“2XKO” เกมต่อสู้จาก Riot Games เปิดตัวครั้งแรกในงาน TGU 2025!

Riot Games เตรียมพาเกมต่อสู้ใหม่ล่าสุด “2XKO” บุกงาน TGU 2025 จัดเต็มกิจกรรมเพื่อแฟนเกมต่อสู้ พร้อมเปิดให้ท้าดวลกับโปรเพลเยอร์ Book ณ IMPACT Arena เมืองทองธานี วันที่ 28–30 พฤศจิกายนนี้
ภายในงานพบกับหลากหลายกิจกรรมที่สายต่อสู้ห้ามพลาด พร้อมรางวัลสุดพิเศษมากมาย ได้แก่
• Play Test Zone สัมผัสประสบการณ์เกมต่อสู้รูปแบบใหม่กับ 2XKO เกมต่อสู้ 2v2 สุดเดือดจาก Riot Games ที่พร้อมเปิดให้ลองเล่นกันแบบจัดเต็ม โดยแต่ละรอบจำกัดเวลา 10–15 นาที (ในกรณีที่มีผู้รอคิว)
• 2v2 Showdown Arena ขึ้นเวทีประชันฝีมือในสองโหมดสุดเร้าใจ
- Pro Trials: ท้าดวลกับโปรเพลเยอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง
- King of the Hill: โหมดต่อเนื่อง ประชันกับผู้เล่นที่เข้ามาร่วมงานเพื่อทดลองฝีมือ
• Gashapon Challenge หมุนกาชาปองด้วย Gasha Coins จากกิจกรรมภายในงาน ลุ้นรับ Ornamental Pin 2XKO ลายสุดเท่ แบบสุ่ม ลายพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น!
ของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะในงานร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัลสุดลิมิเต็ดจาก 2XKO กลับบ้าน อาทิ Enamel Pins ลายพิเศษ: Yasuo, Jinx, Vi และ สติกเกอร์ในเกม “Fight Stick Pro Poro” สุดเอ็กซ์คลูซีฟ และยังมีรางวัลจากกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่
• รางวัลผู้ชนะ Pro Trials รับเหรียญ Gashapon 2 เหรียญ
• รางวัลผู้ชนะ King of the Hill รับเหรียญ Gashapon 2 เหรียญ (ต้องชนะครบ 3 เกมติด!)
• รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วม Pro Trials / King of the Hill รับทันทีเหรียญ Gashapon 1 เหรียญ และสติกเกอร์ในเกม “Fight Stick Pro Poro”
พิเศษ! พบ “Book” โปรเพลเยอร์ระดับโลกแห่งวงการไฟต์ติ้งไทย
หนึ่งในโปรเพลเยอร์ชื่อดังที่สุดของประเทศไทย Book จะมาร่วมสร้างความมันในงานนี้ พร้อมเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้ท้าดวล 1v1 กับเจ้าตัวบนเวทีจริง เตรียมพบกับลีลาไฟต์สุดเฉียบจากโปรเพลเยอร์ระดับโลก และมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาสุดพิเศษที่สายต่อสู้ตัวจริงไม่ควรพลาด
เข้าร่วมความเดือดครั้งนี้ได้ที่บูธ 2XKO ในงาน TGU 2025 ระหว่างวันที่ 28–30 พฤศจิกายน 2568 ณ IMPACT Arena เมืองทองธานี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ 2XKO และ ThaigerUppercut
