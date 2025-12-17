"Hollow Knight: Silksong" แจกเนื้อหาเสริม ฉลองยอดขาย 7 ล้านชุด

ผลงานอินดี้ระดับคว้ารางวัลเกมแอ็คชั่นผจญภัยแห่งปี ประกาศเตรียมปล่อย "ทะเลแห่งความเศร้าหม่น" เนื้อหาดาวน์โหลดเสริมตัวแรกของเกมที่ลูกค้าสามารถเล่นได้แบบฟรีๆ
Team Cherry สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆด้วยการออกมาประกาศเปิดตัว "Sea of Sorrow" คอนเทนต์ดาวน์โหลดเสริมตัวแรกและแจกฟรีของเกมแอ็คชั่นอินดี้ชื่อดัง Hollow Knight: Silksong ที่ปัจจุบันสามารถทำยอดขายรวมทั่วโลกทะลุหลัก 7 ล้านชุดไปเป็นที่เรียบร้อย
เนื้อหาดาวน์โหลดเสริมดังกล่าวจะติดตามการผจญภัยครั้งใหม่ของ Hornet ตัวละครหลักในเกมที่ต้องออกเดินทางข้ามผ่านมหาสมุทรอันแสนทนทุกข์ทรมานทั้งพื้นผิวด้านบนและใต้บาดาล ซึ่งมันจะพาผู้เล่นได้ไปพบกับพื้นที่แอเรียใหม่ๆ ได้ต่อสู้กับบอสศัตรูหน้าใหม่ มีเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ให้ใช้งาน และของใหม่อื่นๆอีกมากมาย
แม้ในตัวอย่างทีเซอร์ความยาว 40 วินาที มันจะไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรให้ทราบมากนัก แต่มุมมองของแฟนเกมตัวยงและสื่อหลายเจ้าต่างเชื่อไปในทิศทางเดียวกันว่า สิ่งที่พวกเรากำลังจะได้สัมผัสกันนั้นมันคือคอนเทนต์ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกตัดทิ้งออกจากเกม Silksong ภาคแรก
เนื้อหาดาวน์โหลดเสริม "Sea of Sorrow" มีกำหนดแผนปล่อยอัปเดตให้เล่นกันฟรีภายในปี 2026 สำหรับลูกค้าทุกคนที่เป็นเจ้าของตัวเกม Hollow Knight: Silksong ทั้งบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch และ PC
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*