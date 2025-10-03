โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก จัดอีเวนต์คอลแล็บ Hatsune Miku เริ่มแล้ววันนี้!

SEGA จัดอีเวนต์คอลแล็บเฟสต้า Hatsune Miku ในเกมโซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก สะสมแต้มในช่วงเวลาอีเวนต์รับไอเทมพิเศษในเกม เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2025 เป็นต้นไป
■จัดอีเวนต์คอลแล็บ : เฟสต้า Hatsune Miku ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะมีการจัดอีเวนต์พิเศษเพื่อฉลองการคอลแล็บกับ Hatsune Miku โดยหากสะสมแต้มเฟสต้าในช่วงระยะเวลาอีเวนต์ จะได้รับไอเทมพิเศษในเกมที่หาได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น นอกจากนี้ ในการอัปเดตฟรีครั้งนี้ ยังได้เพิ่มนักแข่ง Hatsune Miku และรถออริจินัล Diva Macchina เข้ามาอีกด้วย และยังเพิ่มเพลงออริจินัลจำนวน 5 เพลงจากโปรเจ็กต์พิเศษ Project ONSOKU ซึ่งเป็นการคอลแล็บโบเรชันระหว่างโซนิค เดอะ เฮดจ์ฮ็อก กับ Hatsune Miku ผ่านเสียงดนตรีลงตู้เพลงภายในเกม ระยะเวลากิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 7:00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2025 6:59 น. (UTC+7)
＜ลำดับขั้นตอนของอีเวนต์＞
การแข่งขันออนไลน์ที่แบ่งออกเป็น 3 ทีม เพื่อชิงชัยกันด้วยคะแนนรวมจากอันดับที่ทำได้ นอกจากนี้ยังมีกฎพิเศษต่าง ๆ เช่น "เอาเป็นว่าทำแอร์ทริกให้ได้ล่ะ!" อีกด้วย
＜รางวัล＞
*แก็ดเจ็ตที่สามารถได้รับจากโหมดเฟสต้า จะถูกมอบให้ในอัปเดตโดยทีมงานในภายหลัง
*รางวัลเฟสต้านี้อาจมีโอกาสได้รับอีกในอนาคตผ่านการดำเนินงานของทีมงาน
ในเวอร์ชันเดโม ผู้เล่นจะได้สนุกกับโหมด "กรังด์ปรี"และโหมด "ไทม์ไทรอัล" ก่อนใคร และสามารถทดลองปรับแต่งรถและแก็ดเจ็ตต่าง ๆ ได้ด้วย นอกจากนี้ ข้อมูลที่บันทึกไว้จากเดโมยังสามารถถ่ายโอนไปยังเกมเวอร์ชันตัวเต็มได้เมื่อซื้อ ใครที่กำลังพิจารณาจะซื้อก็ลองเล่นเดโมกันดูได้เลย
โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก (Sonic Racing Crossworlds) พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch และ PC (Steam/Epic Games Store) ส่วน Nintendo Switch 2 จะวางจำหน่ายในภายหลัง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/SonicRacingCrossWorlds/th/ และแฟนเพจ SEGA Asia
