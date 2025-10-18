'ฟลุ๊ค-แสงเหนือ' สาดเคมีดีเว่อร์! นำทัพนักแสดง “เรียกแด๊ดสิธาร (Your Dear Daddy)”อ่านบทครั้งแรก WERS Entertainment เตรียมเดินกล้องปลุกกระแสวาย!

เตรียมตัวนับถอยหลังรอชมกันได้เลยสำหรับแฟนๆ ซีรีส์ “เรียกแด๊ดสิธาร (Your Dear Daddy)” โดย WERS Entertainment (เวอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) และ บริษัท เมคซัมนอยซ์ จำกัด ซึ่งงานนี้หนุ่มหล่อดาวรุ่งน้องใหม่สายวายอย่าง ฟลุ๊ค-ภูสิษฐ์ ดิษฐพิสิษฐ์ และ แสงเหนือ-จิตบุณย์ งามบุณยรักษ์ ก็แท็คทีมแก๊งนักแสดงวัยรุ่นหน้าใส อาทิ นานะ-รมิตา คามิยา, เม-เมธกานต์ เอนกธนะสุวรรณ, ซีซ่าร์-ภูดิส กันนะพันธุ์, เฟย-ดีเฟ่ย ซ่าน, แก๊ป-จักริน ภูริพัฒน์, น้ำหนึ่ง สุทธิเดชานัย, เม นิศาชล ต้วมสูงเนิน พร้อมด้วย ผู้กำกับ ไรซ์-ณฐิฏ กวีกรณ์วงศ์ มาร่วมกันอ่านบทครั้งแรกเพื่อปรับจูนการแสดงและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อให้การถ่ายทำจริงมีความราบรื่นและได้ผลงานที่มีคุณภาพ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเป็นกันเอง
สำหรับการอ่านบทครั้งแรกของนักแสดงแค่เริ่มอ่านบทกันวันแรกทุกคนต่างสวมวิญญาณตัวละครในซีรีส์ได้อย่างน่ารักน่าเอ็นดู เพราะแต่ละคนส่งอารมณ์และปล่อยเคมีตอบรับกันได้อย่างเยี่ยมยอด ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าซีรีส์เรื่องนี้จะมอบความฟินให้กับผู้ชมได้อย่างแน่นอน และการเข้าถึงบทบาทกันครั้งแรกของแต่ละคู่ก็เป็นไปอย่างน่าสนใจเกิดเคมีแปลกใหม่ชวนจิ้นชวนฟินสุดฤทธิ์ นี่แค่วันอ่านบทยังชวนอมยิ้มได้ขนาดนี้ และถ้าออนแอร์เมื่อไหร่แฟนๆ เตรียมจิกหมอนขาดกระจุยกันได้เลยกับซีรีส์ “เรียกแด๊ดสิธาร (Your Dear Daddy)” เร็วๆ นี้ และสามารถติดตามความคืบหน้าของซีรีส์และภาพเบื้องหลังสุด Exclusive ได้ที่และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & X : yourdeardaddyth
#เรียกแด๊ดสิธาร #YourDearDaddy #WERSentertainment