"Assassin’s Creed Shadows" พร้อมวางจำหน่ายแล้วบนสวิตช์ 2

Ubisoft เปิดตัว "Assassin’s Creed Shadows" บน Nintendo Switch 2 พร้อมนำการผจญภัยสุดยิ่งใหญ่ของ Naoe และ Yasuke ในญี่ปุ่นยุคศักดินามาสู่เครื่องคอนโซลแบบพกพาแล้ว
"Assassin’s Creed Shadows" เวอร์ชัน Nintendo Switch 2 ได้รับการปรับแต่งอย่างพิถีพิถันเพื่อคงความสมบูรณ์ของประสบการณ์ไว้ พร้อมกับมอบอิสระในการเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเมื่อเปิดตัว ผู้เล่นจะสามารถเข้าถึงคอนเทนต์หลังวางจำหน่ายได้ฟรีทั้งหมด รวมถึงภารกิจพิเศษ Attack on Titan ที่มีให้เล่นจนถึงวันที่ 22 ธันวาคม ส่วนภาคเสริม The Claws of Awaji จะวางจำหน่ายในช่วงต้นปี 2569
ทั้งนี้ Assassin’s Creed Shadows บน Nintendo Switch 2 ได้นำเสนอฟีเจอร์เฉพาะสำหรับ Switch มากมายที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นและใช้งานง่าย ซึ่งรวมถึงการนำทางด้วยหน้าจอสัมผัสสำหรับเมนูและแผนที่, การแสดงผลที่ 30fps เพื่อการเล่นเกมที่ราบรื่นทั้งในโหมด Docked และ Portable, สามารถเล่นแบบออฟไลน์ได้หลังจากดาวน์โหลด และการ์ดคีย์เกมแบบแผ่นเกมสำหรับติดตั้งแบบดิจิทัล
Assassin’s Creed Shadows นำเสนอระบบการเล่นข้ามแพลตฟอร์มผ่าน Ubisoft Connect ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่องบนทุกแพลตฟอร์ม เนื้อหาภายในเกมจะถูกรวมเข้าด้วยกันในทุกแพลตฟอร์ม ดังนั้นไอเทมที่ซื้อบน Nintendo Switch 2 จะถูกแชร์กับทุกบัญชีที่เชื่อมโยงกัน และเกมจะวางจำหน่ายบน Nintendo Store
