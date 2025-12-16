เปิดตัวเกมใหม่จากผู้สร้าง "Left 4 Dead" เลิกยิงผี หันมายิงเอเลี่ยน

ผลงานเกมชูตติ้งอ้ายมาสี่คนไตเติ้ลใหม่ล่าสุดของคุณ "ไมค์ บูธ" ที่จะให้ผู้เล่นตายแล้วตายอีกเพื่อพิทักษ์ปกป้องโลกจากการรุกรานของต่างดาว
Sony Interactive Entertainment จับมือสตูดิโอ Bad Robot Games ร่วมกันประกาศเปิดตัว 4:LOOP โปรเจกต์เกมแนวยิง Co-op มุมมองบุคคลที่สามไอพีใหม่แกะกล่อง ที่ว่าด้วยเรื่องราวศึกสงครามระหว่างมวลมนุษยชาติและเอเลี่ยนต่างดาว
ตัวเกมถือเป็นผลงานชิ้นล่าสุดของ "ไมค์ บูธ" (Mike Booth) เกมดีไซน์เนอร์คนดังที่เคยสร้างแฟรนไชส์ Left 4 Dead มาก่อน ซึ่งการกลับมาหนนี้เขายังคงรักษาเสน่ห์เกมเพลย์ยิงต่อสู้แบบร่วมมือกัน 4 ผู้เล่นเอาไว้เหมือนเช่นเดิม แต่ต่างกันตรงที่คราวนี้เราจะได้ติดลูปทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่านับครั้งไม่ถ้วน ตายแล้วเกิดใหม่ว่ายวนจนกว่าจะสามารถปกป้องโลกได้สำเร็จ
เกม "4:LOOP" เตรียมแผนพัฒนาลงให้เล่นกันบนทั้งเครื่องคอนโซล PlayStation 5 และ PC ส่วนกำหนดวันวางจำหน่ายนั้นยังไม่ได้ระบุ
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
