"Terminator 2D: No Fate" ย้อนรอยฅนเหล็กในแบบพิกเซล 12 ธ.ค.

เตรียมสวมวิญญาณหญิงแกร่งและหุ่นเหล็ก T-800 เดินหน้าต่อสู้ผจญภัยผ่านฉากซีนภาพยนตร์ในตำนานสุดตราตรึงแห่งยุค 90
Reef Entertainment ร่วมกับทีมพัฒนา Bitmap Bureau ปล่อยเทรลเลอร์เตรียมพร้อมวางจำหน่าย Terminator 2D: No Fate ผลงานเกมแนวแอ็คชั่นอาร์เขตสไตล์ภาพกราฟิกพิกเซลอาร์ต ที่ให้ผู้เล่นย้อนกลับไปสัมผัสเหตุการณ์ในหนัง Terminator 2: Judgment Day อีกครั้ง เมื่อชะตากรรมของมวลมนุษยชาติสามารถเปลี่ยนผันไปตามการตัดสินใจของคุณ
ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นทั้ง "ซาราห์ คอนเนอร์" และหุ่นเหล็กอาร์โนลด์ T-800 ในภารกิจหยุดยั้งหุ่นเหล็กไหล T-1000 ที่สกายเน็ตส่งตัวย้อนเวลากลับมาสังหารพวกเขา หรือจะนำกลุ่มกองกำลังต่อต้านในฐานะ "จอห์น คอนเนอร์" เข้าปะทะเปิดศึกทำสงครามกับกองทัพจักรกลในโลกยุคอนาคต
โดยตัวเกมจะมีทั้งฉากที่หยิบมาจากภาพยนตร์ต้นฉบับ อาทิ ฉากไล่ล่าบนมอเตอร์ไซค์ที่วัยรุ่นยุคนั้นจำกันได้ขึ้นใจ, ฉากต่อสู้ในบาร์ด้วยร่างเปลือยเปล่า, ฉากหลบหนีออกจากโรงพยาบาลบ้าของซาราห์ รวมไปถึงฉากลับออริจินอลสดใหม่ที่ถูกสร้างมาเพื่อตัวเกม ซึ่งทางผู้สร้างระบุว่านอกจากฉากจบดั้งเดิมแล้วยังมีฉากจบอื่นๆอีกหลากหลายรูปแบบรอให้เราไปค้นพบ
ภายในเกมจะบรรจุโหมดการเล่นเอาไว้มากมาย ไล่ตั้งแต่ Story Mode, Arcade Mode, Infinite Mode, Boss Rush, Mother of the Future ไปจนถึง Level Training เพื่อให้ผู้เล่นสนุกดื่มด่ำไปกับเกมเพลย์แอ็คชั่นเตะต่อยสลับยิงและซาวด์ดนตรีประกอบสุดคลาสสิคที่ชวนให้แฟนๆหายคิดถึง
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
steam
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*