"เบลค ไลฟ์ลี" งานเข้า! คลิปใหม่โผล่ "บัลโดนี" แฉเธอเป็นคนด้นจูบเองในฉากถูกตัดจาก It Ends With Us

บัลโดนี กล่าวหา เบลค ไลฟ์ลี เป็นคนด้นจูบเองในฉากที่ถูกตัดออกจาก It Ends With Us เผยคลิปหลักฐานกลางศึกคดีล่วงละเมิดทางเพศ
ทนายของจัสติน บัลโดนีออกมาอ้างว่า เบลค ไลฟ์ลีเป็นผู้ “ด้นสดฉากจูบ” เอง ในคลิปเบื้องหลังฉากที่ถูกตัดออกจากภาพยนตร์ It Ends With Us ซึ่งถูกเปิดเผยเป็นหลักฐานใหม่ในคดีฟ้องร้องระหว่างทั้งสองฝ่าย ท่ามกลางข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศที่ยังคงยืดเยื้อ
คลิปดังกล่าวยาวประมาณหนึ่งนาที ถูกยื่นเป็นเอกสารประกอบคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาโดยไม่ต้องไต่สวน (summary judgment) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน โดยเป็นฉากในโรงพยาบาลที่ตัวละครของทั้งคู่มีโมเมนต์จูบสั้น ๆ ระหว่างการถ่ายทำในเดือนพฤษภาคม 2023
ทีมกฎหมายของบัลโดนีระบุว่า ไลฟ์ลี “เป็นผู้ควบคุมฉากดังกล่าว” และเป็นผู้ “เพิ่มฉากจูบเข้ามาเองทุกเทก แม้ว่าเดิมในบทจะไม่มีฉากจูบก็ตาม”
ก่อนหน้านี้ ไลฟ์ลีวัย 38 ปี ได้ฟ้องบัลโดนีวัย 41 ปี และทีมงานหลายรายในข้อหาการล่วงละเมิดและตอบโต้ทางอาชีพ โดยหนึ่งในเงื่อนไขที่เธอตั้งไว้ก่อนกลับมาถ่ายทำหลังการนัดหยุดงานของฮอลลีวูดคือ “ห้ามมีการด้นสดฉากจูบอีก”
ทนายของบัลโดนีให้เหตุผลว่า คลิปใหม่แสดงให้เห็นว่าไลฟ์ลีเองก็เคยมีการจูบที่ไม่ได้เขียนในบทก่อนหน้านั้นเช่นกัน PEOPLE ได้ติดต่อทีมตัวแทนของไลฟ์ลีแล้วเพื่อขอความเห็นเพิ่มเติม
ในคดีมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ที่บัลโดนียื่นฟ้องในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งต่อมาถูกผู้พิพากษายกฟ้อง ทนายของเขาเคยยืนยันว่าฉากจูบทั้งหมดก่อนการหยุดงานเป็นฉากที่ถูกเขียนในบทแล้วทั้งสิ้น แต่ตอนนี้กลับอ้างว่าฉากโรงพยาบาลที่เห็นในคลิปนั้นถูกถ่ายทำเมื่อ 19 พฤษภาคม 2023 ก่อนการนัดหยุดงานเช่นกัน
ด้านทนายของไลฟ์ลีระบุในเอกสารยื่นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนว่า พวกเขามี “หลักฐานจำนวนมาก” ที่ชี้ถึงการตอบโต้เธอ โดยอ้างว่ามี “เนื้อหาในทางลบ” เกี่ยวกับเธอถูกเผยแพร่และขยายผลโดยทีมงานที่ถูกร้องฟ้อง
ทนายของบัลโดนี เบรียน ฟรีดแมน ออกแถลงการณ์เมื่อ 4 พฤศจิกายนว่า พวกเขา “มุ่งเน้นที่ข้อกล่าวหาของไลฟ์ลีอย่างเต็มที่” และ “พร้อมพิสูจน์ความจริงในทุกช่องทางทางกฎหมายและข้อเท็จจริง”
การพิจารณาคดีเต็มรูปแบบถูกกำหนดไว้ในเดือนมีนาคมปีหน้า โดยทั้งบัลโดนีและไลฟ์ลีมีกำหนดขึ้นให้การต่อศาล