ถวายดวงใจ! Assassin’s Creed Shadows คอลแลปส์ "ผ่าพิภพไททัน" เล่นได้แล้ววันนี้

Ubisoft เปิดตัวอีเวนต์พิเศษระหว่างเกม Assassin’s Creed Shadows กับอนิเมะ Attack on Titan (ผ่าพิภพไททัน) พบกับภารกิจพิเศษและคอนเทนต์เนื้อเรื่องเพิ่มเติมฟรีสำหรับผู้เล่นทุกคน เล่นได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2568
การเผชิญหน้าอันแปลกประหลาดนำพานาโอเอะและยาสึเกะเข้าสู่ภารกิจใหม่ ที่ซึ่งเสียงกระซิบเกี่ยวกับพิธีกรรมต้องห้ามและการแปลงร่างอันน่าสะพรึงกลัวดังก้องไปทั่วดินแดน ทั้งนี้ ภายใต้การนำทางของหญิงสาวผู้แต่งกายประหลาดนาม Ada ทั้งนาโอเอะและยาสึเกะ จะต้องผจญภัยลึกเข้าไปในถ้ำคริสตัลลึกลับเพื่อช่วยเหลือเพื่อนของ Ada จากลัทธิลึกลับ เมื่อการทดลองแปลกประหลาดถูกเปิดเผยและศัตรูตัวฉกาจปรากฏตัวขึ้น ทั้งคู่ต้องใช้สัญชาตญาณเพื่อเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามที่ไม่เคยเผชิญมาก่อน ผู้เล่นทุกคนที่ปลดล็อกยาสึเกะในฐานะตัวละครที่เล่นได้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ฟรี โดยมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของยามาชิโระ ซึ่งพวกเขาจะสามารถพบกับผู้มอบภารกิจนี้ได้
เมื่อทำภารกิจสำเร็จ ผู้เล่นจะได้รับรางวัลสุดพิเศษมากมาย รวมถึงดาบคาตานะเล่มใหม่และไอเทมในหีบสมบัติลับมากมายที่กระจายอยู่ทั่วถ้ำ นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถปรับแต่งนักฆ่าของตนให้มีเอกลักษณ์ยิ่งขึ้นด้วยแพ็กธีม Attack on Titan ที่มีจำหน่ายในร้าน ซึ่งประกอบด้วยชุดไททันสำหรับยาสึเกะ ชุดมิคาสะสำหรับนาโอเอะ อาวุธ และพาหนะประจำหน่วยสำรวจ
อัปเดตนี้ยังมาพร้อมกับเนื้อเรื่องฟรี ซึ่งเป็นชุดที่สามแล้วของเกมในชื่อ "A Puzzlement" ภารกิจนี้เพิ่มอารมณ์ขันให้กับการผจญภัย โดยจะติดตามนาโอเอะและยาสึเกะที่แลกเปลี่ยนและสอนทักษะใหม่ ๆ ให้กันและกัน นาโอเอะจะได้เรียนรู้ลูกถีบของยาสึเกะในแบบฉบับของเธอเอง ขณะที่ยาสึเกะจะได้ฝึกใช้การลอบโจมตีแบบไม่มุ่งเอาชีวิต ดังเช่นชื่อที่บ่งบอก "A Puzzlement" ยังมาพร้อมกับปริศนาสภาพแวดล้อมใหม่ที่ซับซ้อน ซึ่งอาจเปิดเผยคำตอบบางอย่างที่ผู้เล่นกำลังค้นหาอยู่ก็เป็นได้
Assassin’s Creed Shadows นำทีมพัฒนาโดย Ubisoft Quebec พาผู้เล่นเดินทางสู่การผจญภัยอันน่าหลงใหลในยุคศักดินาของญี่ปุ่น นำเสนอโลกอันน่าตื่นตาที่อัดแน่นไปด้วยรายละเอียดและสมจริง ขับเคลื่อนด้วยเอนจิน Anvil ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ผู้เล่นจะได้รับบทบาทสองบทบาท คือ นาโอเอะ นักฆ่าชิโนบิ และยาสึเกะ นักรบซามูไรทรงพลัง แต่ละคนมีทักษะและความสามารถที่แตกต่างกัน พวกเขาสามารถสลับบทบาทระหว่างสองบทบาทได้อย่างราบรื่น เพื่อฝึกฝนสไตล์การเล่นที่เสริมซึ่งกันและกัน ค้นพบโชคชะตาร่วมกัน และนำพาญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคสมัยใหม่
Assassin’s Creed Shadows วางจำหน่ายแล้วบน Ubisoft+, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Amazon Luna, Mac ที่ใช้ชิป Apple ผ่านทาง Mac App Store และ Windows PC ผ่านทาง Ubisoft Store, Steam และ Epic Games Store นอกจากนี้ยังมีวางจำหน่ายบน Switch 2 พร้อมกับภารกิจ Attack on Titan ในวันที่ 2 ธันวาคมนี้
