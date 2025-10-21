"Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" เผยวิดีโอการต่อสู้สองตัวเอกต่างสไตล์!

SEGA เผยวิดีโอ 2 คลิปใหม่ของเกม "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" นำเสนอสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกันของระหว่าง "คิริว คาซึมะ" กับ "โยชิทากะ มิเนะ" โดยตัวเกมจะวางจำหน่ายบนคอนโซลและพีซีในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2026
ใน Yakuza Kiwami 3 ตัวเอกคาซึมะ คิริว สามารถสลับใช้สองสไตล์การต่อสู้ ได้แก่ Dragon of Dojima ซึ่งเป็นสไตล์การต่อสู้แบบทะเลาะวิวาทที่ดุดันและทรงพลัง กับ Ryukyu ซึ่งเป็นสไตล์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะการใช้อาวุธดั้งเดิมของโอกินาว่า
ส่วนโยชิทากะ มิเนะ ที่สามารถบังคับได้ใน Dark Ties นั้นมีสไตล์การต่อสู้ที่ดูเท่และมีเอกลักษณ์โดยอิงจากชูตบ็อกซิ่ง พร้อมทั้งสามารถใช้ Dark Awakening (การตื่นรู้แห่งความมืด) เพื่อปลดปล่อยพลังด้านมืดที่อยู่ภายในได้
■Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties เป็นเกมที่สร้างขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ "ตำนานที่เปลี่ยนไป ประวัติศาสตร์บทใหม่" โดยรวมสองเกมไว้ในเซ็ตเดียว ได้แก่ Yakuza Kiwami 3 ซึ่งเป็นการรีเมกจาก Yakuza 3 ที่วางจำหน่ายครั้งแรกในปี 2009 และ Dark Ties เกมใหม่ที่มีเนื้อเรื่องออริจินัลใหม่หมด
ใน Yakuza Kiwami 3 จะเล่าเรื่องราวของคาซึมะ คิริว ตัวเอกผู้แบกรับสายสัมพันธ์มากมาย และต่อสู้ไม่หยุดเพื่อปกป้องสิ่งสำคัญของเขา เกมได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในทุกด้าน ทั้งฉากเมืองโอกินาว่าและโตเกียวที่สมจริงมากขึ้น แอ็กชันการต่อสู้ที่ทรงพลังกว่าเดิม ฉากดราม่าที่เพิ่มเข้ามาเพื่อขยายเนื้อเรื่อง และคอนเทนต์มินิเกมที่เต็มไปด้วยความท้าทาย
ส่วน Dark Ties เป็นเกมที่มีโยชิทากะ มิเนะ ศัตรูตัวฉกาจของคิริวเป็นตัวเอก เล่าเรื่องราวเส้นทางชีวิตสุดดราม่าของมิเนะ จากอดีตประธานบริษัทสตาร์ตอัป สู่การก้าวเท้าเข้าสู่โลกของยากูซ่า
ในเกม Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties ผู้เล่นจะได้สัมผัสดราม่าอันร้อนแรงของลูกผู้ชายทั้ง 2 คนอย่างคิริวและมิเนะ แบบครบจบในเกมเดียว
"Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" จะวางจำหน่ายบน PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2026 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/asia_en/
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*