"ดอน ลี" ตบเท้าแลกหมัด ไอพีใหม่จากผู้สร้างซีรีย์ ยากูซ่า

ดาราหนังแอ็คชั่นเชื้อสายเกาหลี เตรียมบุกอัดแก๊งค์อันธพาลแห่งย่านคาบูกิโจ ในผลงานเกมใหม่สดซิงของคุณ "โทชิฮิโระ นาโกชิ" ที่ยกระดับเสริมเขี้ยวเล็บไปอีกขั้นด้วยคมดาบและกระสุนปืน
Nagoshi Studio ทีมพัฒนาที่นำโดย "โทชิฮิโระ นาโกชิ" ผู้ให้กำเนิดแฟรนไชส์ Yakuza ล่าสุดได้ออกมาประกาศเปิดตัว Gang of Dragon โปรเจกต์เกมไตเติ้ลใหม่แนวแอ็คชั่นผจญภัยที่ถูกเซตฉากเหตุการณ์ขึ้นในย่านแสงสียามราตรีของประเทศญี่ปุ่น โดยตัวเกมมีแผนพัฒนาลงให้เล่นกันบนเครื่องพีซีผ่าน Steam ในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นๆนั้นจะเผยให้ทราบในภายหลัง
ผู้เล่นจะได้สวมบทบาท "ชิน จี ซอง" (Shin Ji-seong)สมาชิกระดับสูงแห่งแก๊งค์อาชญากรรมเกาหลีที่ตั้งอยู่ในย่านคาบูกิโจ นำแสดงโดยซุปตาร์แถวหน้าของเอเชียอย่าง "มา ดงซอก" หรือที่พวกเรารู้จักกันในชื่อ "ดอน ลี"โดยเราจะได้ท่องผจญภัยสำรวจท้องถนนของชินจูกุ ท่ามกลางไฟสงครามความขัดแย้งระหว่างแก๊งค์ใต้ดินที่ผลักดันให้ ชิน ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายและความหมายของการมีชีวิต
เกมเพลย์แอ็คชั่นต่อสู้จะถูกนำเสนอถ่ายทอดผ่านมุมมองบุคคลที่สาม ซึ่งนอกเหนือจากพละกำลังแรงหมัดต่อยคนหลับแล้ว ตัวละครเอกยังสามารถใช้ดาบเข้าจู่โจมศัตรู ควักปืนออกมาเล็งยิงอย่างแม่นยำ รวมไปถึงยังมีฉากแอ็คชั่นขณะขับยานพาหนะให้แฟนๆได้ตื่นเต้นกันอีกด้วย
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
