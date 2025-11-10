สั่ง Google Flow เครื่องมือ AI สร้างวิดีโอมือโปร แค่แนบรูปต้นแบบ ป้อนคำสั่ง พร้อมใช้ทันที

กูเกิล (Google) เริ่มนำรูปแบบการใช้งานจริงของ Google Flow เครื่องมือสร้างสรรค์วิดีโอด้วย AI ระดับโปรดักชัน ที่ภายในขับเคลื่อนด้วยโมเดล Veo 3.1 สามารถนำภาพนิ่งหลายภาพ พร้อมสั่งให้ AI สร้างวิดีโอได้ต่อเนื่อง ไปจนถึงการแทนที่หรือลบวัตถุภายในวิดีโอด้วย
Thomas Iljic, Product Management Director จาก Google Labs กล่าวว่า Flow เป็นเครื่องมือที่ Google พัฒนาขึ้นโดยทำงานร่วมกับครีเอทีฟ และผู้สร้างภาพยนตร์ชั้นนำอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็น เครื่องมือสำหรับครีเอทีฟ ที่สร้างโดยครีเอทีฟ
"Flow ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแทนที่เครื่องมือตัดต่อทั้งหมด แต่มุ่งเน้นในส่วนที่ AI สามารถสร้างความโดดเด่นได้ นั่นคือการสร้างคลิป การรักษาความสอดคล้องต่อเนื่อง และการทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ที่คุณใช้อยู่"
ในการอัปเกรด Google Flow และ Veo 3.1 ในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้เพิ่มความสามารถใหม่อย่าง การป้อนคำสั่งด้วยข้อความ (Text-to-Video) ไปสู่การควบคุมที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น อย่างการการสร้างวิดีโอจากภาพอ้างอิง (Reference-to-Video)
“ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการเขียน Prompt ที่ยาวและซับซ้อนอีกต่อไป แต่สามารถใช้รูปมาแสดงให้ AI เห็นว่าต้องการอะไร โดยการอัปโหลดภาพอ้างอิงหลายๆ ภาพ อย่างตัวละคร สถานที่ และเครื่องแต่งกาย รวมถึงป้อนข้อความเสียงที่อยากให้ตัวละครเหล่านั้นพูด
นอกจากนี้ ยังสามารถใช้การอัปโหลดภาพจุดเริ่มต้น และจุดจบของคลิป เช่นภาพโกดังเก็บอาหารสัตว์ และคาวบอนขี่ม้า หรือฉากเริ่มต้นของการขับรถ ไปหยุดที่ปั้มน้ำมัน ตัว Veo 3.1 จะทำการสร้างฉากที่เหลือขึ้นมา โดยคงลักษณะเด่นของภาพที่ป้อนไว้ในจุดเริ่มต้น และฉากจบ
พร้อมกันนี้ ยังเพิ่มความสามารถอย่างการขยาย Extension จากเดิมที่ Flow สามารถสร้างวิดีโอได้ความยาว 8 วินาที ถ้าต้องการคลิปที่ต่อเนื่องกัน ก็สามารถสั่งป้อนคำสั่งขยาย ไปเรื่อยๆ ซึ่งจะทำได้ให้ฉาก และเสียงที่สอดคล้องกันต่อเนื่องไป
ฟีเจอร์ในการลบวัตถุ หรือการแทรกวัตถุในคลิป ยังเพิ่มความสมจริงมากขึ้น ด้วยการทำงานในลักษณะของการ แทรกวัตถุเข้าไปในวิดีโอ อย่างการเพิ่มลูกโป่งลอยๆ เข้าไปในภาพตัวอย่างนี้ หรือการลบยานอวกาศออกจากคลิปก็ได้เช่นเดียวกัน
สำหรับผู้ที่มีสกิลในการวาดเขียน ยังสามารถเขียนสัญลักษณ์ Doodle-to-Video เพื่อใช้การวาด หรือเขียน เพื่อกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหว หรือใช้มาร์คจุดที่ต้องการเพิ่มวัตถุ ไปบนภาพหรือคลิปที่ต้องการได้ด้วย
โลกจำลองวิดีโอด้วย “Genie"
ไม่ใช่แค่ การอัปเดตของ Flow ที่มีโมเดลใหม่อย่าง Veo 3.1 เท่านั้น เพราะ ทาง Google ยังได้เผยตัวอย่างของ "Genie" โมเดล AI ทดลองที่ยังไม่เปิดให้ใช้งานทั่วไป ซึ่งถูกเรียกว่าเป็น "Interactive Video Model" หรือ "กล้อง AI เจนเนอเรทีฟ"
โดย Genie จะเปิดให้ผู้ใช้สามารถกำหนดทิศทาง หรือเคลื่อนที่อยู่ในโลกของวิดีโอที่ AI สร้างขึ้นได้ราวกับเป็นเกม 3 มิติ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนมุมกล้อง เดินไปรอบๆ หรือแม้แต่โต้ตอบกับวัตถุในฉากได้ ซึ่งนี่อาจเป็นอนาคตของการสร้างภาพยนตร์หรือประสบการณ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของ Flow ที่เปิดให้ใช้งานในปัจจุบัน ยังมีในส่วนของ การเรียนรู้ หรือการกำหนดเสียงพูดจากวิดีโออ้างอิง ส่วนหนึ่งก็เพื่อป้องกันการปลอมแปลงตัวตน ที่อาจนำไปสู่การหลอกลวงได้ พร้อมกันนี้ ยังย้ำว่าทุกวิดีโอที่ Flow สร้างขึ้น จะมีการฝังลายน้ำที่มองไม่เห็น (SynthID) เพื่อให้ตรวจสอบได้เสมอว่าเป็นวิดีโอที่ถูกสร้างขึ้นโดย AI เพื่อความปลอดภัย