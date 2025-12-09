League of Legends ประกาศศึกส่งท้ายปีชิงรางวัลรวม 100,000 บาท!

League of Legends ประเทศไทยประกาศเปิดศึกส่งท้ายปี "ARAM: Mayhem Tournament" ต้อนรับโหมดใหม่ล่าสุด ARAM: Mayhem ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท พร้อมเปิดรับสมัครแล้ววันนี้
ในทัวร์นาเมนต์นี้ จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ยืนหยัดท่ามกลางหิมะ โกลาหล และการปะทะแบบไร้ปรานี เพื่อคว้าเกียรติยศและเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ riot.com/4oJPvPL และอ่านกติกาการแข่งขันได้ที่ riot.com/3Y1vCst
รายละเอียดการแข่งขัน
รอบ Open Qualifier การเดินทางสู่ตำแหน่งแชมป์เริ่มต้นที่นี่
• เปิดรับสมัคร: วันนี้ – 15 ธันวาคม เวลา 23.59 น.
• แข่งขันวันที่: 16–18 ธันวาคม เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
• รูปแบบ: Double-Elimination (Bo1)
• คัดเลือก 8 ทีมสุดท้ายสู่รอบ Playoffs
รอบ Playoffs สนามรบที่ความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงความพ่ายแพ้ และการตัดสินใจที่เฉียบคมคือกุญแจสู่ชัยชนะ
• แข่งขันวันที่: 20–21 ธันวาคม เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
• รูปแบบ: Double-Elimination (Bo3)
เงินรางวัลรวม 100,000 บาท
• อันดับ 1: 20,000 บาท
• อันดับ 2: 16,000 บาท
• อันดับ 3: 14,000 บาท
• อันดับ 4: 12,000 บาท
• อันดับ 5–6: 10,000 บาท
• อันดับ 7–8: 9,000 บาท
ARAM: Mayhem Tournament คือการเฉลิมฉลองพลังของคอมมูนิตี้ League of Legends ไทย การรวมทีม การวางแผน และความฮึกเหิมที่ทำให้เกมนี้มีชีวิตเสมอ เตรียมตัวให้พร้อม ลับไหวพริบให้คม และรวมพลังทีมให้แน่น เพราะนี่คือ ศึกสุดท้ายของปี ที่จะทดสอบทั้งฝีมือและหัวใจของทุกคน ติดตามอัปเดตล่าสุดได้ที่ Facebook: League of Legends Thailand
