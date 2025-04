เจาะลึก "ฮัตสึเนะ มิกุ" ก่อนชม "COLORFUL STAGE! เดอะมูฟวี่" 10 เม.ย.นี้

"COLORFUL STAGE! The Movie: A Miku Who Can't Sing" (ชื่อไทย COLORFUL STAGE! เดอะมูฟวี่:มิกุที่ไร้เสียงเพลง) ภาพยนตร์อนิเมะดราม่า-มิวสิคัลจากญี่ปุ่นที่สร้างจากเกมดนตรีสุดฮิตจากสตูดิโอ P.A.WORKS เล่าเรื่องราวที่เต็มไปด้วยอารมณ์ ความฝัน ดนตรี และการค้นหาตัวตนผ่านโลกแห่งจินตนาการที่สะท้อนความรู้สึกของคนหนุ่มสาวอย่างลึกซึ้ง กำกับโดยและเขียนบทโดยมิกุปรากฏในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม เธอไม่ใช่แค่ไอดอลที่เต็มไปด้วยความสดใส แต่เธอคือซึ่งสะท้อนถึงภาวะความไม่มั่นใจและความสับสนในตัวเองมิกุ ที่เคยเป็นเสียงแห่งความสุขและการสร้างแรงบันดาลใจต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าสิ่งนี้ทำให้เธอรู้สึกถึงการสูญเสียตัวตนและการไร้ทิศทางในโลกที่เธออยู่ในตัวอย่างภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวของนักเรียนมัธยมปลายที่มีความสามารถทางดนตรี เธอค้นพบสถานที่ลึกลับที่เรียกว่าซึ่งเป็นโลกที่สะท้อนความรู้สึกภายในของผู้คนผ่านเสียงเพลงในโลกนี้ อิจิกะและเพื่อน ๆ ได้พบกับนักร้องเสมือนจริงที่มีชื่อเสียง อย่างไรก็ตาม มิกุในโลกนี้ไม่สามารถร้องเพลงได้ เธอแสดงความกังวลว่าไม่ว่าจะพยายามร้องเพลงมากแค่ไหน เสียงของเธอก็ไม่สามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ มิกุหวังว่าการทำความรู้จักกับผู้คนที่เข้าใจ "SEKAI" จะช่วยให้เธอสามารถสื่อสารผ่านเสียงเพลงได้อีกครั้งแฟน ๆ ของ ฮัตสึเนะ มิกุ และ Project SEKAI เตรียมสัมผัสเรื่องราวใหม่ที่ไม่เหมือนใครในโลกของมิกุ “COLORFUL STAGE! เดอะมูฟวี่: มิกุที่ไร้เสียงเพลง" กำหนดฉาย 10 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์ และติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้Facebook : www.facebook.com/shinesaengad.venture Youtube : www.youtube.com/@shinesaengad.venture Instagram : www.instagram.com/shinesaengad.venture Tiktok : www.tiktok.com/@shinesaengadventure X : https://x.com/ShinesaengAd