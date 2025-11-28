"2XKO" บุกงาน TGU 2025 เปิดศึกอีสปอร์ตครั้งแรกในไทย!

Riot Games เปิดตัว "2XKO" เกมต่อสู้รวมแชมเปี้ยนจาก League of Legends ครั้งแรกในงาน Thaiger Uppercut 2025 (TGU 2025) เปิดให้ทดลองเล่นลุ้นรับของรางวัลเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมจัดศึกอีสปอร์ตชิงเงินรางวัลรวมสูงสุดกว่า 240,000 บาท
2XKO คือเกมต่อสู้ 2v2 สามารถเลือกจับคู่กับเพื่อนหรือลุยเดี่ยวเพื่อเข้าห้ำหั่นกับแชมเปี้ยนจาก League of Legends ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเกมต่อสู้สุดมันส์ ด้วยงานภาพสุดตื่นตา กลไกการเล่นแสนลื่นไหล และเกมเพลย์กลยุทธ์อันลึกล้ำ ผสานรวมทั้งการเข้าถึงได้ง่ายและความลึกล้ำด้านการแข่งขันในแบบที่ไม่เคยมีเกมต่อสู้ไหนทำมาก่อน
ภายในงาน TGU 2025 พบกับหลากหลายกิจกรรมที่สายต่อสู้ห้ามพลาด พร้อมรางวัลสุดพิเศษมากมาย ได้แก่
• Play Test Zone สัมผัสประสบการณ์เกมต่อสู้รูปแบบใหม่ที่พร้อมเปิดให้ลองเล่นกันแบบจัดเต็ม โดยจำกัดเวลา 10–15 นาทีต่อรอบ (ในกรณีที่มีผู้รอคิว)
• 2v2 Showdown Arena ขึ้นเวทีประชันฝีมือในสองโหมดสุดเร้าใจ
- Pro Trials: ท้าดวลกับโปรเพลเยอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง
- King of the Hill: โหมดต่อเนื่อง ประชันกับผู้เล่นที่เข้ามาร่วมงานเพื่อทดลองฝีมือ
• Gashapon Challenge หมุนกาชาปองด้วย Gasha Coins จากกิจกรรมภายในงาน ลุ้นรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะในงาน อาทิ Enamel Pins ลายพิเศษ: Yasuo, Jinx, Vi และสติกเกอร์ในเกม Fight Stick Pro Poro
สำหรับการแข่งขัน 2XKO: First Impact ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกได้ว่าจะลงสนามแบบ Solo หรือแบบ Duo เพื่อพิสูจน์ฝีมือและกลยุทธ์การต่อสู้ในแบบของตัวเอง ซึ่งทุกคนเริ่มจากศูนย์เท่ากันหมด ไม่ว่าใครก็สามารถกลายเป็นสุดยอดนักสู้แห่งเวทีระดับนานาชาติได้
- ผู้เข้าแข่งขันที่ทำผลงานเข้ารอบ Top 8 จะรับเงินรางวัลรวมกว่า 160,000 บาท
- พิเศษ! หากแชมป์มาจากทีม Duo จะปลดล็อกโบนัสเพิ่มอีก 80,000 บาท (แต่ถ้าแชมป์เป็น Solo จะไม่ได้รับโบนัสนี้)
Thaiger Uppercut 2025 จัดขึ้นที่ The Portal Ballroom อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 28–30 พฤศจิกายนนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ 2XKO และ ThaigerUppercut
