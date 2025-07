HATSUNE MIKU EXPO 2025 ASIA การกลับมาของ Hatsune Miku! พร้อมพาทัวร์ 7 เมืองทั่วเอเชีย สู่โลกแห่งเสียงเพลง และวัฒนธรรมป๊อปแห่งอนาคต!

ปรากฏการณ์นักร้องเสมือนจริงครั้งแรกในกรุงเทพฯ! เตรียมตัวให้พร้อม ประเทศไทย! นักร้องเสมือนจริงชื่อดังระดับโลกกำลังจะมาเยือนกรุงเทพฯ แล้ว กับคอนเสิร์ตสุดล้ำที่หลายคนตั้งตารอ เตรียมพบกับประสบการณ์ไลฟ์โชว์สุดล้ำแห่งอนาคตที่ไม่เหมือนใครที่พร้อมเสิร์ฟให้กับแฟนๆ ชาวไทย ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายนนี้ ที่ UOB LIVE รับรองได้เลยว่าทุกวินาทีจะเต็มไปด้วยพลัง ดนตรีสุดเร้าใจ แสงสีสุดอลังการ และพลังแห่งโลกดิจิทัลอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่คอนเสิร์ต แต่คือปรากฏการณ์ระดับโลกที่เฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์ทางดิจิทัลและวัฒนธรรมป๊อปรูปแบบใหม่ เตรียมพบกับโชว์สุดมันส์ โปรดักชันตระการตา และเซตลิสต์ที่อัดแน่นไปด้วยเพลงฮิตที่แฟนๆ รอคอย โดย Hatsune Miku ที่เริ่มต้นมาจากซอฟต์แวร์สร้างเสียงร้องที่พัฒนาโดย Crypton Future Media, INC. ตอนนี้ได้กลายเป็นไอคอนระดับโลกที่มีแฟนคลับหลงใหลนับล้านทั่วโลกแล้ว ดังนั้นไม่ควรพลาด!!งานนี้จัดโดยและเปิดขายบัตรสำหรับงาน HATSUNE MIKU EXPO 2025 in Bangkok เร็วๆ นี้!UOB Pre-Sale: เริ่มเปิดขายบัตรในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2568 เวลา 12.00 น.Public Sale: เริ่มเปิดขายบัตรในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2568 เวลา 12:00 น.บัตรราคาเริ่มต้นที่ 3,200 บาท จำหน่ายผ่านทาง Ticketmelon.com ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนตัวยงของ Miku มายาวนาน หรือเพิ่งรู้จักเธอเป็นครั้งแรก โอกาสพิเศษแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด!การกลับมาของตำนานกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง — แล้วพบกันที่ MIKU EXPO 2025 กรุงเทพฯ!ตารางทัวร์ HATSUNE MIKU EXPO 2025 ทั่วเอเชียNovember 5 Bangkok UOB LiveNovember 8 Hong Kong AsiaWorld-ArenaNovember 12 Jakarta Tennis Indoor SenayanNovember 16 Manila SM Mall of Asia ArenaNovember 19 Singapore The Star TheatreNovember 22 Kuala Lumpur Idea Live KLNovember 29 Seoul Hwajeong Gymnasium