"โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก" เวอร์ชันสวิตช์ 2 วางจำหน่าย 4 ธ.ค.นี้!

SEGA ประกาศวางจำหน่ายเกม "โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก" เวอร์ชัน Nintendo Switch 2 Edition (ดาวน์โหลด) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคมนี้
"โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก" คือเกมแข่งรถออลสตาร์ที่พัฒนาโดยระดับหัวกะทิของทีมงานเกมแข่งรถของ SEGA ผู้เล่นสามารถสนุกกับการแข่งรถซึ่งเต็มไปด้วย 'ความประหลาดใจ' อันไม่อาจคาดเดาได้กับผู้เล่นจากทั่วโลก ด้วยการแข่งขันผ่านเครือข่ายได้ (การเล่นข้ามแพลตฟอร์ม)
ในเวอร์ชัน Nintendo Switch 2 ได้ปรับปรุงกราฟิกให้สวยงามยิ่งขึ้นกว่าบน Nintendo Switch ให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับประสบการณ์การเล่นด้วยเฟรมเรตที่สูงกว่า โดยที่มีเกม "โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก" เวอร์ชัน Nintendo Switch อยู่แล้ว สามารถเล่นเวอร์ชัน Nintendo Switch 2 Edition ได้ด้วยการซื้อตั๋วอัปเกรด (ผู้ที่ซื้อ "โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก : ดิจิทัลดีลักซ์อีดิชัน" เวอร์ชัน Nintendo Switch จะได้ตัวเกมหลักพร้อมซีซันพาส และมีตั๋วอัปเกรดรวมอยู่ด้วย)
สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วอัปเกรด ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม เวลา 7:00 น. - วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2025 เวลา 6:59 น. (UTC+7) จะได้รับของขวัญเป็นดาวน์โหลดคอนเทนต์พิเศษ "แพ็กแวร์ฮ็อก" นอกจากนี้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม เวลา 7:00 น. จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม เวลา 6:59 น. (UTC+7) "ตั๋วอัปเกรด" ไปเป็นเวอร์ชัน Nintendo Switch 2 Edition จะลดราคาถึง 50%
"Sonic Racing: CrossWorlds - โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก" วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch และ PC (Steam, Epic Games Store) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/SonicRacingCrossWorlds/th/และแฟนเพจ SEGA Asia
