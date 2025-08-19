"Shenmue III" ปรับภาพขายใหม่ในแบบ 4K

การผจญภัยครั้งที่สามของพ่อหนุ่มนักสู้ "เรียว ฮาสึกิ" จะดูสมูธราบรื่นคมชัดกว่าที่เคยบนแพลตฟอร์มยุคปัจจุบัน
ININ Games ร่วมกับ YS NET ออกมาประกาศ Shenmue III Enhanced ผลงานเกมแอ็คชั่นผจญภัยไลฟ์ซิมภาคต่อในเวอร์ชันปรับปรุงใหม่สำหรับเครื่องคอนโซล PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch และ PC โดยผู้เล่นที่เป็นเจ้าของตัวเกมต้นฉบับบน PS4 และ PC อยู่แล้วนั้นไม่ต้องจ่ายเต็ม เพราะจะมีออพชั่นให้ได้เลือกอัปเกรด
หัวใจสำคัญของเกมเวอร์ชัน Enhanced คือการปรับปรุงคุณภาพกราฟิกและเพิ่มเติมฟีเจอร์เสริมคุณภาพชีวิตใส่ลงไปในเกม โดยในส่วนของภาพนั้นพื้นผิวเท็กซ์เจอร์ทั้งสภาพแวดล้อมและตัวละครจะถูกปรับให้มีรายละเอียดคมชัดระดับ 4K โหลดไวและลื่นไหลมากยิ่งขึ้น พร้อมสนับสนุนรองรับฟีเจอร์สมัยใหม่อย่าง DLSS และ FSR
ขณะเดียวกันหมู่บ้าน Niaowu ก็จะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นด้วยจำนวนตัวละครชาวเมือง NPC ที่เพิ่มขึ้นอย่างเนืองแน่นเต็มท้องถนน ส่วนมุมกล้องเองก็มีการเพิ่มเติม Classic Camera Mode ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Shenmue ภาคแรกและภาคสอง
ทางด้านระบบเกมเพลย์ก็ถูกปรับปรุงหลายส่วนเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบสตามิน่า, มีระบบช่วยฟื้นฟูเลือดตัวละครก่อนเข้าสู้ศึก, ปรับลดกำแพงเงินตรา, เพิ่มปุ่มกดข้ามฉากคัตซีน-บทพูดคุยสนทนา และขยายช่วงเวลากดปุ่มควิกไทม์อีเวนท์เพื่อให้ตัวเกมเข้าถึงง่ายขึ้น
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*