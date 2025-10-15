"Nintendo eShop" ไทยพร้อมเปิดให้บริการ 18 พฤศจิกายนนี้!

Nintendo ประกาศว่าจะเริ่มให้บริการ Nintendo eShop และ Nintendo Switch Online สำหรับ Nintendo Switch 2 และ Nintendo Switch ในตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 18 พฤศจิกายน เป็นต้นไป
ใน Nintendo eShop ผู้เล่นจะสามารถซื้อและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เกม, Downloadable content (AOC), Pass สำหรับ Nintendo Switch Online และอีกมากมาย
เมื่อสมัครสมาชิก Nintendo Switch Online นอกจากจะสนุกกับการเล่นแบบแข่งขันหรือร่วมมือกันผ่านออนไลน์ได้แล้ว ยังสามารถเล่นเกมหลากหลายจากเครื่องเล่นเกม Nintendo รุ่นก่อน รวมถึงเกมพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้น นอกจากนี้ ยังใช้ฟีเจอร์ Save Data Cloud และฟีเจอร์อื่น ๆ ได้ด้วย ช่วยให้การใช้งาน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 สนุกและสะดวกยิ่งขึ้น
รายละเอียดเกี่ยวกับบริการที่จะเปิดให้ใช้งานจะประกาศเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้ สามารถติดตามได้ที่ https://www.nintendo.com/th/news/list
