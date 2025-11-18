xs
"เบลค ไลฟ์ลี" งานเข้า! คลิปใหม่โผล่ "บัลโดนี" แฉเธอเป็นคนด้นจูบเองในฉากถูกตัดจาก It Ends With Us

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บัลโดนี กล่าวหา เบลค ไลฟ์ลี เป็นคนด้นจูบเองในฉากที่ถูกตัดออกจาก It Ends With Us เผยคลิปหลักฐานกลางศึกคดีล่วงละเมิดทางเพศ

ทนายของจัสติน บัลโดนีออกมาอ้างว่า เบลค ไลฟ์ลีเป็นผู้ “ด้นสดฉากจูบ” เอง ในคลิปเบื้องหลังฉากที่ถูกตัดออกจากภาพยนตร์ It Ends With Us ซึ่งถูกเปิดเผยเป็นหลักฐานใหม่ในคดีฟ้องร้องระหว่างทั้งสองฝ่าย ท่ามกลางข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศที่ยังคงยืดเยื้อ

คลิปดังกล่าวยาวประมาณหนึ่งนาที ถูกยื่นเป็นเอกสารประกอบคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาโดยไม่ต้องไต่สวน (summary judgment) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน โดยเป็นฉากในโรงพยาบาลที่ตัวละครของทั้งคู่มีโมเมนต์จูบสั้น ๆ ระหว่างการถ่ายทำในเดือนพฤษภาคม 2023

ทีมกฎหมายของบัลโดนีระบุว่า ไลฟ์ลี “เป็นผู้ควบคุมฉากดังกล่าว” และเป็นผู้ “เพิ่มฉากจูบเข้ามาเองทุกเทก แม้ว่าเดิมในบทจะไม่มีฉากจูบก็ตาม”


ก่อนหน้านี้ ไลฟ์ลีวัย 38 ปี ได้ฟ้องบัลโดนีวัย 41 ปี และทีมงานหลายรายในข้อหาการล่วงละเมิดและตอบโต้ทางอาชีพ โดยหนึ่งในเงื่อนไขที่เธอตั้งไว้ก่อนกลับมาถ่ายทำหลังการนัดหยุดงานของฮอลลีวูดคือ “ห้ามมีการด้นสดฉากจูบอีก”

ทนายของบัลโดนีให้เหตุผลว่า คลิปใหม่แสดงให้เห็นว่าไลฟ์ลีเองก็เคยมีการจูบที่ไม่ได้เขียนในบทก่อนหน้านั้นเช่นกัน PEOPLE ได้ติดต่อทีมตัวแทนของไลฟ์ลีแล้วเพื่อขอความเห็นเพิ่มเติม

ในคดีมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ที่บัลโดนียื่นฟ้องในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งต่อมาถูกผู้พิพากษายกฟ้อง ทนายของเขาเคยยืนยันว่าฉากจูบทั้งหมดก่อนการหยุดงานเป็นฉากที่ถูกเขียนในบทแล้วทั้งสิ้น แต่ตอนนี้กลับอ้างว่าฉากโรงพยาบาลที่เห็นในคลิปนั้นถูกถ่ายทำเมื่อ 19 พฤษภาคม 2023 ก่อนการนัดหยุดงานเช่นกัน

ด้านทนายของไลฟ์ลีระบุในเอกสารยื่นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนว่า พวกเขามี “หลักฐานจำนวนมาก” ที่ชี้ถึงการตอบโต้เธอ โดยอ้างว่ามี “เนื้อหาในทางลบ” เกี่ยวกับเธอถูกเผยแพร่และขยายผลโดยทีมงานที่ถูกร้องฟ้อง

ทนายของบัลโดนี เบรียน ฟรีดแมน ออกแถลงการณ์เมื่อ 4 พฤศจิกายนว่า พวกเขา “มุ่งเน้นที่ข้อกล่าวหาของไลฟ์ลีอย่างเต็มที่” และ “พร้อมพิสูจน์ความจริงในทุกช่องทางทางกฎหมายและข้อเท็จจริง”

การพิจารณาคดีเต็มรูปแบบถูกกำหนดไว้ในเดือนมีนาคมปีหน้า โดยทั้งบัลโดนีและไลฟ์ลีมีกำหนดขึ้นให้การต่อศาล




