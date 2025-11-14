"Yakuza Kiwami 2" พร้อมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2 แล้ว!

SEGA ประกาศวางจำหน่าย "Yakuza Kiwami 2" เกมแอ็กชันผจญภัยบน Nintendo Switch 2 พร้อมเปิดตัว The Yakuza Series Starter Pack รวมเกม Yakuza Kiwami ทั้งสองภาค พร้อมวางจำหน่ายแล้วเช่นกัน
Yakuza Kiwami 2 คือเกมแอ็กชันผจญภัยที่ดำเนินเรื่องราวโดยมีการต่อสู้ที่มีชีวิตเป็นเดิมพันระหว่าง คาซึมะ คิริว ชายผู้เป็นตำนานซึ่งครั้งหนึ่งได้รับสมญานาม "มังกรแห่งโดจิมะ" กับ ริวจิ โกดะ ยากูซ่าที่แข็งแกร่งที่สุดผู้ได้รับสมญานามว่า "มังกรแห่งคันไซ" เป็นศูนย์กลางของเรื่องในย่านเริงรมย์สองเมืองอย่างคามุโรโจที่โตเกียวและโซเตนโบริที่โอซาก้า นอกเหนือจากฉากดำเนินเรื่องที่ทั้งน่าตื่นเต้นและถูกอัปสเกลขึ้นแล้ว ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับคอมบิเนชันการต่อสู้และ Heat Action ของคิริว กับการต่อสู้ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความตื่นตาตื่นใจที่ไม่ว่าใครก็สนุกได้
อีกทั้งยังมีฉากเสริม "ความจริงของโกโร่ มาจิมะ" ที่มีโกโร่ มาจิมะ มาเป็นตัวละครให้เล่นได้บรรจุไว้อีกด้วย ในฉากเสริมนี้จะทำให้รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่าง "Yakuza" กับ "Yakuza 2" ได้
■Yakuza Kiwami ผลงานฟูลรีเมกภาคที่ 1 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งตำนานของคาซึมะ คิริวเองก็วางจำหน่ายแล้ว
Yakuza Kiwami เป็นผลงานฟูลรีเมกที่พัฒนาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่อง, รูปแบบการเล่น, งานภาพ, เสียง และเทคโนโลยี โดยมีต้นแบบมาจาก Yakuza ภาคแรกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์ เน้นรายละเอียดที่ "การต่อสู้จริง" ที่เกิดขึ้นริมถนนในย่านเริงรมย์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ควบคุมได้ง่ายและไม่ว่าใครก็สนุกกับแอ็กชันสุดมันส์ได้ นอกจากนี้ยังอัดแน่นไปด้วยองค์ประกอบที่สนุกยิ่งกว่าตัวเกมหลักอย่างมินิเกมอีกด้วย
"Yakuza Kiwami 2" และ "The Yakuza Series Starter Pack" พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch 2 และเตรียมวางจำหน่ายบน PlayStation 5 และ Xbox Series X|S ในวันที่ 8 ธันวาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami/asia_en/
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*