาพร้อมมือขวาฝีมือเฉียบ Michael04 (สรวิศ รจนะศิลปิน) เสริมแกร่งด้วย JUBJUB (พัฒนศักดิ์ วรนันท์) นักแข่งผู้สั่งสมประสบการณ์จากลีกเกาหลีใต้ และ JiffyJay (จิฟรีย์ ใบกาเด็ม) วันเดอร์บอยแห่งวงการ เตรียมลงสนามป้องกันเหรียญทองในฐานะแชมป์เก่าและทีมเจ้าบ้าน หลังทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้สำเร็จจากมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 เมื่อปี พ.ศ. 2564 ณ ประเทศเวียดนาม
โดยในการแข่งขันครั้งนี้ มีตัวแทนจากชาติอาเซียนร่วมแข่งขัน 6 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมา มาเลเซีย และติมอร์-เลสเต โดยตัวแทนจากแต่ละชาติต่างขนทัพนักกีฬาแถวหน้าร่วมชิงชัย โดยเฉพาะเวียดนาม ที่ส่งทีมสุดแกร่งอย่าง SEVEN TV นำโดย Maestroz คู่ปรับคนสำคัญที่เคยดวลกับทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31
การแข่งขันเกม FC Online ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะจัดขึ้นที่ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แฟนกีฬาชาวไทยเตรียมรวมพลังส่งแรงเชียร์ให้ทีมชาติไทยป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง EA SPORTS FC Online Thailand และติดตามอัปเดตการแข่งขันได้ทาง FC Online Esports Thailand
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*