AIS PLAY คว้าสิทธิ์ถ่าย PGA TOUR ชูครบ จบทุกกีฬา ในแพลตฟอร์ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



AIS PLAY เติมพอร์ตคอนเทนต์กีฬาเพิ่ม จับมือ PGA TOUR คว้าสิทธิ์ถ่ายทอดครบทุกทัวร์นาเมนต์ใหญ่ รวมถึง FedExCup Playoffs และ Presidents Cup บนแพ็กเกจ PLAY Sports เริ่มต้นเดือนละ 599 บาท รับชมได้ทุกชนิดกีฬา ครบ จบ บนแพลตฟอร์มเดียว

ส่งผลให้ปัจจุบัน AIS PLAY กลายเป็นแพลตฟอร์มคอนเทนต์ชั้นนำในด้าน Sports & Entertainment ภายใต้กลยุทธ์ ‘เก็บครบ จบทุกกีฬา’ ครอบคลุมกีฬาระดับโลก ตั้งแต่ฟุตบอล เทนนิส บาสเก็ตบอล อเมริกันฟุตบอล จนถึงกอล์ฟ โดยเฉพาะ PGA TOUR ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย


นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ รักษาการ หัวหน้าหน่วยธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ AIS กล่าวว่า AIS เห็นโอกาสอันสำคัญของกีฬา ในฐานะคอนเทนต์ที่ทรงพลัง จึงเดินหน้าจับมือกับผู้นำในด้านกีฬาระดับโลกทุกวงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติมพอร์ตคอนเทนต์ให้ครบ จบ ในแพลตฟอร์มเดียว ถือเป็นการยกระดับ AIS PLAY ให้เป็นจุดหมายหลักของศูนย์รวมคอนเทนต์ Sports & Entertainment ของคนไทย

“ความร่วมมือนี้กับ PGA TOUR นับเป็นการยกระดับประสบการณ์รับชมที่ได้สิทธิ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ครบทุกรายการหลัก ไปจนถึงการขับเคลื่อนอีโคซิสเตมส์ด้านกีฬา ด้วยกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตทั้งแพลตฟอร์มและอุตสาหกรรมกีฬาไทย”


นายคริส ลี รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก PGA TOUR กล่าวว่า การแข่งขัน PGA TOUR ถือเป็นจุดสูงสุดของกีฬากอล์ฟอาชีพชาย ที่รวบรวมสุดยอดนักกอล์ฟระดับโลกมาประชันฝีมือ การได้ผนึกกำลังกับ AIS ซึ่งเป็นผู้นำด้านการรวบรวมคอนเทนต์กีฬาและความบันเทิงอย่างครบครันที่สุดในประเทศไทย

“นับเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยขยายการเข้าถึงและเพิ่มความนิยม ให้กับการแข่งขันของเราในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับประกันว่าแฟนกอล์ฟชาวไทยจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันที่ตื่นเต้นเร้าใจอย่าง ครบถ้วน ถูกต้องตามลิขสิทธิ์”

นอกจากนี้ PGA TOUR ยังเตรียมการจัดกิจกรรม เพื่อปลุกกระแสกีฬากอล์ฟในประเทศไทย ที่นอกจากการให้คุณค่ากับผู้ชม ยังเป็นการ สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่เยาวชนและนักกอล์ฟรุ่นใหม่ในประเทศไทย ให้ใฝ่ฝันและก้าวไปสู่เวทีระดับโลกเฉกเช่นเดียวกับนักกอล์ฟในตำนาน พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตของวงการกอล์ฟไทย

ผู้ที่สนใจ สามารถรับชมคอนเทนต์กีฬากอล์ฟ ผ่านแพลตฟอร์ม AIS PLAY ในแพ็กเกจ AIS PLAY Sports เริ่มต้นที่เดือนละ 599 บาท ครอบคลุมทั้งฟุตบอล เทนนิส บาสเก็ตบอล อเมริกันฟุตบอล รวมถึงกอล์ฟ จาก PGA TOUR ด้วย

