แอร์เอเชียเปิดตัวเครื่องบินลายเม่นสายฟ้า "โซนิค"

SEGA (เซก้า) ร่วมเป็นพันธมิตรกับสายการบินแอร์เอเชีย เปิดตัวเครื่องบินลายพิเศษ "Sonic the Hedgehog"
เผยโฉมการออกแบบภายในเครื่องบินที่ตกแต่งในธีมเกม "โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก" และ "Sonic Rumble"
นอกจากนี้ ผู้เล่นเกม "โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก" ยังสามารถเพลิดเพลินกับสติ๊กเกอร์ตกแต่งรถ (car decals)
ลวดลายเครื่องบิน "Sonic the Hedgehog" ได้อีกด้วย
■ออกแบบห้องโดยสารใหม่ สดใสในธีม "Sonic the Hedgehog"
ห้องโดยสารของเครื่องบินแอร์บัส A330 ของแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (หมายเลขทะเบียน 9M-XXU) ได้รับการปรับโฉมใหม่ ด้วยการตกแต่งในธีมเกม "โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก" และ "Sonic Rumble" โดยมีภาพของโซนิคและผองเพื่อนประดับอยู่ทั่วห้องโดยสาร มอบประสบการณ์การเดินทางที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกจากโลกของโซนิคให้แก่ผู้โดยสารตลอดการเดินทาง
■สติ๊กเกอร์ลิมิเต็ดอิดิชัน "โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก" กับแอร์เอเชียเพื่อเสริมความร่วมมือในครั้งนี้ เกม "โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก" เตรียมเปิดตัวสติ๊กเกอร์ลวดลายพิเศษในธีมแอร์เอเชียให้ผู้เล่นได้สะสมและตกแต่งยานพาหนะของตนเอง พร้อมสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันสุดเร้าใจ ที่เส้นทางแข่งจะเปลี่ยนไปในทุก ๆ รอบ สร้างความตื่นเต้นและเซอร์ไพรส์ใหม่ไม่ซ้ำกันในแต่ละเกม
"โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก" พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch และ PC (Steam/Epic Games Store) ส่วน Nintendo Switch 2 จะวางจำหน่ายในภายหลัง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/SonicRacingCrossWorlds/th/
