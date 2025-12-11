Garena Delta Force พร้อมเปิดศึกอีสปอร์ตโหมด Warfare 20v20 แล้ววันนี้

Garena Delta Force พร้อมเปิดศึก 2025 Delta Force Invitational: Warfare ครั้งแรกของโหมด Warfare 20v20 ที่รวมสุดยอด 8 ทีมจากทั่วโลกมาดวลกัน เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ เริ่มแข่งอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้
ทั้ง 8 ทีมที่มาร่วมประชันใน "2025 Delta Force Invitational: Warfare" ประกอบด้วย Teng Long, ToxidoNxG (จากประเทศไทย), Hostile Response, DNI, RRQ x 7SINS, No Mercy, RLF Rapid Lofi, และ Project One ซึ่งจะเข้าร่วมแข่งขันอย่างเข้มข้นตลอด 4 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2068 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เริ่มถ่ายทอดสดทุกวัน เวลา 12:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) โดยเริ่มจากการแข่งขันรอบเพลย์ออฟ (Playoff)เป็นเวลา 3 วัน ก่อนเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้าย ซึ่งประกอบด้วยการแสดงพักครึ่ง (Halftime Show) และศึกตัดสินรอบชิงชนะเลิศ (Grand Final) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2568
ทัวร์นาเมนต์นี้จัดขึ้นโดย Garena และ Team Jade นับเป็นก้าวสำคัญของ DeltaForc ในการขยายตัวด้านอีสปอร์ต โดยมุ่งเน้นการแข่งขันในรูปแบบ Warfare ขนาดใหญ่ ซึ่งจะนำเสนอการรบของทหารราบ ยานพาหนะหลากหลายประเภท อาทิ รถถัง เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินเจ็ต รวมถึงเกมเพลย์เชิงกลยุทธ์จากระบบคลาสที่ไม่เหมือนใคร
แฟนเกม Garena Delta Force สามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม พร้อมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางช่องทางของ Garena Delta Force TH ผ่าน Facebook: Garena Delta Force TH, YouTube: Garena Delta Force Thailand, และ TikTok: Garena Delta Force TH
