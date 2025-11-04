"Resident Evil" ประกาศคอลแลบส์ BABYMETAL ฉลองครอบรอบ 30 ปี!

Capcom ประกาศความร่วมมือระหว่าง Resident Evil กับ BABYMETAL วงดนตรีไอดอลเมทัลสัญชาติญี่ปุ่น เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของซีรีส์ Resident Evil โดยจะมีการวางจำหน่ายสินค้าคอลแลบส์พิเศษในปี 2026
ในวิดีโอทีเซอร์ที่ปล่อยออกมา ตัวละคร Lady Dimitrescu จาก Resident Evil Village ปรากฏตัวเพื่อแจ้งข่าว โดยเธอกล่าวว่า "Resident Evil และ BABYMETAL จะปล่อยสินค้าคอลแลบส์พิเศษเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี" โดยสินค้าจะวางจำหน่ายในปี 2026 แต่ยังไม่มีรายละเอียดสินค้าแน่ชัด
ในปี 2026 นอกจากจะเป็นวาระครบรอบ 30 ปีของ Resident Evil แล้ว Resident Evil Requiem เกมใหม่ล่าสุดของซีรีส์ยังมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2026 บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 และ PC อีกด้วย
