เปิดแฟ้มลับ! ‘บลู Files หมาเฝ้าปั๊ม’ น้องหมายอดนักสืบที่รู้ลึกรู้จริงเรื่องรถและน้ำมัน

คุณเคยสับสนกับข้อมูลมากมายในโลกโซเชียลไหม? “ฝนตกทำให้น้ำซึมเข้าถังน้ำมันจริงหรือ?”, “ต้องวอร์มเครื่องยนต์นาน ๆ ก่อนออกรถถึงจะดี?”, หรือ “เติมน้ำมันตอนใกล้หมดถังคุ้มกว่าจริงไหม?”
ในยุคที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย แต่ความจริงกลับหายาก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) หรือ “โออาร์” (OR) จึงไม่นิ่งนอนใจ ลุกขึ้นมาปฏิวัติความเชื่อผิด ๆ ด้วยการส่ง E-book “บลู Files: แฟ้มลับ หมาเฝ้าปั๊ม” ออกมาเป็นตัวช่วยสำคัญ นี่ไม่ใช่แค่คู่มือธรรมดา แต่คืออาวุธลับแห่งความรู้ที่จะเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องรถและน้ำมันของคุณให้ถูกต้อง เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและมีความสุข โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีการเดินทางสูง
สวมวิญญาณนักสืบ กับ “เจ้าบลู” ไขปริศนาความเชื่อผิด ๆ
ลืมคู่มือรถยนต์ที่เต็มไปด้วยตัวหนังสือชวนง่วงไปได้เลย เพราะหัวใจสำคัญของ E-book เล่มนี้อยู่ที่การนำเสนอในรูปแบบ “การ์ตูนสืบสวนสอบสวน” ที่อ่านสนุกและเข้าใจง่าย โดยมีตัวเอกคือ “บลู” น้องหมายอดนักสืบประจำ PTT Station ที่จะพาคุณไปไขคดี “จับผิดความเชื่อ” ยอดฮิต โดยเนื้อหาภายในถูกแบ่งออกเป็น Case Files ที่เจาะลึกประเด็นที่คนไทยมักเข้าใจคลาดเคลื่อน เช่น
- ความเชื่อเรื่องฝนตกทำให้น้ำผสมในน้ำมัน
- เทคนิคการเติมน้ำมันและความเชื่อเรื่องการวอร์มเครื่องยนต์
- การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เติมน้ำมันผิดประเภท หรือน้ำมันใกล้หมดถัง
- หากมีน้ำผสมในน้ำมัน รถจะมีอาการอย่างไรและต้องทำอย่างไร
ทั้งนี้ ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมเชื้อเพลิงสะอาดและพลังงานประยุกต์ (วชม.) สถาบันนวัตกรรม ปตท. ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า ท่ามกลางข้อมูลมากมายที่เราค้นหาได้ทางออนไลน์ หรือต่อให้ไม่กดค้นหา ก็มักจะมีข้อมูลต่าง ๆ ส่งเข้ามาให้เราเสมอ ๆ จนยากจะแยกแยะว่าอะไรจริงหรือเท็จ โดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัวอย่างการใช้รถ ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่คัดกรอง “ความจริง” มาให้คุณแล้ว
มั่นใจได้ทุกหยด! ข้อมูลลึกจากกูรูตัวจริง พร้อมตารางดูแลรถท้ายเล่ม
ความน่าเชื่อถือคือสิ่งที่ “Blue Files” ให้ความสำคัญสูงสุด ข้อมูลทุกบรรทัดไม่ได้ถูกเขียนขึ้นลอย ๆ แต่ผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องเชิงเทคนิคตามมาตรฐานสากล
เบื้องหลังความรู้เหล่านี้คือการผนึกกำลังของ “ทีมแกร่ง” จากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ได้แก่ 1.สถาบันนวัตกรรม ปตท. ผู้มีประสบการณ์พัฒนาสูตรน้ำมันมากว่า 30 ปี 2.ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพและวิจัยผลิตภัณฑ์ (วคธ.) โออาร์ ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการและรถ Mobile LAB ที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันตั้งแต่โรงกลั่นจนถึงหัวจ่าย
นายไพศาล สมบูรณ์กิจชัย ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพและวิจัยผลิตภัณฑ์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ย้ำว่า E-book เล่มนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ตั้งแต่เรื่องเกรดน้ำมัน สีของน้ำมัน ไปจนถึงการเลือกชนิดน้ำมันที่เหมาะกับรถของคุณ
“จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคน มาเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำมัน การใช้น้ำมันและการใช้งานรถยนต์ที่ถูกต้องจาก E-file ที่ OR จัดทำขึ้นและเผยแพร่นี้ และหวังว่าทุก ๆ คนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และความเพลิดเพลินจากสิ่งที่ โออาร์ มอบให้ และส่งต่อหรือแชร์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้อื่นได้ต่อไป”
ความพิเศษยังไม่หมดเท่านี้! ท้ายเล่มของ E-book ยังมี “ของแถม” ที่ใช้งานได้จริง คือ ตารางการดูแลรักษารถยนต์ ที่ออกแบบมาให้คุณพิมพ์ออกมาใช้บันทึกการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยาง และเช็กระยะต่าง ๆ ได้ทันที เปรียบเสมือนเลขาส่วนตัวที่จะช่วยให้รถของคุณฟิตปั๋งอยู่เสมอ
รู้แล้วอย่าช้า รีบไปดาวน์โหลดมาติดมือถือไว้ได้เลยที่ลิงก์นี้ >> https://www.pttor.com/publications/orxkhrebook-bluefiles