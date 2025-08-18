"Pokémon Champions" เตรียมเปิดศึกบนเวทีการแข่งขันเกมระดับโลก WCS 2026

Pokémon Champions เกมโปเกมอนแบตเทิลภาคใหม่ที่รองรับการเล่นทั้งบนเครื่อง Nintendo Switch และสมาร์ตโฟน จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน Pokémon World Championships (WCS) เริ่มตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป
"Pokémon World Championships (WCS)" เป็นการแข่งขันระดับโลกสำหรับเกมจากซีรีส์ Pokémon, การ์ดเกม, Pokémon GO และ Pokémon UNITE และตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป Pokémon Champions จะเป็นซอฟต์แวร์เกมที่ใช้แข่งขันในประเภทเกมของการแข่งขันดังกล่าว นอกจากนี้ การแข่งขันรอบคัดเลือกของ WCS ก็จะดำเนินการโดยใช้ Pokémon Champions ด้วยเช่นกัน
*การแข่งขันในบางภูมิภาคอาจดำเนินการแข่งขันรอบคัดเลือกของ WCS 2026 โดยใช้ Pokémon Scarlet และ Pokémon Violet
ฝึกใช้วิวัฒนาการเมก้าในแรงก์แบตเทิลให้เชี่ยวชาญ
■ฝึกใช้วิวัฒนาการเมก้าในแรงก์แบตเทิลให้เชี่ยวชาญ
กฎแรกของแรงก์แบตเทิลที่จัดใน Pokémon Champions ก็คือ สามารถให้โปเกมอนวิวัฒนาการเมก้าได้ โปรดตั้งตารอจนถึงวันที่เหล่าโปเกมอนที่วิวัฒนาการเมก้าจะมาปะทะกันอย่างดุเดือด
■"แหวนรวมสรรพ์ (Omni Ring)" สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการแบตเทิล
ตัวเอกจะสวม "แหวนรวมสรรพ์ (Omni Ring)" ติดตัว ซึ่งแหวนทำหน้าที่เป็นคีย์สโตนที่จำเป็นสำหรับการวิวัฒนาการเมก้า เหมือนกับเมก้าริงที่ปรากฏในซีรีส์ Pokémon ดูเหมือนว่า ในอนาคตจะมีการเพิ่มองค์ประกอบพิเศษอื่น ๆ เข้าไปในฟังก์ชันของแหวนรวมสรรพ์ (Omni Ring) ด้วย
เมก้าไคริว (Mega Dragonite) มาปรากฏตัวใน Pokémon Champions ด้วย
เมก้าไคริว (Mega Dragonite) ที่ถูกค้นพบใหม่ใน Pokémon Legends: Z-A ก็จะมาปรากฏตัวใน Pokémon Champions ด้วยเช่นกัน
"Pokémon Champions" จะเปิดให้เล่นฟรีบน Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 และสมาร์ตโฟนทั้งระบบ iOS และ Android ภายในปี 2026 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://champions.pokemon.com/en-us/
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*