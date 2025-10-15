Tencent เปิดตัวเกมหลอนเล่นฟรี ยิงทั้งผี ยิงทั้งคน

ผลงานฟรีทูเพลย์ไตเติ้ลใหม่ล่าสุดจากค่าย Tencent Games ที่ผู้เล่นต้องแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงวัตถุลึกลับออกมาจากขุมนรกต่างมิติ
Tencent Games ร่วมกับทีมพัฒนาในสังกัด Grey State Studio ออกมาประกาศเปิดตัว Rules of Engagement: The Grey State เกมแนวชูตติ้งแทคติคัลมุมมองบุคคลที่หนึ่งออนไลน์ฟรีทูเพลย์ ที่มีแผนกำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2026 บนเครื่องพีซีผ่านแพลตฟอร์ม Steam และ Epic Games Store
ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น Strider หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ถูกองค์กรลับจ้างวานให้ย่างกรายเข้าไปยัง The Grey State มิติพิศวงที่ไม่มั่นคงและเต็มไปด้วยเหล่าอสูรกาย โดยภารกิจหลักของเรามีเพียงอย่างเดียวนั่นคือการฉกชิง The Vertex วัตถุโบราณเลอค่าที่อยู่ใจกลางแดนนรกแห่งนี้แล้วเอาชีวิตรอดกลับออกมาให้ได้
รูปแบบการเล่นจะเป็นลักษณะ PvPvE ที่ผู้เล่นต้องต่อสู้กับสัตว์ประหลาดสุดสยองที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสื่อภาพยนตร์ นิยาย และตำนานเรื่องเล่าขานต่างๆ ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามปกป้องสมบัติของตนจากทีมผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่หมายแย่งชิงทุกสิ่งไปจากคุณ โดยเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงจุดๆหนึ่งตัวเกมจะให้เราตัดสินใจว่าจะเลือกถอนกำลัง ณ จุดปลอดภัยไปพร้อมกับของเท่าที่มีหรือเลือกเสี่ยงเดิมพันทุกอย่างไปรอดักตีผู้เล่นคนอื่นที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของทุกๆทีม
สำหรับ 3 คลาสตัวละครเริ่มต้นที่เผยยืนยันมาแล้วก็จะมี Sledge หน่วยทหารอาวุธหนักผู้มาพร้อมโล่ป้องกันกับค้อนเหล็กเอาไว้ทุบทำลายข้าวของ, Phantom หน่วยสอดแนมลอบเร้นที่สามารถล่องหนหายตัวได้ดั่งใจนึก และสุดท้าย Pyro หน่วยผจญเพลิงผู้มาพร้อมปืนพ่นไฟเผาผลาญทุกสิ่ง โดยทีมพัฒนาสัญญาว่าทุกคลาสจะสามารถอัพเกรดเสริมประสิทธิภาพได้จากการเล่นปกติเท่านั้น และสินค้าที่วางขายในร้านจะเป็นแค่พวก Cosmetic ของประดับตกแต่งที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อเกมเพลย์
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
