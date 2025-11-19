"Assassin’s Creed Mirage" อัปเดตฟรี Valley of Memory เปิดให้เล่นแล้ว!

Ubisoft เปิดตัว Valley of Memory อัปเดตใหญ่ฟรีสำหรับ Assassin’s Creed Mirage พาผู้เล่นสำรวจหุบเขาโบราณในการผจญภัยครั้งใหม่ และการปรับปรุงเกมเพลย์พร้อมเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ มากมาย พร้อมให้เล่นแล้วทั่วโลก
Valley of Memory จะพาผู้เล่นดำดิ่งสู่ AlUla หุบเขาโบราณอันงดงามและเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์ในช่วงศตวรรษที่ 9 บนคาบสมุทรอาหรับ เนื้อเรื่องและฉากใหม่นี้เชื้อเชิญให้ผู้เล่นไขปริศนาของบิดาผู้สูญหายไปช้านานของ Basim พร้อมกับสำรวจฉากแผนที่แห่งใหม่ที่เต็มไปด้วยสถานที่สำคัญมากมาย เช่น เมืองโบราณ AlUla, อนุสาวรีย์หินอันน่าทึ่งใน Ramm Valley และสุสาน Hegra ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO
การผจญภัยครั้งใหม่นี้มาพร้อมกับเกมเพลย์กว่า 6 ชั่วโมง พร้อมเนื้อเรื่องที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งเติมเต็มการเดินทางของ Basim จากอดีตหัวขโมยข้างถนนสู่ Master Assassin ภายในเกมประกอบด้วยงานลอบสังหารใหม่, สัญญาภารกิจใหม่ ๆ กิจกรรมเสริมและของสะสมตลอดจนโลกเกมใหม่ ๆ ให้ค้นพบ
นอกจากนี้ ผู้เล่นจะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงเกมเพลย์ครั้งใหญ่และฟีเจอร์เพิ่มเติมต่าง ๆ ที่มีให้สำหรับทั้งภารกิจหลักของ Assassin's Creed Mirage ในกรุงแบกแดดและใน AlUla:
• Animus Sequences: ภารกิจเนื้อเรื่องหลักจะได้รับประโยชน์จาก Animus Sequences ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่ให้ผู้เล่นสามารถเล่นซ้ำ ภารกิจสัญญาจ้าง หรือภารกิจลอบสังหาร ที่เคยทำสำเร็จไปแล้วได้ ผู้เล่นสามารถทำภารกิจท้าทายเพิ่มเติมในภารกิจเหล่านี้เพื่อรับรางวัลใหม่ ๆ (ชุด, อาวุธ, วัสดุประดิษฐ์ และแม้แต่ Animus Mods ใหม่ที่ช่วยเติมเครื่องมือและ Assassin focus)
• Parkour: ปาร์กัวร์ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นสำหรับผู้เล่นที่มีทักษะสูงสุด ด้วยท่าเสริมต่าง ๆ เช่น การกระโดดอิสระและการดีดตัวด้านข้างและด้านหลังเพื่อเพิ่มความสูง พร้อมด้วยรูปแบบการควบคุมแบบใหม่
• Tools and Skills: บาซิมจะมีเครื่องมือและทักษะใหม่ ๆ ให้ปลดล็อก ซึ่งมอบตัวเลือกการเล่นเกมที่มากขึ้นสำหรับผู้เล่น เช่น ทักษะใหม่ในผัง Engineer skill ที่อนุญาตให้ติดตั้งอุปกรณ์อัปเกรดเลเวล 1 ทั้ง 3 ชิ้นสำหรับเครื่องมือ รวมถึงการอัปเกรดเลเวล 3 ใหม่สำหรับเครื่องมือทุกชนิด
• Difficulty Presets: ตั้งค่าความยาก/ง่ายแบบใหม่ พร้อมพารามิเตอร์มากมายให้ปรับแต่ง เช่น เวลาตรวจจับศัตรู การใช้พลังงาน หรือความเสียหายจากสภาพแวดล้อม
• AC filters: นอกจากฟิลเตอร์ดั้งเดิมของ Assassin’s Creed แล้ว ผู้เล่นยังสามารถปลดล็อกฟิลเตอร์อีก 4 แบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก AC Origins, AC Unity, AC II และ AC Odyssey
Brendan Angelides (เบรนแดน แอนเจลิเดส) ผู้ประพันธ์เพลงประกอบเกม Assassin's Creed Mirage กลับมาอีกครั้งในอัลบั้ม Valley of Memory พร้อมเพลงใหม่ 14 เพลง รวมถึงเพลงธีมหลักใหม่ เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของเขาให้เป็นจริง แอนเจลิเดสได้ร่วมงานกับนักไวโอลินและนักแต่งเพลง Layth Sidiq (เลย์ธ ซิดิก) และนักออร์เคสตรา Akram Haddad (อัครัม ฮัดดัด) อีกครั้ง เพลงเหล่านี้สะท้อนถึงการค้นหาความจริงของบาซิม และภารกิจค้นหาอดีตที่หายไป อัลบั้ม Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory (เพลงประกอบเกมต้นฉบับ) จะเผยแพร่ในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ ทางทุกแพลตฟอร์มเพลงและ YouTube เซฟอัลบั้มล่วงหน้าได้ที่ https://ubisoftmusic.ffm.to/valleyofmemory
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟรนไชส์เกมอัสแซสซินส์ ครีด ได้ที่ https://www.ubisoft.com/en-us/game/assassins-creed และติดตามเกมอื่น ๆ จาก Ubisoft ได้ทาง https://news.ubisoft.com/
