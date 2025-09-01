Sonic คอลแลบ Miku เปิดตัวเพลงที่สองของ "Project ONSOKU" แต่งโดย cosMo@Bousou-P

SEGA เปิดตัวเพลง We Are Pico Pico Hammers!!!! เพลงที่สองจาก "Project ONSOKU" โปรเจ็กต์คอลแล็บโบเรชันพิเศษระหว่างโซนิคกับ Hatsune Miku ที่มีกำหนดปล่อยมิวสิกวิดีโอ (MV) เพลง BGM สำหรับเกม "Sonic Racing: CrossWorlds" 5 เพลงจาก 5 ศิลปินทุกสัปดาห์ จนถึงวันวางจำหน่ายในวันที่ 25 กันยายนนี้
เพลง We Are Pico Pico Hammers!!!! แต่งโดยคุณ Kairiki bear เป็นคอลแล็บชุดที่ 2 ของ Project ONSOKU ซึ่งได้คุณ kurumitsu มาวาดภาพปกคอลแล็บให้ พร้อมมิวสิกวิดีโอให้ได้ชมกันแล้ว รวมถึงยังมีคอมเมนต์จากคุณ cosMo@Bousou-P บนเว็บไซต์พิเศษ Project ONSOKU อีกด้วย
cosMo@Bousou-P (@cosmobsp)
คุณ cosMo@Bousou-P ได้รับความนิยมบนเว็บไซต์วิดีโอและโซเชียลมีเดียในฐานะโปรดิวเซอร์เพลงโวคาลอยด์ตั้งแต่ปี 2007 และนับตั้งแต่นั้นมาก็ทำงานเป็นนักแต่งเพลง โดยจะเน้นสร้างสรรค์ผลงานเพลงให้กับคอนเทนต์หลากหลายประเภท เช่น เกม อนิเมะ และอัลบัมซีดี เขาได้นำประสบการณ์ของตัวเองที่มุ่งมั่นทำเพลงด้วยความชื่นชอบเกมดนตรีมาใช้ จนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขาก็ได้แต่งเพลงมากมายให้กับเกมดนตรี นอกจากการทำเพลงแล้ว ยังรับทำภาพประกอบและผลิตวิดีโอควบคู่ไปด้วย
<คอมเมนต์>
ผม cosMo@Bousou-P ผู้รับหน้าที่แต่งเพลงของเอมี่ครับ รู้สึกยินดีมาก ๆ ที่ได้มีส่วนร่วมในคอลแล็บของโซนิค X Hatsune Miku ครับ ผมได้ใส่ความน่ารักของเอมี่ลงไปในเนื้อเพลงอย่างเต็มเปี่ยม พอได้เขียนเนื้อเพลงน่ารัก ๆ ที่ปกติไม่ค่อยได้เขียนแบบนี้แล้วมันรู้สึกสดใหม่มากครับ ส่วนทำนองก็ใช้ซาวด์ดนตรีร็อกที่ฟังดูกระฉับกระเฉงโดยใช้โลกทัศน์ของโซนิคมาเป็นอิมเมจ มาเหยียบกระเดื่องกลองให้มิดแล้วไปมันส์กันเลย!! ถ้าอย่างนั้นก็ขอฝากเพลงไว้ให้รับฟังกันเยอะ ๆ ด้วยนะครับ!
kurumitsu (@krkrkr32)
นักวาดภาพประกอบที่มีผลงานอย่างกว้างขวางทั้งการวาดภาพประกอบเพลง ออกแบบตัวละคร และงานผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ให้กับเกมมากมาย อาทิ โปเกมอนการ์ดเกม และ CHUNITH
"Project ONSOKU" จะปล่อยเพลงคอลแล็บสัปดาห์ละ 1 เพลง โดยมิวสิกวิดีโอเพลงแรก SAI LOVE JINSEI RUNNER ที่แต่งโดยคุณ Kairiki bear และเพลงที่สอง We Are Pico Pico Hammers!!!! แต่งโดยคุณ Kairiki bear ได้ปล่อยให้ชมกันแล้ว สำหรับอีก 3 เพลงที่เหลือ มีกำหนดการเผยแพร่ดังนี้
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน : Jet Black (เนื้อเพลง/ทำนอง : Yunosuke)
วันจันทร์ที่ 15 กันยายน : TREASURE GARDEN (เนื้อเพลง/ทำนอง : Ponchi♪)
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน : Denkoh Sekka (เนื้อเพลง/ทำนอง : Camellia)
นอกจากนี้นักแข่ง "Hatsune Miku" และรถ "Diva Macchina" จะมาปรากฏตัวในฐานะ DLC แบบฟรี สำหรับเกม "Sonic Racing: CrossWorlds" ซึ่งตัวเกมกำลังเปิดให้ทดลองเล่นบน PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Steam และ Epic Games จนถึงวันที่ 2 กันยายน เวลา 11:00 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/news/open-network-test.html
"Sonic Racing: CrossWorlds - โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก" มีกำหนดวางจำหน่ายในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2025 บน PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ และ PC (Steam, Epic Games Store) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/SonicRacingCrossWorlds/th/ และแฟนเพจ SEGA Asia
