"Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" เผยเบื้องหลังการสร้างของคุณทาคายะ คุโรดะ!

SEGA เผยวิดีโอเบื้องหลังการสร้างของคุณทาคายะ คุโรดะ ผู้รับบทคาซึมะ คิริวใน Yakuza Kiwami 3 ลงบน YouTube ของเกม Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties ซึ่งมีกำหนดวางจาหน่ายบน PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2026
ในวิดีโอจะเผยให้เห็นสภาพภายในบูธระหว่างการประชุมและการถ่ายทำ คุณคุโรดะจะมาเล่าถึงความในใจของตัวเองที่มีต่อความท้าทายในการถ่ายทำและความรู้สึกต่อผลงาน อนึ่ง ในวิดีโอนี้มีการสปอยล์เนื้อหาอยู่เป็นจำนวนมาก โปรดระวังว่าจะมีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ที่ได้เล่น Like a Dragon 3 มาแล้ว
■ ตัวละครที่ปรากฏ
อดีตประธานรุ่นที่สี่ของกลุ่มโตโจ คาซึมะ คิริว (รับบทโดย : ทาคายะ คุโรดะ)
อดีตยากูซ่าในตำนานฉายา "มังกรแห่งโดจิมะ" เป็นคนมีความยุติธรรมจนได้รับความไว้วางใจจากผู้คนมากมาย ปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างสงบที่สถานสงเคราะห์เด็ก "อาซากาโอะ" ในโอกินาวะ ร่วมกับฮารุกะและเด็ก ๆ อีก 8 คน ทว่าเขากลับถูกลากเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเรื่องที่ดิน และทำให้ต้องกลับเข้าไปสู่การต่อสู้อีกครั้ง
■Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties เป็นเกมที่สร้างขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ "ตำนานที่เปลี่ยนไป ประวัติศาสตร์บทใหม่" โดยรวมสองเกมไว้ในเซ็ตเดียว ได้แก่ Yakuza Kiwami 3 ซึ่งเป็นการรีเมกจาก Yakuza 3 ที่วางจาหน่ายครั้งแรกในปี 2009 และ Dark Ties เกมใหม่ที่มีเนื้อเรื่องออริจินัลใหม่หมด
ใน Yakuza Kiwami 3 จะเล่าเรื่องราวของคาซึมะ คิริว ตัวเอกผู้แบกรับสายสัมพันธ์มากมาย และต่อสู้ไม่หยุดเพื่อปกป้องสิ่งสำคัญของเขา เกมได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในทุกด้าน ทั้งฉากเมืองโอกินาว่าและโตเกียวที่สมจริงมากขึ้น แอ็กชันการต่อสู้ที่ทรงพลังกว่าเดิม ฉากดราม่าที่เพิ่มเข้ามาเพื่อขยายเนื้อเรื่อง และคอนเทนต์มินิเกมที่เต็มไปด้วยความท้าทาย
ส่วน Dark Ties เป็นเกมที่มีโยชิทากะ มิเนะ ศัตรูตัวฉกาจของคิริวเป็นตัวเอก เล่าเรื่องราวเส้นทางชีวิตสุดดราม่าของมิเนะ จากอดีตประธานบริษัทสตาร์ตอัป สู่การก้าวเท้าเข้าสู่โลกของยากูซ่า
ในเกม Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties ผู้เล่นจะได้สัมผัสดราม่าอันร้อนแรงของลูกผู้ชายทั้ง 2 คนอย่างคิริวและมิเนะ
แบบครบจบในเกมเดียว
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties มีกำหนดวางจาหน่ายบน PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2026 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/asia_en/
