AIS PLAY คว้าสิทธิ์ถ่าย PGA TOUR ชูครบ จบทุกกีฬา ในแพลตฟอร์ม

AIS PLAY เติมพอร์ตคอนเทนต์กีฬาเพิ่ม จับมือ PGA TOUR คว้าสิทธิ์ถ่ายทอดครบทุกทัวร์นาเมนต์ใหญ่ รวมถึง FedExCup Playoffs และ Presidents Cup บนแพ็กเกจ PLAY Sports เริ่มต้นเดือนละ 599 บาท รับชมได้ทุกชนิดกีฬา ครบ จบ บนแพลตฟอร์มเดียว
ส่งผลให้ปัจจุบัน AIS PLAY กลายเป็นแพลตฟอร์มคอนเทนต์ชั้นนำในด้าน Sports & Entertainment ภายใต้กลยุทธ์ ‘เก็บครบ จบทุกกีฬา’ ครอบคลุมกีฬาระดับโลก ตั้งแต่ฟุตบอล เทนนิส บาสเก็ตบอล อเมริกันฟุตบอล จนถึงกอล์ฟ โดยเฉพาะ PGA TOUR ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย
นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ รักษาการ หัวหน้าหน่วยธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ AIS กล่าวว่า AIS เห็นโอกาสอันสำคัญของกีฬา ในฐานะคอนเทนต์ที่ทรงพลัง จึงเดินหน้าจับมือกับผู้นำในด้านกีฬาระดับโลกทุกวงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติมพอร์ตคอนเทนต์ให้ครบ จบ ในแพลตฟอร์มเดียว ถือเป็นการยกระดับ AIS PLAY ให้เป็นจุดหมายหลักของศูนย์รวมคอนเทนต์ Sports & Entertainment ของคนไทย
“ความร่วมมือนี้กับ PGA TOUR นับเป็นการยกระดับประสบการณ์รับชมที่ได้สิทธิ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ครบทุกรายการหลัก ไปจนถึงการขับเคลื่อนอีโคซิสเตมส์ด้านกีฬา ด้วยกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตทั้งแพลตฟอร์มและอุตสาหกรรมกีฬาไทย”
นายคริส ลี รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก PGA TOUR กล่าวว่า การแข่งขัน PGA TOUR ถือเป็นจุดสูงสุดของกีฬากอล์ฟอาชีพชาย ที่รวบรวมสุดยอดนักกอล์ฟระดับโลกมาประชันฝีมือ การได้ผนึกกำลังกับ AIS ซึ่งเป็นผู้นำด้านการรวบรวมคอนเทนต์กีฬาและความบันเทิงอย่างครบครันที่สุดในประเทศไทย
“นับเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยขยายการเข้าถึงและเพิ่มความนิยม ให้กับการแข่งขันของเราในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับประกันว่าแฟนกอล์ฟชาวไทยจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันที่ตื่นเต้นเร้าใจอย่าง ครบถ้วน ถูกต้องตามลิขสิทธิ์”
นอกจากนี้ PGA TOUR ยังเตรียมการจัดกิจกรรม เพื่อปลุกกระแสกีฬากอล์ฟในประเทศไทย ที่นอกจากการให้คุณค่ากับผู้ชม ยังเป็นการ สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่เยาวชนและนักกอล์ฟรุ่นใหม่ในประเทศไทย ให้ใฝ่ฝันและก้าวไปสู่เวทีระดับโลกเฉกเช่นเดียวกับนักกอล์ฟในตำนาน พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตของวงการกอล์ฟไทย
ผู้ที่สนใจ สามารถรับชมคอนเทนต์กีฬากอล์ฟ ผ่านแพลตฟอร์ม AIS PLAY ในแพ็กเกจ AIS PLAY Sports เริ่มต้นที่เดือนละ 599 บาท ครอบคลุมทั้งฟุตบอล เทนนิส บาสเก็ตบอล อเมริกันฟุตบอล รวมถึงกอล์ฟ จาก PGA TOUR ด้วย